खुदा भी रूठा, मौसम भी नाराज़: गर्म कपड़ों के अभाव में माँ की गोद में ठंड से जमकर दम तोड़ रहे गज़ा के मासूम

Zee SalaamMuslim Worldखुदा भी रूठा, मौसम भी नाराज़: गर्म कपड़ों के अभाव में माँ की गोद में ठंड से जमकर दम तोड़ रहे गज़ा के मासूम

Children in Gaza freezing to death: जिस वक़्त दुनिया गाज़ा सीज़फ़ायर प्लान के लिए 'बोर्ड और पीस' पर चर्चा करने के लिए एकजुट हो रही है, ठीक उसी वक़्त गज़ा के बच्चे भूख, प्यास और गर्म कपड़ों के अभाव में ठंड से अपनी माओं की गोद और बाप के कन्धों पर दम तोड़ रहे हैं. दुनिया के बाकी बचे 7 अरब लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं. अगर इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया होती होगी, तो कल वहां ये बच्चे इस दुनिया वालों से  सवाल पूछेंगे कि मेरे हक़ में आपने क्या किया था, और मेरा कसूर क्या था? 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:18 PM IST

गाज़ा पट्टी: पिछले दो सालों से भीषण बमबारी और गोलीबारी से गज़ा पूरी तरह तबाह- ओ - बर्बाद हो चुका है. लगभग 75 हज़ार लोग मारे गए हैं, और 20 लाख लोग हमेशा- हमेशा के लिए बेघर हो चुके हैं. उनके पास न खाने के लिए खाना है, न पीने को पानी, न सर छुपाने के लिए कोई छत. बीमार पड़ने पर इलाज का भी कोई इंतज़ाम नहीं है. 20 लाख लोगों की ज़िन्दगी दुनिया की दी हुई खैरात पर टिक गई है, जिसे उनतक पहुँचने में भी इस्राइल रोड़े अटका रहा है. 

गज़ा के बाशिंदों की तकलीफ और बेबसी देखकर ऐसा लग रहा है कि खुदा भी इनसे रूठा हुआ है. खंडरों के ऊपर बने फटे-पुराने टेंट में ज़िन्दगी गुज़ार रहे इन लोगों पर कुदरत भी कहर बरपा रहा है. यहाँ कभी जोरदार बारिश, तेज़ आंधी तो कभी हाड़-मांस कपा देने वाली ठंड पड़कर इसराइल के बमों से बचे लोगों का हौसला तोड़ रही है.

जब दुनिया भर के देश तबाह गज़ा को फिर से खड़ा करने के नाम पर अपनी-अपनी भूमिका और फायदे को लेकर बहस- मुबाहसे और हिसाब- किताब लगाने ने जुटे थे, तब गज़ा में कड़ाके की ठंड चीथड़े में लिपटे नौज़ायदा बच्चों को लील रही थी. माँ की गोद में पड़ा बच्चा ठंड की वजह से अपने दम तोड़ रहा था. अस्पताल हो या माँ की गोद या बाप का कंधा, इन बच्चों के नसीब में गर्म कपड़े तक नहीं है. गज़ा का दिन मनहूसी और बेबसी के चादर ओढकर आता है, तो रातें बच्चों के लिए ठंड की शक्ल में मौत बाँट कर जाती है. 

गाज़ा शहर के दाराज इलाके में मंगलवार को  शज़ा अबू जराद के टेंट में 3 महीने की बच्ची की मौत हो गई. बच्ची के पिता, मोहम्मद अबू जराद ने उसे दफनाने के बाद बताया, "वह ठंड से कांप रही थी, और आखिर में मर गई थी. मैं कुछ नहीं कर पाया." ये कहते हुए एक बाप बेबसी और लाचारी में रो पड़ा.  

