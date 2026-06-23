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युद्ध के दौरान US, इजरायल के साथ UAE ने भी ईरान पर किया था हमला; BRICS बैठक में बढ़ा तनाव

UAE Military Involvement In War On Iran: नई दिल्ली में BRICS बैठक के दौरान ईरान और UAE के बीच तनाव खुलकर सामने आया. ईरान ने आरोप लगाया कि UAE ने अमेरिका और इजरायल के सैन्य अभियानों में सहयोग किया. ईरानी अधिकारियों ने क्षेत्रीय शांति, पड़ोसी संबंधों और सुरक्षा को लेकर UAE से अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की अपील की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 23, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:10 PM IST
युद्ध के दौरान US, इजरायल के साथ UAE ने भी ईरान पर किया था हमला; BRICS बैठक में बढ़ा तनाव

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