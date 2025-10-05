Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2949235
Zee SalaamMuslim World

शांति का ढिंढोरा पीटने वाले ब्रिटेन में मुसलमानों के खिलाफ बढी नफरत, आतंकियों ने मस्जिद में लगाई आग!

ब्रिटेन के ब्राइटन में आतंकवादियों ने एक मस्जिद में शनिवार (4 अक्टूबर) की रात आग लगा दी. इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई.  पुलिस ने इस घटना को हेट क्राइम (मुसलमानों से नफरत) बताया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Oct 05, 2025, 08:27 PM IST

Trending Photos

ब्रिटेन में मस्जिद हुई इस्लामोफोबिया का शिकार
ब्रिटेन में मस्जिद हुई इस्लामोफोबिया का शिकार

Britain News Today: ब्रिटेन के ब्राइटन में आतंकवादियों ने एक मस्जिद में शनिवार (4 अक्टूबर) की रात आग लगा दी. इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई.  पुलिस ने इस घटना को हेट क्राइम (मुसलमानों से नफरत) बताया और मामले की जांच शुरू कर दी है. आतंकियों ने जिस समय मस्जिद में आग लगाई उस वक्त लोग मौजूद थे, लेकिन अधिकारियों ने समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. 

यह घटना ब्रिटेन के ब्राइटन के पीसहेवन कस्बे में हुआ. इस इलाके में आमतौर पर काफी शांति रहती है. मस्जिद में आगजनी ऐसे समय में हुई है जब ब्रिटेन में सियासी और सामाजिक तनाव चरम पर है. हालिया, कुछ दिनों में ग़ज़ा में नरसंहार के खिलाफ विरोध में यहूदी विरोधी घटनाओं में तेजी आई है, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों पर इस्लामोबिक घटनाओं में तेजी आई है. 

दो नकाबपोशों ने किया हमला

रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार रात करीब 10 बजे आपातकालीन सेवाओं को कॉल मिली कि मस्जिद के मुख्य दरवाजे पर आग लग गई है. यह मस्जिद पिछले कई सालों से स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए एक मात्र इबातगाह है. जिसमें नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या मुस्लिम इकट्ठा होते थे.  एक वॉलंटियर मैनेजर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दो नकाबपोश दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्होंने पहले दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की और फिर सीढ़ियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी.

Add Zee News as a Preferred Source

वॉलंटियर मैनेजर के मुताबिक, घटना के समय मस्जिद के अंदर चेयरमैन और एक अन्य वॉलंटियर मौजूद थे, जो नमाज के बाद चाय पी रहे थे. उन्होंने बताया कि "मस्जिद के अंदर से जब चेयरमैन और वालंटियर ने बाहर जोरदार धमाके की आवाज सुई तो वह तुरंत भाग निकले." उन्होंने बताया कि "इस हमले के बाद वह लोग तुरंत बाहर निकल गए और अगर देर होती तो जान जा सकती थी. हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे."

मस्जिद के चेयरमैन की जलाई कार

घटना के भयावह मंजर को बयान करते हुए वॉलंटियर मैनेजर ने बताया कि "चेयरमैन लगातार कांप रहे थे. सड़क पर एक पड़ोसी रोते हुए बाहर आ गया. सब डरे हुए हैं. अगर कोई इस हद तक जा सकता है, तो अगला कदम क्या होगा, यह कोई नहीं जानता है." उन्होंने बताया कि हमलावरों ने न सिर्फ मस्जिद बल्कि चेयरमैन की कार पर भी पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाल कर दिया.

मैनेजर  के मुताबिक, मस्जिद के चेयरमैन टैक्सी ड्राइवर हैं और हादसे की शिकार कार ही उनकी रोजी-रोटी का सहारा थी. हमले में कार जलकर खाक हो चुकी है. पुलिस के मुताबिक, आगजनी से मस्जिद के फ्रंट हिस्से और बाहर खड़ी कार को भारी नुकसान हुआ. हालांकि किसी को जिस्मानी चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना का असर पूरे मुस्लिम समुदाय पर पड़ा है.

पहले भी मस्जिद पर हो चुका है हमला

मस्जिद मैनेजर ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब मस्जिद को निशाना बनाया गया हो. उन्होंने बताया कि "पिछले साल अगस्त में दो बार मस्जिद पर अंडे फेंके गए थे और कई बार राह चलते लोगों ने गाली-गलौज और नस्लभेदी शब्दों का इस्तेमाल किया था." उन्होंने आगे कहा, "इस तरह के खौफनाक जानलेवा हमले की हमने कभी उम्मीद नहीं की थी. अब पूरा समुदाय डरा हुआ और असुरक्षित महसूस कर रहा है. लोग बहुत परेशान हैं." 

ब्रिटेन के पीएम ने की घटना की निंदा 

इस घटना के बाद पूरे ब्रिटेन में एक बार मुसलमानों के खिलाफ नफरत की घटना ने चिंता पैदा कर दी है. दुनियाभर में शांति और भाईचारा स्थापित करने का ढिंढोरा पीटने वाले ब्रिटने में लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस हमले की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा,"नफरत एक बार फिर से बढ़ रही है और ब्रिटेन को इसे एक बार फिर हराना होगा."

यह भी पढ़ें: लोहरदगा में रंगदारी न देने पर भड़के दबंग; इम्तियाज-हाशिम पर भुजाली से किया हमला

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Britain NewsIslamophobia Casemuslim news

Trending news

Jharkhand news
लोहरदगा में रंगदारी न देने पर भड़के दबंग; इम्तियाज-हाशिम पर भुजाली से किया हमला
ICC Women World Cup 2025
कोलंबो में टॉस में गड़बड़ी; जीतने के बावजूद टॉस हार गईं हरमनप्रीत, फैंस भी रह गए दंग
jammu kashmir news
पहलगाम हमले में आतंकियों की मदद करने वाला गिरफ्तार, जले चार्जर से साजिश का पर्दाफाश!
Bihar News
पटना में चढ़े कानून के हत्थे, रेप और धर्म परिवर्तन के आरोपों में मणि मेराज गिरफ्तार
Nepal
Nepal के बाद इस मुस्लिम देश में शुरू हुआ Gen-Z प्रोटेस्ट; क्या हटेगी सरकार?
UP News
मौलाना शहाबुद्दीन ने भी RSS को दिया देशभक्ति का सर्टिफिकेट! कर दिया बड़ा दावा
Hamas
Hamas को नहीं है इज़राइल पर रत्ती-भर यकीन, मीटिंग में IDF के लिए रखेगा ये शर्त
Israel Hamas War
Trump की बात नहीं मान रहा है इजराइल, कर डाली 70 लोगों की हत्या
Gorakhpur
Gorakhpur: पुलिस को धोखा देकर निकाला बारावफात का जुलूस, ऐसे जाल में फंस गया शादाब
Hapur
Hapur में माहौल संजीदा, दो समुदाय के बीच जमकर हुआ विवाद; पूरा मामला
;