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कासाब्लांका की कोर्ट के फैसले से हिल गया मोरक्को, सियासत से खेल जगत तक के 29 लोग दोषी करार

Morocco Court Verdict in Trafficking Case: मोरक्को की अदालत ने ड्रग्स तस्करी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत के इस फैसले पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. करीब दो साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने 29 लोगों को दोषी ठहराया. सजा पाने वालों में कई बड़े नेता, कारोबारी और खेल जगत की मशहूर हस्तियां शामिल हैं. अदालत ने दोषियों के संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 26, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:36 PM IST
कासाब्लांका की कोर्ट के फैसले से हिल गया मोरक्को, सियासत से खेल जगत तक के 29 लोग दोषी करार
Image Credit: कासाब्लांका की कोर्ट ने ड्रग्स तस्करी केस में 29 दिग्गजों को सुनाई सजाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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