/हर पांचवें दिन ब्रिटेन में एक मस्जिद पर हमला, मुस्लिमों में बढ़ा खौफ; रिपोर्ट ने खोली पोल!

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UK Mosque Attack: ब्रिटेन खुद को दुनिया के सामने मजहबी आजादी, बराबरी और एक आइडियल डेमोक्रेटिक देश के मिसाल के तौर पर पेश करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है. हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुल्क में मस्जिदों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपने पीक पर है, और यहां दिन इन पर हमले के वाकयात सामने आते रहते हैं. आलम यह है कि औसतन हर पांच दिन में किसी न किसी मस्जिद पर हमला हो रहा है.
इस बढ़ते रुझान की वजह से मुस्लिम बिरादरी के लोग हमेशा डर और खौफ का साए में जीने को मजबूर हैं. मुस्लिमों के खिलाफ हेट क्राइम की निगरानी करने वाली हुकूमत की साझेदार तंजीम ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट के जरिये एक चौंकाने वाला रिपोर्ट जारी किया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल के दौरान पूरे ब्रिटेन में मस्जिदों पर 70 से ज्यादा हमलों के वाकयात सामने आई हैं. इन मामलों में डराने-धमकाने की कोशिश, हिंसा, इमारतों को नुकसान पहुंचाना, परेशान करना, मुस्लिम मुखालिफ नफरती बयानबाजी, ऑनलाइन गाली-गलौज और तोड़फोड़ जैसी हरकतें शामिल हैं.
ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट नाम की तंजीम ने कहा है कि ऐसे हमलों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब हालात फौरी तवज्जो की मांग कर रहे हैं. तंजीम ने हुकूमत से अपील की है कि मस्जिदों की हिफाजत के लिए जल्द और असरदार कदम उठाए जाएं. आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा हमले लंदन, ग्रेटर मैनचेस्टर और वेस्ट मिडलैंड्स में दर्ज किए गए हैं. अकेले लंदन में नौ अलग-अलग मस्जिदों को निशाना बनाया गया, जबकि बर्मिंघम की एक मस्जिद पर पिछले बारह महीनों में तीन बार हमला हुआ.
"मुस्लिमों के खिलाफ हेट क्राइम में 19 फीसद इजाफा"
ब्रिटेन के होम डिपार्टमेंट के आंकड़े भी इस सूरते हाल की तस्दीक करते हैं. मार्च 2025 तक के बारह महीनों में इंग्लैंड और वेल्स में मुस्लिमों के खिलाफ हेट क्राइम में 19 फीसद इजाफा दर्ज किया गया है. ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट की सरबराह अकीला अहमद ने कहा कि मस्जिदों पर हमलों की तादाद लगातार बढ़ रही है. उनके मुताबिक, हुकूमत को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि इबादतगाहें खुद को महफूज रख सकें और लोगों में खौफ का माहौल खत्म हो.
इसी साल हुकूमत ने मस्जिदों की हिफाजत के लिए एक नए प्लान का ऐलान किया था. इसके तहत मस्जिदों को निगरानी कैमरे, खतरे की घंटी, घेराबंदी और सुरक्षा अमले जैसी हिफाजती जरूरतों के लिए साल 2026-27 तक 40 मिलियन पाउंड (करीब 4 करोड़ पाउंड) तक की मदद देने की बात कही गई.
ब्रिटेन होम डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक, वही मस्जिदें इस मदद के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं, जिन्होंने पहले ही हेट क्राइम का सामना किया हो, खुद को खतरे में महसूस किया हो या उनके इलाके में किसी दूसरी इबादतगाह पर ऐसा हमला हुआ हो. साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर दरख्वास्त में मजबूत सबूत या खतरे की वाजेह वजह न हो तो उसे मंजूरी मिलने की उम्मीद कम रहेगी.
"हुकमत की मदद हासिल करने के लिए करना पड़ता है लंबा इतंजार"
अकीला अहमद पहले भी इन शर्तों पर एतराज़ जता चुकी हैं. उनका कहना है कि यही शर्तें मस्जिदों के लिए मदद हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट बन रही हैं. ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट का कहना है कि कई मस्जिदों ने शिकायत की है कि इस स्कीम तक पहुंचना बेहद मुश्किल है. कुछ को मदद मिलने में 18 महीने तक का इंतजार करना पड़ा, जबकि कई दरख्वास्तें बिना कोई वजह बताए खारिज कर दी गईं.
अकीला अहमद ने कहा कि कोई भी मस्जिद सिर्फ इसलिए खतरे में मानी जानी चाहिए क्योंकि वह मस्जिद है. उनके मुताबिक, कई लोग अगली वारदात के डर में महीनों गुजार रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कई मामूली वाकियात में पुलिस की तरफ से भी वक्त पर जवाब नहीं मिलता, जिससे लोगों में असुरक्षा का एहसास और बढ़ जाता है.
उन्होंने कहा कि हिफाजती मदद की यह योजना काबिले तारीफ है, लेकिन जब हमले की रफ्तार बढ़ रही हो तो सिर्फ मंसूबा बनाना काफी नहीं, बल्कि उसे फौरी तौर पर अमल में लाना भी जरूरी है. उन्होंने यह सिफारिश भी की कि मदद पहुंचाने का निजाम आसान बनाया जाए और रकम जारी करने की प्रक्रिया को तेज किया जाए, ताकि मस्जिदों को वक्त रहते सहारा मिल सके.
तालीमी इदारे और मुस्लिमों को हेट क्राइम से बचाने के लिए बजट में इजाफा
पिछले महीने ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट और ब्रिटिश फ्यूचर नाम के इदारे ने इस मामले पर तहकीक की थी. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ब्रिटेन में हर छह में से एक शख्स का मानना है कि मुस्लिम आबादी का बढ़ना देश की तहजीब के लिए बुनियादी खतरा है. तंजीम ने इसे फिक्र और परेशानी की बात बताते हुए कहा कि मुस्लिमों के तईं मुखालिफ सोच धीरे-धीरे आम होती जा रही है.
दूसरी तरफ होम डिपार्मेंट के एक तरजुमान ने कहा कि ब्रिटेन में मुस्लिमों को अपने मजहब की वजह से हेट क्राइम का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए जरूरी है कि वे सिर्फ महफूज ही न हों, बल्कि ख़ुद को महफ़ूज़ भी महसूस करें. उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मस्जिदों, मुस्लिम दीनी तालीमी इदारों और अवामी मरकजों की हिफाजत के लिए मदद बढ़ाकर 2026-27 में 40 मिलियन पाउंड तक कर दी है. इन तमाम दरख़्वास पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जा रही है.