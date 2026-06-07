वायरल वीडियो में क्या

भारत-बांग्लादेश सीमा से सामने आए वीडियो में दोनों देशों की सीमा पर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात दिखाई दे रहे हैं. भारत की तरफ BSF के जवान मौजूद हैं, जिनके साथ कुछ आम नागरिक भी नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड (BGB) के जवानों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी सीमा पर इकट्ठा हो गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है. बांग्लादेश की तरफ मौजूद कुछ लोग BSF की कार्रवाई का विरोध करते हुए काफी आक्रामक नजर आते हैं. दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक भी होती दिखाई देती है. लेकिन हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए भारतीय सुरक्षाकर्मी संयम बरतते नजर आए और मौके की नजाकत को देखते हुए स्थिति संभालने की कोशिश करते रहे.