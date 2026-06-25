मजहबी सरगर्मियों को नियंत्रित करने लिए बना सख्त कानून

बुर्किना फासो की सैन्य शासक इब्राहिम ट्रोरे की सरकार ने देश में हेट स्पीच, और सांप्रदियक हिंसा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है. इसी कड़ी में सरकार ने कई उलेमा की तकरीरों और तबलीग पर रोक लगा दी है. सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है, जब देश की संसद ने मजहबी सरगर्मियों को कंट्रोल करने वाला नया कानून मंजूर किया है. मुस्लिम समुदाय के बीच इस फैसले को लेकर नाराजगी है. बीते 19 जून को बुर्किना फासो की राष्ट्रीय सभा ने नया कानून पारित किया.