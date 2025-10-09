Gaza नरसंहार में इजरायल की मदद कर रहा इटली, PM मेलोनी समेत कई नेताओं पर मुकदमा दर्ज

Italy help israel in Gaza genocide: गज़ा में इजरायल फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है. इस नरसंहार में विदेशी हथियारों का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है. इस कड़ी में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में मुकदमा दर्ज किया गया है. प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी पर आरोप है कि इन्होंने इजरायल को खतरनाक हथियार मुहैया कराकर गज़ा में इजरायल को नरसंहार करने में मदद की हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने भी इस मामले की तस्दीक की है कि उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया है. बीते 1 अक्टूबर को लगभग 50 वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों द्वारा प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया गया है. मुकदमा दर्ज कराने वाले वकीलों के मुताबिक इटली का रक्षा मंत्री गुइडो क्रोस्सेटो, विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी और हथियार निर्माता लियोनार्डो के प्रमुख, रॉबर्टो टो सिंगोलानी के नाम भी मामले में इस मुकदमे में शामिल हैं.

इटली के इन प्रमुख राजनेताओं और हथियार बनाने वाले व्यापारियों के खिलाफ गज़ा में इजरायल को नरसंहार करने में मदद करने का आरोप है. शिकायतकर्ताओं का तर्क है कि इटली ने इजरायल को घातक हथियार दिए हैं, जिनका इस्तेमाल गज़ा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ किया गया. इजरायल पर पहले से ही गज़ा में नरसंहार करने और युद्ध अपराध करने का आरोप है.

शिकायतकर्ताओं ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से मांग की है कि इटली की प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच करके सख्त कार्रवाई की जाए. इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि उनके विचार से, दुनिया में कहीं और इस तरह की शिकायत का कोई उदाहरण नहीं है. वहीं, इटली के रक्षा मंत्री ने इस मामले पर कहा कि इटली और इजरायल में गज़ा युद्ध से पहले हथियारों की डील हुई थी. इसलिए इटली द्वारा इजरायल को हथियार दिए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल ने इटली को यह आश्वासन दिया है कि वह इटली के हथियारों को फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ नहीं करेगा.