गज़ा में इस्राइली हमले शुरू होने से पहले मोहम्मद अबू जराद इज़राइल में काम करता था. जंग के बाद उसे वापस गज़ा भेज दिया गया. जंग के दौरान अपना घर तबाह होने के बाद जराद अपनी बीवी और सात बच्चों के साथ एक कामचलाऊ टेंट में रहता है.
बच्ची की मौत के बाद उसके चाचा खालिद अबू जराद ने कहा, " बच्ची की ठंड से मौत के बाद भी आखिरी उम्मीद में उसे अल-अहली हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ डॉक्टर ने उसे हाइपोथर्मिया से मरा हुआ बताया." गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कन्फर्म किया है कि बच्ची की मौत हाइपोथर्मिया से हुई है. 

शज़ा अबू जराद गाजा में इस सर्दी में कड़ाके की ठंड से मरने वाला नौवां बच्चा था.अक्टूबर में सीज़फ़ायर शुरू होने के बाद से 100 से ज़्यादा बच्चे मर चुके हैं. इस आंकड़े में एक 27 दिन की बच्ची भी शामिल है जो वीकेंड में हाइपोथर्मिया से मर गई थी. 

सीज़फ़ायर ने इज़राइल और हमास मिलिटेंट्स के बीच दो साल की जंग को रोक दिया और गाजा में मानवीय मदद, खासकर खाना, में इजाफे की इजाज़त दी है, लेकिन लोगों का कहना है कि कंबल और गर्म कपड़ों की कमी अभी भी बनी हुई है, और आग जलाने के लिए लकड़ी बहुत कम है. 

 2023 में जंग के पहले कुछ दिनों से गाजा में कोई सेंट्रल बिजली की व्यवस्था नहीं है, और जनरेटर के लिए फ्यूल की कमी है. इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी ने कहा कि गाजा में हाल की कड़ाके की ठंड और बारिश " ज़िन्दगी के लिए खतरा" है. 

बोर्ड ऑफ़ पीस को लेकर अभी भी संशय का सामना कर रही दुनिया 
जब गज़ा में बच्चे ठंड से जमकर मर रहे थे, उधर दुनिया भर के नेता एक स्विस रिसॉर्ट में इकट्ठा हो रहे थे, जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाज़ा सीज़फ़ायर प्लान का एजेंडा तय होना था. ट्रंप को उम्मीद है कि वह दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम में अपना नया बोर्ड ऑफ़ पीस बनाएंगे. लेकिन यह पहल, अपनी मेंबरशिप और दायरे को लेकर कई सवालों का सामना कर रही है.  
ट्रंप के बोर्ड ऑफ़ पीस को शुरू में गाजा में इज़राइल-हमास जंग को खत्म करने के एक मैकेनिज्म के तौर पर देखा गया था, लेकिन हाल ही में दुनिया के दर्जनों नेताओं को भेजे गए इनविटेशन से पता चलता है कि इस बॉडी के पास दूसरे ग्लोबल संकटों के लिए कहीं ज़्यादा बड़ा मैंडेट हो सकता है, जो शायद U.N. सिक्योरिटी काउंसिल को टक्कर दे. ट्रंप का कहना है कि यह बॉडी "ग्लोबल संघर्ष को हल करने के लिए एक बोल्ड और नया तरीका अपनाएगी. यह इस बात के संकेत है कि ये बॉडी अपना काम सिर्फ़ गाजा तक ही सीमित नहीं रख सकती है. मंगलवार को व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, ट्रंप से एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या बोर्ड ऑफ़ पीस को यूनाइटेड नेशंस की जगह ले लेनी चाहिए, तो ट्रंप ने कहा, "हो सकता है." “U.N. ज़्यादा मददगार नहीं रहा है. मैं इसके पोटेंशियल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन यह कभी भी अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं चल पाया.” 

इसे भी पढ़ें : गाजा को उजाड़ने वाला इजरायल अब बनेगा रहनुमा? ट्रंप प्रस्ताव पर नेतन्याहू राजी

 

