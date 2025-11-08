Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2994212
Zee SalaamMuslim World

सूडान में खून और भूख का कहर, एल-फाशर से हजारों लोग पलायन को मजबूर

Sudan Conflict 2025: सूडान के दारफुर इलाके में RSF और सरकारी सेना के बीच संघर्ष तेज हो गया है. एल-फाशर में हजारों लोग मारे गए, लाखों विस्थापित हुए. संयुक्त राष्ट्र ने चेताया कि लगातार हिंसा से मानवीय संकट और भुखमरी बढ़ रही है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 09:20 PM IST

Trending Photos

सूडान में खून और भूख का कहर, एल-फाशर से हजारों लोग पलायन को मजबूर

Sudan Conflict 2025: सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल RSF के बीच संघर्ष जारी है. इस हिंसा की वजह से लोगों की जिंदगी तबाह हो गया है. पश्चिम दारफुर क्षेत्र के एल-फाशर शहर पर 26 अक्टूबर को RSF के कब्जे के बाद वहां भयानक हिंसा और अत्याचार की खबरें सामने आई हैं. हजारों की संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं. 16,000 से ज्यादा लोग एल-फाशर से भागकर तविला नाम के इलाके में पहुंच चुके हैं.

वहीं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि अब तक 82,000 से ज्यादा लोग शहर और आसपास के इलाकों से पलायन कर चुके हैं. लेकिन तविला में भी हालात बेहद खराब हैं. लोग फटे तिरपालों से टेंट बनाकर रह रहे हैं, खाने की कमी, बीमारियां और भूख से हालात बिगड़ते जा रहे हैं. कई परिवारों को दिन में सिर्फ एक या दो बार खाना मिल पा रहा है.

अब तक कितने लोगों की हो चुकी है मौत
WHO के मुताबिक, RSF के लड़ाकों ने एल-फाशर के सऊदी अस्पताल पर हमला कर 450 से ज्यादा लोगों की हत्या की. कई नागरिकों को उनके घरों में घुसकर मारा गया और महिलाओं के साथ यौन हिंसा की गई. RSF इन आरोपों को नकारता है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें और चश्मदीदों के बयान भयानक सच्चाई दिखाते हैं. 2023 के अप्रैल से शुरू हुई इस लड़ाई में अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1.2 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं. लगभग आधी आबादी भुखमरी के कगार पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने चेतावनी दी है कि एल-फाशर में अभी भी हजारों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा. उन्होंने कहा कि शहर में बलात्कार, हत्या और जातीय हिंसा जारी है, और भागने के रास्ते भी खूनखराबे से भरे हुए हैं. लड़ाई अब दारफुर से बढ़कर कॉर्डोफान क्षेत्र तक फैल चुकी है. इसी हफ्ते एल-ओबेद शहर में ड्रोन हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई. हालांकि अमेरिका समर्थित क्वाड समूह ने युद्धविराम का प्रस्ताव रखा है, लेकिन सेना ने कहा है कि वह तभी मानेगी जब RSF नागरिक इलाकों से पीछे हटे और हथियार डाल दे.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Sudan Conflict 2025Darfur Violence News

Trending news

Pakistan Afghanistan Peace Talks
आतंकी हमले या भरोसे की कमी? क्यों टूट गई पाक-अफगान बातचीत की डोर
Muzaffarnagar news
UP News: मस्जिदों से हटाए गए 15 लाउडस्पीकर, मुजफ्फरनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
Pakistan Mortar Attack
पाकिस्तान की गोलीबारी से दहला अफगानिस्तान, महिलाओं-बच्चों समेत 6 की मौत
Badaun news
UP: फजर की नमाज पढ़कर लौट रहा था महबूब, रास्ते में पेट्रोल डालकर जला दिया
Pakistan Afghanistan Relations
अफगानिस्तान से क्यों बिगड़े पाकिस्तान के रिश्ते? काबुल की एक कप चाय बनी महंगी
Shahnawaz Hussain on Muslim
मुसलमान दे रहे हैं बीजेपी का साथ? इस मुस्लिम नेता के बयान से मचा सियासी हड़कंप
Jaun eliya Urdu poet
Jaun Eliya: ऐसा शायर जिसे पढ़ने के बाद ज़िन्दगी बर्बाद होने की मिल जाती है गारंटी!
Ghazala Hashmi
भारत की बेटी ने अमेरिका में रचा इतिहास, गजाला बनीं पहली मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर
Iqra Hasan on Bihar Election
बिहार में किसकी बनेगी सरकार? मुस्लिम महिला सांसद का ऐलान, सियासत में मचा हलचल
Hamas
Hamas की आखिरी सुरंग को भी करो तबाह, Israel के रक्षा मंत्री के सेना को सख्त आदेश