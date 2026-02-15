'ओये' नहीं, अब 'सर या मैडम' बोलेगी Pak की पंजाब पुलिस! CM मरियम नवाज के आदेश से बदलेगा सिस्टम

Pakistan News: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से नई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके तहत पुलिसकर्मियों को नागरिकों से सम्मानजनक तरीके से बात करने और उन्हें "सर या मैडम" कहकर संबोधित करने का निर्देश दिया गया है. पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने इतवार (15 फरवरी) को पुलिस सुधारों पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्देश जारी करते हुए पुलिस के व्यवहार में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया.

बैठक के दौरान मरियम नवाज ने कहा कि प्रदेश में कई स्थानों पर पुलिसकर्मी सार्वजनिक जगहों पर नागरिकों से विनम्रता से संवाद करने के बजाय उन्हें 'ओये' कहकर संबोधित करते हैं, जो न सिर्फ अनुचित है बल्कि नागरिकों की गरिमा के खिलाफ भी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस व्यवस्था का मकसद लोगों की सेवा करना है और इसके लिए व्यवहार में सम्मानजनक भाषा और दृष्टिकोण अनिवार्य है.

मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने अधिकारियों से कहा कि जनता की गरिमा का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि गलत रवैये को छोड़ना समय की जरुरत है. मरियम नवाज ने निर्देश दिया कि पंजाब के सभी पुलिस थानों, सरकारी कार्यालयों और चौकियों पर आने वाले नागरिकों को सम्मानपूर्वक "सर या मैडम" या "साहिब या साहिबा" कहकर संबोधित किया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: तानों से सम्मान तक; सरफराज नवाज की रिवर्स स्विंग को कभी कहा गया 'रहस्यमयी जादू', जानें पूरी कहानी?

मरियम नवाज ने पुलिसकर्मियों के ट्रेनिंग पर विशेष जोर देते हुए कहा कि उन्हें बेहतर संवाद कौशल और शिष्टाचार सिखाने के लिए जल्द से जल्द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएं. मुख्यमंत्री मरियम ने कहा कि पुलिस के डराने-धमकाने वाले व्यवहार को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं, जिससे जनता और पुलिस के बीच दूरी बढ़ती है. इस स्थिति को सुधारने के लिए पुलिसकर्मियों को लोगों से संवाद करने के उचित तरीके सिखाए जाने की जरूरत है.

पंजाब सीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगर कोई पुलिसकर्मी नागरिकों को सर या मैडम कहकर संबोधित करने से इनकार करता है, तो उसे लोगों से बातचीत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इसके अलावा उन्होंने गश्त करने वाले और आम जनता से सीधे संपर्क में रहने वाले पुलिसकर्मियों के शारीरिक हावभाव को भी पेशेवर और उचित बनाए रखने पर जोर दिया.

बैठक में मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पुलिसकर्मियों के लिए 'बॉडी कैमरे' पहनना अनिवार्य करने का आदेश भी दिया. इसके तहत पंजाब पुलिस और यातायात विभाग के कर्मियों को अगले दो महीनों के भीतर चरणबद्ध तरीके से बॉडी कैमरे उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश: तारिक रहमान की जीत के बाद हिंसा की एंट्री, BNP कार्यालय को बदमाशों ने किया आग के हवाले