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India Bangladesh News: भारत-बांग्लादेश बॉर्डर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि BSF ने 17 बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश के नाओगांव सेक्टर के रास्ते वापस भेजने की कोशिश की. इस दौरान हालात उस समय तनावपूर्ण हो गए जब बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड (BGB) ने कथित तौर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को सीमा के पास इकट्ठा कर BSF की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया.
वायरल वीडियो के मुताबिक, BSF का दावा था कि पकड़े गए लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं और उन्हें सीमा पार वापस भेजा जाना चाहिए. लेकिन, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि BGB ने इन लोगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. बांग्लादेशी अधिकारियों का कहना था कि वे इन व्यक्तियों को अपने देश का नागरिक नहीं मानते.
वायरल वीडियो में क्या
भारत-बांग्लादेश सीमा से सामने आए वीडियो में दोनों देशों की सीमा पर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात दिखाई दे रहे हैं. भारत की तरफ BSF के जवान मौजूद हैं, जिनके साथ कुछ आम नागरिक भी नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड (BGB) के जवानों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी सीमा पर इकट्ठा हो गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है. बांग्लादेश की तरफ मौजूद कुछ लोग BSF की कार्रवाई का विरोध करते हुए काफी आक्रामक नजर आते हैं. दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक भी होती दिखाई देती है. लेकिन हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए भारतीय सुरक्षाकर्मी संयम बरतते नजर आए और मौके की नजाकत को देखते हुए स्थिति संभालने की कोशिश करते रहे.
घुसपैठ को लेकर लंबे समय से विवाद
गौरतलब है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ लंबे समय से संवेदनशील मुद्दा रहे हैं. बांग्लादेश में हजारों की संख्या में लोग भारत में घुसपैठ कर चुके हैं. दोनों देशों के बीच कई बार इस तरह के मामलों को लेकर विवाद और तनाव देखने को मिला है. हालांकि, आमतौर पर दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां आपसी बातचीत के जरिए ऐसे मामलों को सुलझाने की कोशिश करती हैं. सीमा पर इस तरह की घटनाएं क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होती हैं. ऐसे मामलों में किसी भी तरह की गलतफहमी या आक्रामकता दोनों देशों के रिश्तों पर असर डाल सकती है. यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासनिक अधिकारी हालात को शांत बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं.