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'ब्रॉड पीक' पर बर्फीले तूफान के बाद 10 इंटरनेशनल क्लाइंबर लापता, पाकिस्तान ने शुरू किया बचाव अभियान

Broad Peak Avalanche Ten Climbers Missing: पाकिस्तान की ब्रॉड पीक चोटी पर हिमस्खलन के बाद मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुर्जा समेत 10 बैनुल-अकवामी पर्वतारोही लापता हो गए हैं. उनकी तलाश के लिए पाकिस्तान ने फौज की मदद से बड़ा बचाव अभियान शुरू किया है. परिवार और पर्वतारोहण बिरादरी उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद में प्रार्थना कर रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 31, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:36 PM IST
'ब्रॉड पीक' पर बर्फीले तूफान के बाद 10 इंटरनेशनल क्लाइंबर लापता, पाकिस्तान ने शुरू किया बचाव अभियान
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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