ईरान में स्कूल पर हमला कर 160 बच्चों की हत्या पर घिरा अमेरिका; CIA ने ही खोल दी ट्रम्प की पोल

Iran School Missile Attack: वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच ईरान के एक स्कूल पर हुए जानलेवा हमले ने नई बहस छेड़ दी है. CIA के पूर्व डायरेक्टर और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के पूर्व कमांडर डेविड पेट्रियस ने इस घटना में यूनाइटेड स्टेट्स की संभावित भूमिका के बारे में अहम बातें कही हैं. ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, यह हमला युद्ध के पहले दिन एक स्कूल को निशाना बनाकर किया गया था, जिसमें कम से कम 168 लोग मारे गए. मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे बताए जा रहे हैं, जिससे यह घटना और भी सेंसिटिव हो गई है. इस हमले से ईरान में गुस्सा और दुख फैल गया है और इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर खूब चर्चा हो रही है.

एक विदेशी न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में जनरल पेट्रियस ने कहा कि उन्होंने हमले से जुड़े सबूत सीधे तौर पर नहीं देखे हैं, लेकिन मौजूद जानकारी के आधार पर उन्हें लगता है कि यह हमला अमेरिका ने किया होगा. उन्होंने कहा कि संघर्ष में इस्तेमाल की गई टॉमहॉक मिसाइलें मुख्य रूप से US मिलिट्री की हैं.

टॉमहॉक मिसाइलों से हमला

टॉमहॉक मिसाइलें लंबी दूरी की, सटीक निशाना लगाने वाली क्रूज़ मिसाइलें होती हैं जिन्हें आमतौर पर जंगी जहाज़ों या सबमरीन से लॉन्च किया जाता है. पेट्रियस के मुताबिक, अगर इस हमले में सच में ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था, तो इसमें US के शामिल होने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता. लेकिन, उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले के कई टेक्निकल और इंटेलिजेंस पहलुओं की जांच होनी बाकी है. पेट्रियस के मुताबिक, यह भी हो सकता है कि हमले के दौरान इस्तेमाल किए गए पुराने मिलिट्री डेटा के आधार पर बिल्डिंग को टारगेट किया गया हो.

इस रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

उन्होंने कहा कि जिस जगह पर स्कूल है, वह कई साल पहले एक बड़े ईरानी नेवी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था. अगर हमले के दौरान पुरानी जानकारी का इस्तेमाल किया गया था, तो हो सकता है कि उस जगह को मिलिट्री बेस समझकर मिसाइलें दागी गई हों. CBS न्यूज़ की एक रिपोर्ट में भी इस मामले में अहम सुराग मिले हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती US जांच से पता चलता है कि हमले के पीछे अमेरिकी मिलिट्री एक्शन हो सकता है. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया है कि स्कूल को जानबूझकर टारगेट नहीं किया गया था.

