शांति का ढिंढोरा पीटने वाले ब्रिटेन में मुसलमानों के खिलाफ बढी नफरत, आतंकियों ने मस्जिद में लगाई आग!

Britain News Today: ब्रिटेन के ब्राइटन में आतंकवादियों ने एक मस्जिद में शनिवार (4 अक्टूबर) की रात आग लगा दी. इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई. पुलिस ने इस घटना को हेट क्राइम (मुसलमानों से नफरत) बताया और मामले की जांच शुरू कर दी है. आतंकियों ने जिस समय मस्जिद में आग लगाई उस वक्त लोग मौजूद थे, लेकिन अधिकारियों ने समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है.

यह घटना ब्रिटेन के ब्राइटन के पीसहेवन कस्बे में हुआ. इस इलाके में आमतौर पर काफी शांति रहती है. मस्जिद में आगजनी ऐसे समय में हुई है जब ब्रिटेन में सियासी और सामाजिक तनाव चरम पर है. हालिया, कुछ दिनों में ग़ज़ा में नरसंहार के खिलाफ विरोध में यहूदी विरोधी घटनाओं में तेजी आई है, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों पर इस्लामोबिक घटनाओं में तेजी आई है.

दो नकाबपोशों ने किया हमला

रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार रात करीब 10 बजे आपातकालीन सेवाओं को कॉल मिली कि मस्जिद के मुख्य दरवाजे पर आग लग गई है. यह मस्जिद पिछले कई सालों से स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए एक मात्र इबातगाह है. जिसमें नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या मुस्लिम इकट्ठा होते थे. एक वॉलंटियर मैनेजर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दो नकाबपोश दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्होंने पहले दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की और फिर सीढ़ियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी.

वॉलंटियर मैनेजर के मुताबिक, घटना के समय मस्जिद के अंदर चेयरमैन और एक अन्य वॉलंटियर मौजूद थे, जो नमाज के बाद चाय पी रहे थे. उन्होंने बताया कि "मस्जिद के अंदर से जब चेयरमैन और वालंटियर ने बाहर जोरदार धमाके की आवाज सुई तो वह तुरंत भाग निकले." उन्होंने बताया कि "इस हमले के बाद वह लोग तुरंत बाहर निकल गए और अगर देर होती तो जान जा सकती थी. हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे."

मस्जिद के चेयरमैन की जलाई कार

घटना के भयावह मंजर को बयान करते हुए वॉलंटियर मैनेजर ने बताया कि "चेयरमैन लगातार कांप रहे थे. सड़क पर एक पड़ोसी रोते हुए बाहर आ गया. सब डरे हुए हैं. अगर कोई इस हद तक जा सकता है, तो अगला कदम क्या होगा, यह कोई नहीं जानता है." उन्होंने बताया कि हमलावरों ने न सिर्फ मस्जिद बल्कि चेयरमैन की कार पर भी पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाल कर दिया.

मैनेजर के मुताबिक, मस्जिद के चेयरमैन टैक्सी ड्राइवर हैं और हादसे की शिकार कार ही उनकी रोजी-रोटी का सहारा थी. हमले में कार जलकर खाक हो चुकी है. पुलिस के मुताबिक, आगजनी से मस्जिद के फ्रंट हिस्से और बाहर खड़ी कार को भारी नुकसान हुआ. हालांकि किसी को जिस्मानी चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना का असर पूरे मुस्लिम समुदाय पर पड़ा है.

पहले भी मस्जिद पर हो चुका है हमला

मस्जिद मैनेजर ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब मस्जिद को निशाना बनाया गया हो. उन्होंने बताया कि "पिछले साल अगस्त में दो बार मस्जिद पर अंडे फेंके गए थे और कई बार राह चलते लोगों ने गाली-गलौज और नस्लभेदी शब्दों का इस्तेमाल किया था." उन्होंने आगे कहा, "इस तरह के खौफनाक जानलेवा हमले की हमने कभी उम्मीद नहीं की थी. अब पूरा समुदाय डरा हुआ और असुरक्षित महसूस कर रहा है. लोग बहुत परेशान हैं."

ब्रिटेन के पीएम ने की घटना की निंदा

इस घटना के बाद पूरे ब्रिटेन में एक बार मुसलमानों के खिलाफ नफरत की घटना ने चिंता पैदा कर दी है. दुनियाभर में शांति और भाईचारा स्थापित करने का ढिंढोरा पीटने वाले ब्रिटने में लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस हमले की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा,"नफरत एक बार फिर से बढ़ रही है और ब्रिटेन को इसे एक बार फिर हराना होगा."

