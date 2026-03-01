मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात के बाद CBSE बोर्ड ने 7 देशों में रद्द की परीक्षा; करना होगा इंतज़ार

Middle East CBSE Board Exam 2026: पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और क्षेत्र में बने अस्थिर हालात का असर अब शिक्षा व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है. मौजूदा हालात को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (CBSE) ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने मौजूदा हालात को देखते हुए मिडिल ईस्ट के कई देशों में होने वाली क्लास 10 और क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम को फिलहाल कैंसल कर दिया है.

CBSE की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेश के मुताबिक, मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में मौजूदा हालात को देखते हुए सोमवार (2 मार्च 2026) को होने वाले एग्जाम को टाल दिया गया है. यह फैसला बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में मौजूद CBSE से जुड़े स्कूलों के लिए लिया गया है.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, ने इतवार (1 मार्च) को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया. यह सर्कुलर CBSE से जुड़े उन सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को भेजा गया है जो बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद हैं.

सर्कुलर में कहा गया है कि मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में मौजूदा हालात को देखते हुए बोर्ड ने फैसला लिया है कि सोमवार यानी 2 मार्च 2026 को निर्धारित क्लास 10 और क्लास 12 के एग्जाम को कैंसल कर दिया गया है. इस एग्जाम के नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा. बोर्ड ने यह भी कहा है कि वह मंगलवार (3 मार्च) को हालात की समीक्षा करेगा. इसके बाद 5 मार्च से होने वाले एग्जाम के संबंध में आगे का फैसला लिया जाएगा.

CBSE ने छात्रों को सलाह दी है कि वे किसी भी अपडेट के लिए अपने स्कूलों के संपर्क में रहें और बोर्ड की ऑफिशियल सर्कुलर या नोटिफिकेशन पर नजर रखें. CBSE ने इस आदेश की जानकारी और जरुरी कार्रवाई के लिए मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद भारतीय राजनायिकों को भी भेजा है. इनमें UAE के अबू धाबी स्थित भारत के राजदूत, सऊदी अरब के रियाद, ओमान के मस्कट, कतर, बहरीन, कुवैत और ईरान की राजधानी तेहरान में भारत के राजदूत को सर्कुलर भेजा गया है. जिससे इस फैसले को अमलीजामा पहनाया जा सके.

