'ब्रॉड पीक' पर बर्फीले तूफान के बाद 10 इंटरनेशनल क्लाइंबर लापता, पाकिस्तान ने शुरू किया बचाव अभियान

यह उपलब्धि नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री "14 पीक्स: नथिंग इज़ इम्पॉसिबल" में दिखाई गई थी. उनका रिकॉर्ड 2023 में टूट गया था. पाकिस्तान स्थित ट्रैवल कंपनी 'मूविंग माउंटेंस' ने पिछले महीने के आखिर में ऐलान किया था कि अभियान दल छोटे से शहर 'अस्कोले' की ओर जा रहा है और कंपनी ने ब्रॉड पीक पर चढ़ाई के लिए उनकी सुरक्षित यात्रा की कामना की थी. कंपनी ने बताया कि गीस के लिए पाकिस्तान में 8,000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ने की यह पहली कोशिश थी, जबकि सखी के लिए यह आखिरी चढ़ाई मानी जा रही थी. 'मूविंग माउंटेंस' की वेबसाइट के मुताबिक सखी कंपनी के लिए गाइड के साथ-साथ भूगोलवेत्ता और ऊंचाई वाले इलाकों के फोटोग्राफर भी हैं और उन्होंने दुनिया की कुछ प्रमुख चोटियों पर चढ़ाई की है.