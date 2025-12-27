खैबर पख्तूनख्वा के CM सोहेल अफरीदी बनाम पंजाब सरकार, लाहौर दौरे में बढ़ा सियासी टकराव

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेता और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया. उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार और केंद्र की शहबाज शरीफ की सरकार पर निशाना साधा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Pakistan News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी बीते शुक्रवार (26 दिसंबर) को लाहौर के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे, लेकिन लाहौर पुलिस के अधिकारियों ने उनके दौरे को रोकने की कोशिश की और कई बाधाएँ उत्पन्न कीं. इसको लेकर मुख्यमंत्री सोहेल ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरयम नवाज की आलोचना की. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान किया.
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेता हैं. CM सोहेल आफरीदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके काफिले पर पुलिस की पाबंदियां लगई गईं. उन्होंने कहा कि वह लाहौर में पार्टी के नेताओं और सांसदों से मुलकात करने के लिए आए थे.
उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया. उन्होंने स्थिति को अलोकतांत्रिक और मार्शल लॉ जैसा करार दिया. उन्होंने कहा कि उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उनके काफिले में शामिल होने से रोका गया. साथ ही पंजाब पुलिस ने पंजाब विधानसभा में भी प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया, सिर्फ पहले से स्वीकृत व्यक्तियों को ही अनुमति दी गई.
मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी ने मुख्यमंत्री मरयम नवाज की अगुवाई वाली पंजाब की आलोचना की. उन्होंने कहा कि पंजाब की सरकार दोनों प्रांतों के बीच टकराव पैदा कर रही है, और राजनीतिक प्रक्रियाओं में बाधा डाल रही है.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी ने पाकिस्तान में आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगवाई वाली केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास में गिरावट आई है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) को कम कीमत पर बेच दिया गया है, और लाखों युवा पाकिस्तानी बेहतर अवसरों की तलाश में देश छोड़ रहे हैं. उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार को फासीवादी करार दिया.