पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन और कस्टम ऑफिस पर फायरिंग, दो की मौत

CPEC Attack Pakistan: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में CPEC रूट पर एक पुलिस स्टेशन और कस्टम ऑफिस पर बंदूकधारियों ने हमला किया. लोकल मीडिया ने बताया कि हमले में दो लोग मारे गए. डॉन न्यूज़ ने पुलिस के हवाले से बताया कि बुधवार को डेरा इस्माइल खान में यारिक पुलिस स्टेशन और एक कस्टम ऑफिस पर हुए हमले में दो ऑफिसर मारे गए और दो अन्य घायल हो गए.

अधिकारियों के मुताबिक, हमलावरों ने यारिक पुलिस स्टेशन और पास के एक कस्टम ऑफिस पर ऑटोमैटिक हथियारों से फायरिंग की, जो चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) रूट पर है. पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमले में कस्टम ऑफिसर इसरार खान और पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद बिलाल मारे गए. घायलों की पहचान हजरत उमर और ख्याल मोहम्मद के तौर पर हुई है, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया है.

पुलिस ने कहा कि हमलावरों ने CPEC रूट पर चल रही पैसेंजर बसों पर भी फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. हमले के दौरान एक कस्टम गाड़ी में आग लगा दी गई. सुरक्षाकर्मियों ने जवाबी फायरिंग की, जिससे हमलावर भागने पर मजबूर हो गए. घटना के तुरंत बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. जांच चल रही है और अधिकारियों ने कहा कि हमले में शामिल लोगों को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं.

इस महीने की शुरुआत में हथियारबंद लोगों ने पन्याला में डेरा इस्माइल खान के वांडा बुध इलाके में एक पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें एक स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) समेत चार पुलिसकर्मी मारे गए. 24 जनवरी को जिले में एक शादी समारोह के दौरान हुए धमाके में एक पीस कमेटी लीडर समेत पांच लोग मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए. इसे एक सुसाइड अटैक बताया गया. बुधवार को पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एक सर्च ऑपरेशन के दौरान आठ कथित आतंकवादियों को मारने का दावा किया. CTD के मुताबिक, गोलीबारी में उसके तीन कर्मचारी भी घायल हुए. ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया.

इनपुट-IANS