'ब्रॉड पीक' पर बर्फीले तूफान के बाद 10 इंटरनेशनल क्लाइंबर लापता, पाकिस्तान ने शुरू किया बचाव अभियान

राज्य चुनें
Broad Peak Avalanche Ten Climbers Missing: पाकिस्तान में मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक, 'ब्रॉड पीक' पर बर्फीला तूफान (एवलांच) आने के बाद 10 बैनुल-अकवामी क्लाइंबर (पर्वतारोहियों) लापता हो गए. इन क्लाइंबरों में नेपाल में जन्मे मशहूर ब्रिटिश पर्वतारोही निर्मल पुर्जा भी शामिल हैं. 'ब्रॉड पीक' पर बर्फीला तूफान (एवलांच) आने के बाद गायब हुए 10 क्लाइंबर को खोजने के लिए पाकिस्तान ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है. इस बचाव दल को पाकिस्तान की फौज सहयोग कर रही है.
अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के नायब-सदर कर्रार हैदरी ने बताया कि क्लाइंबर का जुमेरात (30 जुलाई) को बेस कैंप से संपर्क टूट गया था और बचाव दल उस इलाके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से उन्होंने आखिरी बार संपर्क किया था. हैदरी ने कहा, "टीम का जुमेरात से कोई संपर्क नहीं हो पाया है." उन्होंने बताया कि पाकिस्तान फौज के हेलीकॉप्टर भी खोज और बचाव अभियान में शामिल हो गए हैं. उन्होंने कहा कि अनुभवी बचाव कर्मियों की एक टीम उस इलाके में पहुंच गई है, जहां पर्वतारोहियों के लापता होने की आशंका है.
हैदरी ने बताया कि अधिकारी लापता पर्वतारोहियों के परिवारों के संपर्क में हैं, लेकिन उन्होंने कोई और जानकारी नहीं दी. उन्होंने कहा कि हर कोई उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा है. अल्पाइन क्लब के मुताबिक इस अभियान दल में पांच नेपाली पर्वतारोही, हुंजा के पाकिस्तानी पर्वतारोही सोहेल सखी, ओमान की पर्वतारोही नथिरा, अमेरिकी पर्वतारोही मैलोरी गीस, वांग नाम के एक चीनी पर्वतारोही और एक दीगर विदेशी पर्वतारोही शामिल थे. ब्रिटिश सेना के साबिक फौज पुर्जा, जिन्हें 'निम्स दाई' के नाम से भी जाना जाता है, ने 2019 में रिकॉर्ड 189 दिनों में दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की थी.
यह उपलब्धि नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री "14 पीक्स: नथिंग इज़ इम्पॉसिबल" में दिखाई गई थी. उनका रिकॉर्ड 2023 में टूट गया था. पाकिस्तान स्थित ट्रैवल कंपनी 'मूविंग माउंटेंस' ने पिछले महीने के आखिर में ऐलान किया था कि अभियान दल छोटे से शहर 'अस्कोले' की ओर जा रहा है और कंपनी ने ब्रॉड पीक पर चढ़ाई के लिए उनकी सुरक्षित यात्रा की कामना की थी. कंपनी ने बताया कि गीस के लिए पाकिस्तान में 8,000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ने की यह पहली कोशिश थी, जबकि सखी के लिए यह आखिरी चढ़ाई मानी जा रही थी. 'मूविंग माउंटेंस' की वेबसाइट के मुताबिक सखी कंपनी के लिए गाइड के साथ-साथ भूगोलवेत्ता और ऊंचाई वाले इलाकों के फोटोग्राफर भी हैं और उन्होंने दुनिया की कुछ प्रमुख चोटियों पर चढ़ाई की है.
इंस्टाग्राम पेज के मुताबिक 39 साल के गीस सैन एंटोनियो में रहती हैं और उन्हें घूमना-फिरना और खुले में समय बिताना पसंद है. इस साल की शुरुआत में उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वह अपना पिलेट्स स्टूडियो बंद कर रही हैं ताकि "अनजाने की ओर एक बड़ा साहसी कदम उठा सकें और देख सकें कि ज़िंदगी उन्हें कहाँ ले जाती है. मुझे अंदाज़ा है कि इसमें बहुत सारे हेलमेट, हार्नेस और क्रैम्पॉन का इस्तेमाल होगा।" 8,047 मीटर (26,401 फ़ीट) ऊँचा ब्रॉड पीक दुनिया का 12वाँ सबसे ऊँचा पहाड़ है. यह पाकिस्तान की काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, जहाँ 8,000 मीटर से ऊँची दुनिया की 14 चोटियों में से पाँच मौजूद हैं और जो दुनिया भर के पर्वतारोहियों को आकर्षित करती हैं.
क्लब ने एक बयान में कहा, "अल्पाइन क्लब ऑफ़ पाकिस्तान स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है और सभी संबंधित पक्षों के साथ तालमेल बिठा रहा है." क्लब ने यह भी कहा कि वह क्लाइंबरों के परिवारों और बैनुल-अकवामी पर्वतारोहण बिरादरी के साथ एकजुटता से खड़ा है. उत्तरी पाकिस्तान में पर्वतारोहण अभियानों के दौरान हिमस्खलन और तेज़ी से बदलते मौसम के कारण दुर्घटनाएँ आम हैं. सिएटल में एसोसिएटेड प्रेस की पत्रकार हैली गोल्डन ने इस रिपोर्ट में योगदान दिया.