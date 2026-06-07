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BSF बांग्लादेशी घुसपैठियों को लौटा रही थी, तभी बॉर्डर पर भड़क उठा बवाल; वायरल हुआ वीडियो

India Bangladesh Border Clash: BSF 17 बांग्लादेशी घुसपैठियों को नाओगांव सेक्टर के रास्ते वापस भेजने की कोशिश कर रही थी. इसी दौरान बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सीमा पर पहुंच गए और BSF की कार्रवाई का विरोध करने लगे.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 07, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:56 AM IST
BSF बांग्लादेशी घुसपैठियों को लौटा रही थी, तभी बॉर्डर पर भड़क उठा बवाल; वायरल हुआ वीडियो

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मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

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