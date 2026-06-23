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UAE Military Involvement In War On Iran: अमेरिका और इजरायल ने बीते 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया. इसके बाद मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों को ईरान ने निशाना बनाया. ईरान ने सबसे ज्यादा यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) पर हमला किया और वहां मौजूद US मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया. इस बीच UAE ने इजरायल और अमेरिका के साथ मिलकर कथित रूप से ईरान पर हमला करने में भाग लिया. मंगलवार (23 जून) को नई दिल्ली में BRICS राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक के दौरान ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया. ईरानी अधिकारियों ने औपचारिक रूप से UAE पर आरोप लगाया कि वह US और इजरायल के ऑपरेशन के दौरान ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों में सीधे तौर पर शामिल था.
भारत में स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जिसमें बताया कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप-सचिव घादिर निज़ामीपुर ने उच्च-स्तरीय सुरक्षा मंच के दौरान UAE के प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया. निज़ामीपुर ने सभा को संबोधित करते हुए UAE प्रतिनिधि द्वारा तेहरान पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया और इसके बजाय चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष पर सीधे टकराव का रुख अपनाया.
ईरान पर हमले के लिए UAE ने न सिर्फ अपने क्षेत्र दिए बल्कि उन हमलों में खुद हिस्सा लिया!
भारत में स्थित ईरानी दूतावास ने पोस्ट में आगे लिखा, "डॉ. घादिर निज़ामीपुर ने नई दिल्ली में #BRICS देशों की सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में बोलते हुए, संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि द्वारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया." निज़ामीपुर ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हालिया संकट शुरू करने के लिए US और इजरायल पर आरोप लगाते हुए अपनी आलोचना का दायरा UAE तक बढ़ाया. उन्होंने जोर देकर कहा कि UAE ने न सिर्फ अपने क्षेत्र का इस्तेमाल हमलों के लिए आधार के तौर पर करने की इजाजत दी, बल्कि उन ऑपरेशनों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया जिनमें ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था."
ईरानी नागरिकों पर हुए हमलों की निंदा करने के बजाए UAE ने दुश्मन के साथ हमलों में शामिल हुआ?
डॉ. घादिर निज़ामीपुर ने आगे कहा, "पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका और इजरायल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आक्रामकता और संकट के सूत्रधार थे. इन हमलों में से कुछ UAE के क्षेत्र में स्थित ठिकानों से किए गए थे." पोस्ट में लिखा था, "इसके बावजूद, इन आक्रामक हरकतों की निंदा करने के बजाय, UAE ने सीधे तौर पर इस आक्रामकता में हिस्सा लिया और अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले के लिए करने दिया."
ईरान ने UAE से अच्छे पड़ोसी के सिद्धांत निभाने की अपील की
UAE के प्रतिनिधिमंडल से सीधे अपील करते हुए, नेज़ामीपुर ने नीति में बदलाव का आग्रह किया और "प्रचार और जोखिम भरे साहसिक कदमों" के खतरों के बारे में चेतावनी दी. पोस्ट में कहा गया, "हमें उम्मीद है कि संयुक्त अरब अमीरात, प्रचार और जोखिम भरे साहसिक कदमों में शामिल होने के बजाय, अच्छे पड़ोसी होने के सिद्धांतों का सम्मान करेगा और शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग का रास्ता चुनेगा." डिप्टी सेक्रेटरी ने सेशन के दौरान एक विज़ुअल डिस्प्ले का भी इस्तेमाल किया, जिसमें मिनाब के उन छात्रों की तस्वीर दिखाई गई, जिनकी मौत कथित तौर पर क्षेत्रीय संघर्ष के शुरुआती दिनों में हुई थी.
भारत में स्थित ईरानी दूतावास ने लिखा, "ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी ने मिनाब के शहीद छात्रों की एक तस्वीर भी दिखाई, ताकि इन आक्रामक हरकतों के मानवीय नतीजों की ओर प्रतिभागियों का ध्यान खींचा जा सके. उन्होंने कहा, 'यह पोस्टर उन बच्चों को दिखाता है जो अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ की गई आक्रामकता के पहले दिन मारे गए थे.'" ये टिप्पणियां अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में दुश्मनी खत्म करने के मकसद से हुए MoU के तहत तकनीकी बातचीत के शुरुआती दौर के खत्म होने के बाद की गईं. दोनों पक्ष एक हाई-लेवल कमेटी बनाने और 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते की दिशा में एक रोडमैप तैयार करने पर सहमत हुए.