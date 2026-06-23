ईरान पर हमले के लिए UAE ने न सिर्फ अपने क्षेत्र दिए बल्कि उन हमलों में खुद हिस्सा लिया!

भारत में स्थित ईरानी दूतावास ने पोस्ट में आगे लिखा, "डॉ. घादिर निज़ामीपुर ने नई दिल्ली में #BRICS देशों की सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में बोलते हुए, संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि द्वारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया." निज़ामीपुर ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हालिया संकट शुरू करने के लिए US और इजरायल पर आरोप लगाते हुए अपनी आलोचना का दायरा UAE तक बढ़ाया. उन्होंने जोर देकर कहा कि UAE ने न सिर्फ अपने क्षेत्र का इस्तेमाल हमलों के लिए आधार के तौर पर करने की इजाजत दी, बल्कि उन ऑपरेशनों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया जिनमें ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था."