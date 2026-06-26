/कासाब्लांका की कोर्ट के फैसले से हिल गया मोरक्को, सियासत से खेल जगत तक के 29 लोग दोषी करार

बिजनेस टाइकूल और फुटबॉल क्लब के प्रेसिडेंट को मिली कड़ी सजा

सबसे कड़ी सजा कंस्ट्रक्शन टाइकून और पूर्व रीजनल काउंसिल प्रेसिडेंट अब्देन्नेबी बिउई को मिली. उन्हें 12 साल की जेल सुनाई गई. वहीं कासाब्लांका के मशहूर फुटबॉल क्लब वायदाद के पूर्व प्रेसिडेंट और पूर्व सांसद सईद नासिरी को 10 साल की सजा दी गई. पूर्व सांसद बेलकासेम मीर को भी 10 साल के लिए जेल भेजा गया. तीनों सत्तारूढ़ पीएएम पार्टी के सीनियर नेता रहे हैं. इनके अलावा बाकी दोषियों को मामले में उनकी भूमिका के आधार पर दो से नौ साल तक की सजा सुनाई गई.