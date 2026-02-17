Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3112530
Zee SalaamMuslim WorldSudan Civil War: मार्केट में ड्रोन अटैक से मची तबाही, 28 लोगों की मौत

Sudan Civil War: मार्केट में ड्रोन अटैक से मची तबाही, 28 लोगों की मौत

Sudan Civil War: सेंट्रल सूडान में एक मार्केट में ड्रोन हमले में 28 लोगों की मौत हो गई है. इस हमले के दौरान मार्केट में महिलाएं और बच्चे मौजूद थे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 17, 2026, 12:55 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Sudan Civil War: अफ्रीका के मुस्लिम देश सूडान में पिछले तीन वर्षों से गृहयुद्ध चल रहा है. रविवार (15 फरवरी) को सूडान के एक मार्केट में ड्रोन अटैक हुआ, जिसमें 28 सिविलियन की मौत हो गई. यह घटना तब हुआ, जब सूडान की नेशनल आर्मी और उसके  रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच उस इलाके की लड़ाई चल रही थी. इसी लड़ाई के दौरान हवाई हमले हुए, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह हमला किस ग्रुप ने की है. 

यह हमला सूडान के  रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के कंट्रोल वाले इलाके में हुआ. यह इलाका सूडान की आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच तीन वर्षों से चल रही लड़ाई में सबसे खतरनाक फ्रंटलाइन है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूडान के नॉर्थ कोर्डोफन के सोदारी शहर के बाहर अल-सफिया मार्केट में कई ड्रोन अटैक किए गए.

सूडान में चल रहे गृहयुद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान वहां के आम नागरिकों का है. सूडान के कई मस्जिदों और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें लोगों की मौत हुई. बता दें कि बीते बुधवार (11 फरवरी) को, एक स्कूल पर हुए हमले में दो बच्चे मारे गए और एक दर्जन घायल हो गए. वहीं, एक अन्य हमले में मानवीय मदद के रखने वाले यूनाइटेड नेशंस के एक वेयरहाउस को बुरी तरह नुकसान पहुँचा. गौरतलब है कि अप्रैल 2023 से सूडान की सेना और वहां की  रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच गृहयुद्ध चल रहा है. इस गृहयुद्ध में सूडान के हजारों लोग मारे गए हैं और लगभग 11 मिलियन लोग बेघर हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newssudan civil warSudan Drone Attack Al Safiya Marketmuslim world newsToday News

Trending news

Ghaziabad News
गाजियाबाद में हथौड़ों से तोड़ी गई मजार, मलबा तक उठा ले गए भक्त; वायरल वीडियो
muslim news
खेरेश्वर धाम में हिंदूवादियों ने किया मुस्लिम दुकानदार का विरोध,पुलिस ने की कार्रवाई
Ramadan 2026
UAE में दिखा रमजान का चांद, सऊदी में इंतजार, जानें भारत में कब से शुरू होगा रोज़ा?
muslim news
रोजेदार के सामने खाने-पीने वाले मुसलमान कराएं ईमान की जांच; मौलाना की नसीहत
Amroha News
पाकिस्तान में शिया मस्जिद धमाके पर अमरोहा में उबाल, सड़कों पर उतरा समुदाय
muslim news
'किसानों के खिलाफ है इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील'... MP सैयद नसीर ने सरकार पर बोला हमला
Pakistan News
पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला; खैबर पख्तूनख्वा में कयामत जैसा मंजर, 10 की मौत
UP News
‘गुनाह से तौबा करो…’ संभल में मुस्लिम महिलाओं की कांवड़ पर बरेली के मौलाना भड़के
muslim news
तारिक रहमान आज PM पद की लेंगे शपथ, भारत की तरफ से कौन नेता आयोजन में होंगे शामिल
iran news
न्यूक्लियर डील पर ट्रंप का सख्त लहजा, ईरान को दी धमकी; कहा- 'समझदारी....'