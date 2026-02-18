Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3114123
Zee SalaamMuslim Worldपाकिस्तान में पुलिस स्टेशन और कस्टम ऑफिस पर फायरिंग, दो की मौत

पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन और कस्टम ऑफिस पर फायरिंग, दो की मौत

China Pakistan Economic Corridor: पाकिस्तान में सेंट्रल इकोनॉमिक कंसेशन (CPEC) रूट पर एक पुलिस स्टेशन और कस्टम ऑफिस पर फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई. हमले के बाद इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और हमलावरों की तलाश जारी है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 18, 2026, 03:37 PM IST

Trending Photos

पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन और कस्टम ऑफिस पर फायरिंग, दो की मौत

CPEC Attack Pakistan: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में CPEC रूट पर एक पुलिस स्टेशन और कस्टम ऑफिस पर बंदूकधारियों ने हमला किया. लोकल मीडिया ने बताया कि हमले में दो लोग मारे गए. डॉन न्यूज़ ने पुलिस के हवाले से बताया कि बुधवार को डेरा इस्माइल खान में यारिक पुलिस स्टेशन और एक कस्टम ऑफिस पर हुए हमले में दो ऑफिसर मारे गए और दो अन्य घायल हो गए.

अधिकारियों के मुताबिक, हमलावरों ने यारिक पुलिस स्टेशन और पास के एक कस्टम ऑफिस पर ऑटोमैटिक हथियारों से फायरिंग की, जो चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) रूट पर है. पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमले में कस्टम ऑफिसर इसरार खान और पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद बिलाल मारे गए. घायलों की पहचान हजरत उमर और ख्याल मोहम्मद के तौर पर हुई है, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया है.

पुलिस ने कहा कि हमलावरों ने CPEC रूट पर चल रही पैसेंजर बसों पर भी फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. हमले के दौरान एक कस्टम गाड़ी में आग लगा दी गई. सुरक्षाकर्मियों ने जवाबी फायरिंग की, जिससे हमलावर भागने पर मजबूर हो गए. घटना के तुरंत बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. जांच चल रही है और अधिकारियों ने कहा कि हमले में शामिल लोगों को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस महीने की शुरुआत में हथियारबंद लोगों ने पन्याला में डेरा इस्माइल खान के वांडा बुध इलाके में एक पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें एक स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) समेत चार पुलिसकर्मी मारे गए. 24 जनवरी को जिले में एक शादी समारोह के दौरान हुए धमाके में एक पीस कमेटी लीडर समेत पांच लोग मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए. इसे एक सुसाइड अटैक बताया गया. बुधवार को पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एक सर्च ऑपरेशन के दौरान आठ कथित आतंकवादियों को मारने का दावा किया. CTD के मुताबिक, गोलीबारी में उसके तीन कर्मचारी भी घायल हुए. ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया.

इनपुट-IANS

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

CPEC Attack PakistanChina Pakistan Economic CorridorPakistan Firing Incident

Trending news

CPEC Attack Pakistan
पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन और कस्टम ऑफिस पर फायरिंग, दो की मौत
muslim news
दहेज के खिलाफ मुस्लिम समाज ने खोला मोर्चा, पांचाय ने जारी किया ये फरमान
Pakistan News
रमजान में भी मुनाफाखोरी! पाकिस्तान में दुकानदारों पर लोगों का गुस्सा फूटा
muslim news
BANG में तीन हिंदू मंत्री, मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं क्यों?- तारिक अनवर
Pakistan News
Pakistan News: बलूचिस्तान में खून की सियासत? फराज की हत्या से उठे बड़े सवाल
JEE Main 2026
ओडिशा के महरूफ-मसरूर ने रचा इतिहास, एक साथ बने JEE Main टॉपर
muslim news
रमजान के महीने में 2 राज्यों ने किया बड़ा ऐलान,मुस्लिम कर्मचारियों को मिलेगी खास छूट
Bangladesh news
BNP की ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार गठन, 50 मंत्रियों को दी गई जिम्मेदारी
muslim news
केंद्र सरकार ने मुस्लिम विरोधी आयोजन करने वाले संगठन को दिया फंड; RTI में खुलासा!
Maharashtra news
‘रमजान का तोहफा’, महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म होने पर AIMIM का तंज