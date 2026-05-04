संघर्ष थम गया, डर कायम है; UAE ने एक दिन में दो बार जारी किए अलर्ट

UAE Missile Alert: अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने का ऐलान कर दिया और फिलहाल मिडिल ईस्ट में कोई सैन्य संघर्ष नहीं हो रहा है. इसके बावजूद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मिसाइल अलर्ट जारी कर रहा है. सोमवार को UAE ने दो बार मिसाइल अलर्ट जारी किए. ईरान के साथ संघर्ष-विराम के बाद हाल के हफ़्तों में ऐसा कोई अलर्ट नहीं आया था. इस अलर्ट को लेकर UAE के अधिकारियों ने ज़्यादा जानकारी नहीं दी है. पहले अलर्ट के कुछ ही मिनटों बाद 'ऑल-क्लियर' (खतरा टलने का) सिग्नल जारी कर दिया गया.

ईरान पर अमेरिका और इजरायल द्वारा युद्ध शुरू करने के बाद से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्ममुज को बंद कर दिया और अभी भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरा कंट्रोल है. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने के लिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रंप की इन कोशिशों से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने का खतरा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बरकरार है और दोनों देश एक-दूसरे पर दबाव बढ़ा रहे हैं.

जानकारों का मानना है कि मिडिल ईस्ट संभावित संघर्ष के खतरे को देखते हुए UAE अपने डिफेंस की तैयारियों में है, इसीलि UAE मिसाइल अलर्ट जारी कर रहा है और अपनी सुरक्षा प्रणाली और अन्य व्यवस्थाओं को परख रहा है. गौरतलब है कि हाल ही में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच हुए युद्ध में ईरान ने इजरायल से ज्यादा UAE पर हमले किए. इन हमलों से UAE को काफी नुकसान हुआ. मिडिल ईस्ट में इजरायल का सबसे बड़ा और भरोसेमंद सहयोगी UAE है. इसलिए भी ईरान ने इजरायल से ज्यादा UAE पर हमले किए और उसे नुकसान पहुंचाया.