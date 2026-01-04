इजरायल के बाद क्यों बरसे ब्रिटेन और फ्रांस के बम? सीरिया हमले की पूरी कहानी

Israel Syria Airstrikes: ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरिया के अंदर आतंकवादी ठिकानों पर हमला करते हुए एक संयुक्त अभियान चलाया है. लड़ाकू विमानों ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह के एक संदिग्ध भूमिगत हथियार डिपो पर बमबारी की. ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमले में कोई भी नागरिक घायल नहीं हुआ और ऑपरेशन के बाद सभी विमान सुरक्षित लौट आए.

इस्लामिक स्टेट समूह, जिसने 2019 तक सीरिया के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण कर रखा था, सीरिया में फिर से उभरने की कोशिश कर रहा है. इसका मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ मिलकर यह ऑपरेशन किया. ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने कहा, "रॉयल एयर फ़ोर्स के विमान मार्च 2019 में अपनी सैन्य हार के बाद दाएश आतंकवादी समूह के किसी भी संभावित पुनरुत्थान को रोकने के लिए सीरिया के ऊपर गश्त करना जारी रखे हुए हैं. सावधानीपूर्वक खुफिया विश्लेषण से पल्मायरा के प्रमुख स्थल से कुछ मील उत्तर में पहाड़ों में एक भूमिगत सुविधा का पता चला. यह सुविधा दाएश के कब्जे में थी और इसका इस्तेमाल हथियार और विस्फोटक जमा करने के लिए किया जा रहा था. सुविधा के आसपास के क्षेत्र में कोई नागरिक बस्ती नहीं है."

रॉयल एयर फ़ोर्स के टाइफून FGR4s लड़ाकू विमानों ने फ्रांसीसी विमानों के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन में 3 जनवरी की शाम को भूमिगत सुविधा पर हमला किया. विमानों ने सुविधा तक जाने वाली कई सुरंगों को निशाना बनाने के लिए पेववे-4 गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया. रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि शुरुआती संकेत बताते हैं कि लड़ाकू विमानों ने सफलतापूर्वक लक्ष्य को भेदा. रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो साझा किया जिसमें विमानों को एक वायजर एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग टैंकर से ईंधन सहायता मिलती हुई दिखाया गया है.

रक्षा सचिव जॉन हीली ने कहा, "यह कार्रवाई हमारे ब्रिटिश नेतृत्व और दाएश और मध्य पूर्व में इसकी खतरनाक और हिंसक विचारधारा के पुनरुत्थान को खत्म करने के लिए हमारे सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाती है. मैं इस ऑपरेशन में शामिल हमारे सशस्त्र बलों के सभी सदस्यों को उनके कौशल और साहस के लिए धन्यवाद देता हूं." उन्होंने आगे कहा, "वे क्रिसमस और नए साल के दौरान तैनात हजारों ब्रिटिश सैनिकों में से थे. खतरनाक आतंकवादियों को खत्म करने का यह ऑपरेशन, जो हमारे जीवन जीने के तरीके के लिए खतरा हैं, दिखाता है कि हमारे सशस्त्र बल पूरे साल कैसे तैयार रहते हैं, ब्रिटेन को घर पर सुरक्षित और विदेश में मजबूत रखते हैं."

इनपुट-IANS