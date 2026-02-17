Sudan Civil War: मार्केट में ड्रोन अटैक से मची तबाही, 28 लोगों की मौत

Sudan Civil War: अफ्रीका के मुस्लिम देश सूडान में पिछले तीन वर्षों से गृहयुद्ध चल रहा है. रविवार (15 फरवरी) को सूडान के एक मार्केट में ड्रोन अटैक हुआ, जिसमें 28 सिविलियन की मौत हो गई. यह घटना तब हुआ, जब सूडान की नेशनल आर्मी और उसके रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच उस इलाके की लड़ाई चल रही थी. इसी लड़ाई के दौरान हवाई हमले हुए, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह हमला किस ग्रुप ने की है.

यह हमला सूडान के रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के कंट्रोल वाले इलाके में हुआ. यह इलाका सूडान की आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच तीन वर्षों से चल रही लड़ाई में सबसे खतरनाक फ्रंटलाइन है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूडान के नॉर्थ कोर्डोफन के सोदारी शहर के बाहर अल-सफिया मार्केट में कई ड्रोन अटैक किए गए.

सूडान में चल रहे गृहयुद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान वहां के आम नागरिकों का है. सूडान के कई मस्जिदों और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें लोगों की मौत हुई. बता दें कि बीते बुधवार (11 फरवरी) को, एक स्कूल पर हुए हमले में दो बच्चे मारे गए और एक दर्जन घायल हो गए. वहीं, एक अन्य हमले में मानवीय मदद के रखने वाले यूनाइटेड नेशंस के एक वेयरहाउस को बुरी तरह नुकसान पहुँचा. गौरतलब है कि अप्रैल 2023 से सूडान की सेना और वहां की रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच गृहयुद्ध चल रहा है. इस गृहयुद्ध में सूडान के हजारों लोग मारे गए हैं और लगभग 11 मिलियन लोग बेघर हुए हैं.