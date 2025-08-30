Canada: क्यूबेक में लगेगी पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने पर रोक; भारी विरोध

Canada: कनाडा के प्रांत क्यूबेक में पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जा सकती है. हालांकि इस प्लानिंग का कड़ा विरोध हो रहा है. मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये टारगेट करने की कोशिश है.
Canada: कनाडा के प्रांत क्यूबेक की सरकार इस साल के आखिर तक एक कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत पब्लिक प्लेसेस पर नमाज अदा करने पर रोक लगाई जाएगी. लेकिन मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह फैसला उन्हें सीधे तौर पर निशाना बनाने जैसा है.
नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स के चीफ स्टीफन ब्राउन ने कहा,"यह सोचना कि सड़क पर प्रार्थना करना कोई नई या खतरनाक चीज़ है, बिल्कुल बेतुका है. दूसरी कम्युनिटी भी ऐसा करती है, लेकिन उनके बारे में बात नहीं की जाती."
पिछले कुछ समय से क्यूबेक में फ़लस्तीन समर्थक प्रदर्शनों के दौरान मुस्लिम समुदाय की ओर से सार्वजनिक रूप से नमाज़ पढ़े जाने पर विवाद हुआ है. यहां तक कि मॉन्ट्रियल के प्रसिद्ध नोट्रे-डेम बेसिलिका के सामने भी नमाज़ अदा की गई थी. इसी वजह से दिसंबर में क्यूबेक सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर रोक लगाने का फैसला लिया है.
ब्राउन का कहना है कि फ़िलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी आयोजकों ने इसके लिए बाकायदा परमिट लिया था. उन्होंने सवाल उठाया, "क्या अब क्यूबेक में यह होगा कि सरकार से अपनी बातें पहले मंज़ूर करवानी होंगी, तभी प्रदर्शन की इजाज़त मिलेगी?"
हालांकि स्टीफन ब्राउन का मानना है कि यह कदम राजनीतिक फायदे के लिए उठाया जा रहा है. उन्होंने कहा,"यह सरकार चुनाव से एक साल पहले अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है." राजनीतिक विश्लेषक और कनाडा की एनडीपी पार्टी के पूर्व नेता टॉम मुलकेयर ने भी इस बात से सहमति जताई है.
उन्होंने कहा, "क्यूबेक सरकार समझती है कि मुस्लिम समुदाय को लेकर उसके वोट बैंक में असहजता है और अब वह उसी पर खेल रही है." इस बीच क्यूबेक के धर्मनिरपेक्षता मंत्री जीन-फ्रांस्वा रोबेर्ज ने बयान जारी कर कहा,"क्यूबेक के प्रीमियर ने मुझे धर्मनिरपेक्षता को मज़बूत करने का काम सौंपा है और मैं इसे पूरी मेहनत से पूरा करूंगा."
इससे पहले स्पेन की एक रियासत ने मुस्लिम त्योहार पब्लिक प्लेस पर मनाने पर रोक लगाई थी. हालांकि, इसके साथ स्थानीय सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा था.