गिलगित-बाल्टिस्तान में प्राकृति का तांडव; 300 से ज्यादा घर पानी में बहे, हाई अलर्ट

Gilgit Baltistan Glacier Burst: पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान के गिजर जिले में शुक्रवार सुबह अचानक ग्लेशियर फटने से भारी बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में अब तक 300 से ज्यादा घरों और दर्जनों दुकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कई इलाके डूब गए हैं. राहत-बचाव कार्य जारी है और प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है.

घटना की शुरुआत शुक्रवार (22 अगस्त) तड़के हुई, जब हिमनद झील विस्फोट (ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड- GLOF) की वजह से रौशन और तिल्दास गांवों में अचानक बाढ़ आ गई. बाढ़ के साथ आए मलबे और पानी ने यहां की सड़क को पूरी तरह से तबाह कर दिया और कई किलोमीटर तक की खेती वाली जमीन को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया. स्थानीय निवासियों के मुताबिक, रौशन गांव का लगभग 80 फीसदी हिस्सा बाढ़ में बह गया है.

घटनास्थल पर पहुंची राहत टीमों ने अब तक कम से कम 200 लोगों को सुरक्षित निकाला है. हालांकि, किसी भी तरह के जनहानि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान की भरपाई में लंबा वक्त लग सकता है. जिला प्रशासन के जरिये जारी रिपोर्ट के मुताबिक, बाढ़ की वजह बनी लगभग सात किलोमीटर लंबी अस्थायी झील का जलस्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है, जिससे कुछ राहत मिली है.

गिजर में प्रभावितों को मदद की जरुरत

फिर भी प्रशासन ने चेतावनी दी है कि रौशन गांव में बना प्राकृतिक बांध अब भी अस्थिर है और किसी भी समय टूट सकता है, जिससे और तबाही मचने की आशंका है. गिजर जिले के एडीसी गुपिस यासीन ने बताया कि प्रभावित परिवारों को तत्काल टेंट, खाद्य सामग्री और जरूरी राहत सामान की जरूरत है. उन्होंने केंद्र और प्रांतीय सरकार से आपातकालीन सहायता की मांग की है.

बाढ़ और भूस्खलन से तिल्दास, मिदुरी, मुलाबाद, हॉक्स थांगी, रौशन और गोथ गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. 330 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है और दर्जनों दुकानों के ध्वस्त होने की पुष्टि की गई है. गिजर के वरिष्ठ अधिकारी शेर अफजल ने जानकारी दी कि हालांकि स्पिलवे खुलने से बड़ी तबाही टली है, लेकिन कई ऊंचाई पर बने मकान अब भी पानी में डूबे हुए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि बाढ़ के पानी को पूरी तरह से निकलने में अभी और समय लगेगा.

गिलगित-बाल्टिस्तान में GLOF की तीसरी घटना

इस बीच पाकिस्तान मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश की चेतावनी जारी करते हुए हिमालयी क्षेत्रों के लिए हाई अलर्ट घोषित कर दिया है. विभाग ने स्थानीय प्रशासन और निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल अब तक ऐसी चार GLOF घटनाएं गिलगित-बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्रों में हो चुकी हैं, जिन्होंने घरों, फसलों और सड़कों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया है.

