अब फिलिस्तीनी कैदियों को मौत के घाट उतारेगा इजराइल; नए कानून पर मचा बवाल

Israel News: इजरायल के नेसेट (संसद) ने एक बेहद ही विवादास्पद कानून बनाने की मंजूरी दे दी है. इस कानून को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं. दरअसल, इजरायली नेसेट (संसद) की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने बीते सोमवार (29 सितंबर) को अपने पहले वाचन में उस विधेयक को मंज़ूरी दे दी जो इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को फाँसी देने की इजाजत देगा. इससे पहले इजरायली जेलों में फिलिस्तीनी कैदियों के साथ अमानवीय बर्ताव और प्रताड़ना से जुड़े खबरें और रिपोर्ट आती थीं, लेकिन अब इजरायल, फिलिस्तीनी कैदियों को फांसी देने के लिए नया कानून बना रहा है.

इस कानून के मुताबिक फिलिस्तीनी कैदियों (इजरायल के मुताबिक आतंकवादियों) के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है. इस प्रकार के कानून का प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब इजरायल, हमास द्वारा बंधक बनाए गए अपने कैदियों की वापसी के लिए कोशिश कर रहा है. साथ ही अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को मंजूर भी कर लिया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली नेसेट की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने इस बिल को पूर्ण मतदान के लिए भेज दिया है. इजरायली सैन्य और कानूनी हलकों में यह एक विवादास्पद कदम है. इजरायली नेसेट की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के कानूनी सलाहकार, एडोबेन पिट्ज़क ने चेतावनी दी कि यह मतदान नेसेट के अवकाश के दौरान हुआ. इसलिए यह कानून अवैध हो सकता है.

सुरक्षा सेवाओं के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति और कानून के विवरण पर ठोस चर्चा के अभाव ने मतदान पर सवाल खड़े कर दिए हैं. चर्चा के दौरान, कैदी मामलों पर इजरायली प्रधानमंत्री के प्रवक्ता गैल हिर्श ने चिंता व्यक्त की कि विधेयक के अनुमोदन से गाजा में कैद लोगों को नुकसान हो सकता है और उन्हें रिहा करने के प्रयास जटिल हो सकते हैं.

गौरतलब है कि हमास के कैद में अभीभी दर्जनों इजरायली बंधक हैं. इनमें कई बंधकों की इजरायली बमबारी में मौत भी हो चुकी है. वहीं, इजरायल के अंदर वहां की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और बंधकों की वापसी की मांग की जा रही है.