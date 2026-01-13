Bangladesh News: हसीना की पार्टी पर बैन से ब्रिटिश सांसद नाराज, जारी किया सख्त बयान

Advertisement
Zee SalaamMuslim WorldBangladesh News: हसीना की पार्टी पर बैन से ब्रिटिश सांसद नाराज, जारी किया सख्त बयान

British MP on Bangladesh Elections 2026: ब्रिटिश सांसदों ने बांग्लादेश में होने वाले चुनावों को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी के बिना चुनाव लोकतांत्रिक नहीं माने जाएंगे.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jan 13, 2026, 03:31 PM IST

Bangladesh News: ब्रिटिश सांसदों ने 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में होने वाले आम चुनावों को लेकर गंभीर चिंता जताई है. चार सीनियर ब्रिटिश सांसदों बॉब ब्लैकमैन, जिम शैनन, जस अटवाल और क्रिस लॉ ने मंगलवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की भागीदारी जरूरी है और इसके बिना चुनावों की वैधता पर सवाल उठेंगे.

सांसदों ने बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली "गैर-चुनी हुई" अंतरिम सरकार को बांग्लादेशी मतदाताओं पर इस तरह की पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए थीं. उन्होंने तर्क दिया कि अगर प्रमुख राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है, तो चुनावों को स्वाभाविक रूप से अलोकतांत्रिक माना जाएगा.

संयुक्त बयान में जुलाई 2024 के विद्रोह के बाद अवामी लीग पर लगाए गए प्रतिबंध को भी बेहद चिंताजनक बताया गया. सांसदों ने कहा कि अवामी लीग जैसी प्रमुख पार्टी को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने से लाखों मतदाताओं पर सीधा असर पड़ेगा, जो अपने वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे. ऐसी परिस्थितियों में चुनावों को न तो निष्पक्ष और न ही समावेशी माना जा सकता है.

ब्रिटिश सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटिश सरकार से अपील की कि वे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव डालें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाले चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और सभी दलों के लिए समावेशी हों. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का वास्तविक और समान अवसर मिले.

बयान में यह भी कहा गया कि सभी सही सोच वाले लोग चाहते हैं कि ये चुनाव एक न्यायपूर्ण, स्थिर और समृद्ध बांग्लादेश की दिशा में एक कदम हों. हालांकि, सांसदों के मुताबिक, यह लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब चुनाव वास्तव में समावेशी हों और निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए.

ब्रिटिश सांसदों ने बांग्लादेश की राजनीति में लंबे समय से चले आ रहे और गहरे मतभेदों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा स्थिति के लिए सभी राजनीतिक दल कुछ हद तक जिम्मेदार हैं. हालांकि, रुकी हुई आर्थिक विकास को फिर से शुरू करने के लिए सुलह की दिशा में कदम उठाने का समय आ गया है. सांसदों के मुताबिक, भविष्य की सरकार को लोगों की वास्तविक सहमति से शासन करना चाहिए. बयान में यह भी बताया गया कि यूके बांग्लादेश के सबसे करीबी व्यापार और विकास भागीदारों में से एक है. 

