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हर पांचवें दिन ब्रिटेन में एक मस्जिद पर हमला, मुस्लिमों में बढ़ा खौफ; रिपोर्ट ने खोली पोल!

Mosque Attack Case in Britain: ब्रिटेन में जारी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में मस्जिदों पर हमलों की संख्या में इजाफा हुआ है. इसमें दावा किया गया है कि यहां औसतन हर पांचवें दिन एक मस्जिद निशाना बनी. बढ़ते इस्लामोफोबिया और हेट क्राइम के बीच मुस्लिम तंजीमों ने हुकूमत से सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने और मदद की प्रक्रिया आसान बनाने की मांग की है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 24, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:45 AM IST
हर पांचवें दिन ब्रिटेन में एक मस्जिद पर हमला, मुस्लिमों में बढ़ा खौफ; रिपोर्ट ने खोली पोल!
Image Credit: फाइल फोटो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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