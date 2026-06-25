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Burkina Faso News: अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो एक मुस्लिम बाहुल देश हैं, लेकिन हालिया कुछ सालों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं. इस तरह की सरगर्मियों पर रोक लगाने लिए सरकार ने एक नया कानून बनाया है. देश की संसद से नया कानून पारित होते ही दो मशहूर मुस्लिम आलिमेदीन शेख इदरीस सावादोगो और शेख उमर संकारा की तबलीग और तकरीर पर 23 जून को पाबंदी लगा दी है.
मजहबी सरगर्मियों को नियंत्रित करने लिए बना सख्त कानून
बुर्किना फासो की सैन्य शासक इब्राहिम ट्रोरे की सरकार ने देश में हेट स्पीच, और सांप्रदियक हिंसा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है. इसी कड़ी में सरकार ने कई उलेमा की तकरीरों और तबलीग पर रोक लगा दी है. सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है, जब देश की संसद ने मजहबी सरगर्मियों को कंट्रोल करने वाला नया कानून मंजूर किया है. मुस्लिम समुदाय के बीच इस फैसले को लेकर नाराजगी है. बीते 19 जून को बुर्किना फासो की राष्ट्रीय सभा ने नया कानून पारित किया.
अफ्रीकी देश के 112 धाराओं वाले नए कानून में खास तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषणों यानी हेट स्पीच पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बुर्किना फासो की सरकार सख्त निगरानी कर रही है, जिससे समाज में तनाव फैलाने वाले संदेशों को रोका जा सके और इस तरह के पोस्ट करने वालों को सख्त सजा दी सके.
बुर्किना फासो सरकार ने नए कानून को लेकर क्या कहा?
बीते सोमवार (22 जून) को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजहबी, रिवायती और सांस्कृतिक मामलों की जनरल डायरेक्टर मरियम सनोगो तूनकारा ने नए कानून को लेकर अहम जानकारी दी. मरियम सनोगो तूनकारा ने कहा कि यह कानून मजहबी तकरीरों को नियमों के दायरे में लाने, लोगों के बीच सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया गया है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम सनोगो तूनकारा ने कहा कि देश में नफरत भरे भाषण, मजहबी कट्टरता और उग्रवाद बढ़ रहे हैं. साथ ही मजहब का इस्तेमाल समाज को बांटने और मजहबी जगहों का इस्तेमाल सियासी या सामाजिक फायदा हासिल करने के लिए की जा रही हैं.
नए कानून में तकरीर, तबलीग से लेकर मजहबी जगहों पर भी होगा पहरा
मरियम सनोगो तूनकारा ने बताया कि नए कानूनी ढांचे में कई अहम बदलाव किए गए हैं. इसका मकसद नफरत फैलाने वाले भाषणों, हिंसक उग्रवाद और मजहबी कट्टरता को रोकने के लिए, रोकथाम और सजा के कानून को सख्त बनाना है.
उन्होंने कहा कि अब कानून यह भी तय करेगा कि इबादत करने वाली जगहें किस तरह से बनाई जाएंगी, कब खोले जाएंगे और उनका संचालन किन नियमों के तहत होगा? इसके अलावा सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों और जेलों में मजहबी सरगर्मियों से जुड़े नियम भी स्पष्ट किए गए हैं.
दो सालों में हुई हजारों सांप्रदायिक घटनाएं
बुर्किना फासो पिछले दस सालों से गंभीर सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है. देश में कई हथियारबंद ग्रुप एक्टवि हैं, और लगातार हमलों की घटनाएं आम बात है. बुर्किना फासो सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 2018 से 2020 के बीच देश में लगभग 4,600 से ज्यादा सांप्रदायिक घटनाएं देखने को मिली. इन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर सरकार नए कानून को सामाजिक शांति और राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी बता रही है, जबकि कई लोग इसे मजहबी आजादी पर पहरा लगाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं.