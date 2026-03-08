ईरान-इजरायल युद्ध पर भारत सरकार का रुख स्पष्ट क्यों नहीं? सलमान खुर्शीद का मोदी सरकार पर बड़ा हमला

Advertisement
Iran Israel War: ईरान इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे जंग पर भारत के रुख और विदेश नीति को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विदेश मंत्री ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 08, 2026, 11:51 AM IST

Iran Israel War: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कायमगंज स्थित अपने शीतगृह पर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए. सलमान खुर्शीद का यह बयान चुनावी बहस को गरमा सकता है. उन्होंने कहा, भारत की पारंपरिक विदेश नीति पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और सरकार अब अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले पा रही. ईरान-अमेरिका तनाव और इजराइल-गाजा मुद्दे पर भारत का रुख अस्पष्ट क्यों?

खुर्शीद ने रूस से तेल खरीद का उदाहरण देते हुए कहा, अमेरिका ने 30 दिन की अनुमति दी है - ये स्वतंत्रता नहीं, समर्पण है. उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि गज़ा में मासूम बच्चों की मौत पर चुप्पी क्यों? उन्होंने पीएम मोदी की इजराइल यात्रा पर सवाल उठाए - हमला होने पर वहां थे, क्या छूट का संकेत दिया? सलमान खुर्शीद ने कहा कि एक सच्चा मित्र गलत को गलत कहता है. अटल जी ने चीन-वियतनाम युद्ध पर यात्रा बीच में छोड़ दी थी, लेकिन मोदी सरकार में वो साहस नहीं बचा. 

गौरतलब है कि इजरायल और अमेरिका ने बीते शनिवार (28 फरवरी) को ईरान पर हमला किया, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई. इस हमले में खामेनेई के साथ उनके परिवार के लोग और 14 महीने की पोती की मौत हो गई. ईरान में अब तक 1331 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है. 

गठबंधन पर खुर्शीद बोले - ये मजबूरी नहीं, राजनीतिक वास्तविकता है. यूपीए की 10 साल की सफल सरकार इसका प्रमाण. मायावती को अकेले लड़ने के ऐलान पर कटाक्ष - पिछले अनुभव देखें, गठबंधन में कुछ पाना-खोना पड़ता है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

iran israel war, Salman Khurshid On Iran Israel War, muslim world news

