Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3071434
Zee SalaamMuslim Worldहिंदुओं के बाद अब ईसाइयों पर बढ़े हमले, पाकिस्तान में चर्च में तोड़फोड़ के बाद डर में अल्पसंख्यक समुदाय

हिंदुओं के बाद अब ईसाइयों पर बढ़े हमले, पाकिस्तान में चर्च में तोड़फोड़ के बाद डर में अल्पसंख्यक समुदाय

Attack on Church in Pakistan: पाकिस्तान के पंजाब के लाहौर जिले के प्रेमेनगर गाँव में टाक मेमोरियल चर्च में तोड़फोड़ की गई. इस घटना के बाद वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और अल्पसंख्यक इलाकों की सुरक्षा की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 12, 2026, 10:05 AM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Attack on Church in Pakistan: पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले के बाद अब ईसाई समुदाय पर भी हमले बढ़ गए हैं. एक प्रमुख अल्पसंख्यक अधिकार समूह ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक चर्च में तोड़फोड़ की निंदा की है, जहाँ एक क्रॉस तोड़ दिया गया और ईसाइयों की पवित्र बाइबिल का अपमान किया गया. अधिकार समूह ने इस घटना को ईसाई समुदाय को अपमानित करने की जानबूझकर की गई कोशिश बताया है.

वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) ने बताया कि बीते रविवार को पंजाब के लाहौर जिले के प्रेमेनगर गाँव में टाक मेमोरियल चर्च में तोड़फोड़ की गई. VOPM ने कहा कि इस घटना से ईसाई समुदाय को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप अपनी प्रार्थना की जगह पर भी सुरक्षित नहीं हैं.

वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) ने कहा कि यह हमला सिर्फ चर्च पर नहीं बल्कि यह उस बुनियादी वादे पर हमला था जो एक राज्य अपने नागरिकों से करता है, बिना डर ​​के पूजा करने का अधिकार. VOPM ने कहा कि हर बार जब किसी पूजा स्थल का उल्लंघन होता है, तो यह सिर्फ एक समुदाय को चोट नहीं पहुँचाता, बल्कि यह उस विचार को कमजोर करता है कि अलग-अलग धर्मों के लोग समान गरिमा के साथ रह सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय नेताओं और समुदाय के सदस्यों ने चर्च में तोड़फोड़ की निंदा की है और इस घटना को धार्मिक सम्मान, शांति और सहिष्णुता का उल्लंघन बताया है. वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) ने कहा कि भले ही किसी घटना को 'अलग-थलग' बताया जाए, लेकिन यह देशव्यापी सच्चाई में होती है जहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों को बार-बार धमकी, हिंसा और सामूहिक सजा का सामना करना पड़ा है.

वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) ने कहा कि कभी ईशनिंदा के आरोपों से, कभी भीड़ के उन्माद से, कभी चरमपंथी उकसावे से धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंसा का सामना करना पड़ा है. 

वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) ने अधिकारियों से हमलावर के समर्थकों, हैंडलर्स या वैचारिक समर्थन की पहचान करने और मामले से जुड़े दोषियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आह्वान किया. साथ ही अल्पसंख्यक इलाकों की सुरक्षा की मांग की है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

church vandalism and the Holy Bible burning incident in Pakistan punjab province

Trending news

church vandalism and the Holy Bible burning incident in Pakistan punjab province
हिंदुओं के बाद अब ईसाइयों पर बढ़े हमले, पाकिस्तान में चर्च में तोड़फोड़ और आगजनी
UP News
UP News: याबूक ने बूढ़ी मां आयशा बेगम की गला घोंटकर हत्या की, इलाके में मचा हड़कंप
Middle East Tension
क्या बदल जाएगा मिडिल ईस्ट का नक्शा? ट्रंप की धमकी से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका
Netanyahu resignation protests
गाजा में फिलिस्तीनियों की खून पीने वाले नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग
Los Angeles protest
"No Shah" रैली में ट्रक की एंट्री से मचा कोहराम, US में ईरान विरोधी रैली में हड़कंप
jammu kashmir news
रात के अंधेरे में नापाकि साजिश! सांबा-राजौरी-पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन से मचा हड़कंप
israel news
ग़ज़ा जंग की लपटों से हिली नेतन्याहू की कुर्सी, इजरायली पुलिस ने करीबी पर कसा शिकंजा
UP News
गंगा-जमुनी तहजीब के मरकज पर चला बुलडोजर, देवरिया में ढहा दी गई 50 साल पुरानी मजार
jammu kashmir news
'बदला' वाले बयान पर घिरे डोभाल, महबूबा बोलीं- 'मुस्लिमों के खिलाफ को नफरत कर रहे आम'
Tripura news
त्रिपुरा धर्म के नाम पर सुलगा, उनाकोटी में मस्जिद और मुस्लिम दुकानों पर कहर