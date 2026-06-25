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बुर्किनो फासो की फौजी सरकार का नफरतियों पर शिकंजा, 112 धाराओं वाला बनाया सख्त कानून

Burkina Faso Religious Law: बुर्किना फासो की संसद ने मजहबी सरगर्मियों को काबू करने वाला नया कानून पारित किया है. इसके बाद सरकार ने शेख उमर संकारा और शेख इदरीस सावादोगो की तकरीर और तबलीगी सरगर्मियों पर रोक लगा दी. सरकार इसे सामाजिक एकता के लिए जरूरी बता रही है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 25, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:14 PM IST
बुर्किनो फासो की फौजी सरकार का नफरतियों पर शिकंजा, 112 धाराओं वाला बनाया सख्त कानून
Image Credit: बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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