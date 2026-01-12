हिंदुओं के बाद अब ईसाइयों पर बढ़े हमले, पाकिस्तान में चर्च में तोड़फोड़ के बाद डर में अल्पसंख्यक समुदाय

Attack on Church in Pakistan: पाकिस्तान के पंजाब के लाहौर जिले के प्रेमेनगर गाँव में टाक मेमोरियल चर्च में तोड़फोड़ की गई. इस घटना के बाद वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और अल्पसंख्यक इलाकों की सुरक्षा की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Attack on Church in Pakistan: पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले के बाद अब ईसाई समुदाय पर भी हमले बढ़ गए हैं. एक प्रमुख अल्पसंख्यक अधिकार समूह ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक चर्च में तोड़फोड़ की निंदा की है, जहाँ एक क्रॉस तोड़ दिया गया और ईसाइयों की पवित्र बाइबिल का अपमान किया गया. अधिकार समूह ने इस घटना को ईसाई समुदाय को अपमानित करने की जानबूझकर की गई कोशिश बताया है.
वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) ने बताया कि बीते रविवार को पंजाब के लाहौर जिले के प्रेमेनगर गाँव में टाक मेमोरियल चर्च में तोड़फोड़ की गई. VOPM ने कहा कि इस घटना से ईसाई समुदाय को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप अपनी प्रार्थना की जगह पर भी सुरक्षित नहीं हैं.
वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) ने कहा कि यह हमला सिर्फ चर्च पर नहीं बल्कि यह उस बुनियादी वादे पर हमला था जो एक राज्य अपने नागरिकों से करता है, बिना डर के पूजा करने का अधिकार. VOPM ने कहा कि हर बार जब किसी पूजा स्थल का उल्लंघन होता है, तो यह सिर्फ एक समुदाय को चोट नहीं पहुँचाता, बल्कि यह उस विचार को कमजोर करता है कि अलग-अलग धर्मों के लोग समान गरिमा के साथ रह सकते हैं.
स्थानीय नेताओं और समुदाय के सदस्यों ने चर्च में तोड़फोड़ की निंदा की है और इस घटना को धार्मिक सम्मान, शांति और सहिष्णुता का उल्लंघन बताया है. वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) ने कहा कि भले ही किसी घटना को 'अलग-थलग' बताया जाए, लेकिन यह देशव्यापी सच्चाई में होती है जहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों को बार-बार धमकी, हिंसा और सामूहिक सजा का सामना करना पड़ा है.
वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) ने कहा कि कभी ईशनिंदा के आरोपों से, कभी भीड़ के उन्माद से, कभी चरमपंथी उकसावे से धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंसा का सामना करना पड़ा है.
वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) ने अधिकारियों से हमलावर के समर्थकों, हैंडलर्स या वैचारिक समर्थन की पहचान करने और मामले से जुड़े दोषियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आह्वान किया. साथ ही अल्पसंख्यक इलाकों की सुरक्षा की मांग की है.