/कासाब्लांका की कोर्ट के फैसले से हिल गया मोरक्को, सियासत से खेल जगत तक के 29 लोग दोषी करार

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Morocco Drug Trafficking Case: नशीले पदार्थों की तस्करी और भ्रष्टाचार का ऐसा मामला, जिसने पूरे मोरक्को की सियासत और खेल जगत को हिलाकर रख दिया. इस मामले में करीब दो साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने एक साथ 29 लोगों को जेल भेजने का फैसला सुनाया. दोषियों में दिग्गज राजनेता, कारोबारी और खेल जगत से जुड़ी कई मशहूर हस्तियां शामिल हैं. इस फैसले को मोरक्को के इतिहास में भ्रष्टाचार और अंतरराष्ट्रीय तस्करी के खिलाफ सबसे बड़ी अदालती कार्रवाई में से एक माना जा रहा है.
मोरक्को के कासाब्लांका की एक अदालत ने गुरुवार (25 जून) देर रात अपना फैसला सुनाया. अदलात ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषियों को दो साल से लेकर 12 साल तक की जेल की सजा सुनाई. अदालत ने कई आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया. इतना ही मुख्य आरोपियों पर कस्टम्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस से जुड़े मामलों में करोड़ों डॉलर के आर्थिक दंड भी लगाए.
बिजनेस टाइकूल और फुटबॉल क्लब के प्रेसिडेंट को मिली कड़ी सजा
सबसे कड़ी सजा कंस्ट्रक्शन टाइकून और पूर्व रीजनल काउंसिल प्रेसिडेंट अब्देन्नेबी बिउई को मिली. उन्हें 12 साल की जेल सुनाई गई. वहीं कासाब्लांका के मशहूर फुटबॉल क्लब वायदाद के पूर्व प्रेसिडेंट और पूर्व सांसद सईद नासिरी को 10 साल की सजा दी गई. पूर्व सांसद बेलकासेम मीर को भी 10 साल के लिए जेल भेजा गया. तीनों सत्तारूढ़ पीएएम पार्टी के सीनियर नेता रहे हैं. इनके अलावा बाकी दोषियों को मामले में उनकी भूमिका के आधार पर दो से नौ साल तक की सजा सुनाई गई.
"सहारा का पाब्लो एस्कोबार" के बयानों हुई सजा
इस पूरे मामले की शुरुआत माली के कुख्यात ड्रग्स तस्कर अल-हाज अहमद बेन इब्राहिम के बयानों से हुई, जिसे "सहारा का पाब्लो एस्कोबार" कहा जाता है. वह फिलहाल मोरक्को में 10 साल की जेल की सजा काट रहा है. उसने जांच अधिकारियों से दावा किया कि साल 2019 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी. बताया जा रहा है कि उसे मोरक्को के कुछ सियासी और कारोबारी सहयोगियों ने उसकी करोड़ों डॉलर की आलीशान संपत्ति और महंगी गाड़ियों पर कब्जा जमा लिया.
इस मामले में 20 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हुई. अदालत के सामने 18 गवाह और दो पक्षकार भी पेश हुए. जांच के दौरान सामने आया कि यह एक संगठित अंतरराष्ट्रीय गिरोह था, जो मोरक्को से बड़ी मात्रा में गांजा नॉर्थ अफ्रीका के रास्ते यूरोप पहुंचाता था. इसके साथ ही लैटिन अमेरिका से आने वाली कोकीन की खेप को भी इस नेटवर्क के जरिए आगे भेजा जाता था.
कासाब्लांका की कोर्ट किन मामलों में ठहराया दोषी?
अदालत ने आरोपियों को नशीले पदार्थों की तस्करी, सोने की तस्करी, भ्रष्टाचार, जालसाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस के उल्लंघन जैसे गंभीर मामलों में दोषी ठहराया. फैसले के तहत कई आरोपियों की संपत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया गया.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फैसला सुनाए जाने के समय अदालत में मौजूद दोषियों के परिजन सदमे में आ गए. वकीलों की हड़ताल की वजह से उनके साथ कोई कानूनी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था. फैसले के बाद कुछ लोग रो पड़े, जबकि कई लोगों के परिजन अदालत परिसर में ही बेहोश होकर गिर गए.