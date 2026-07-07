/PoJK को छोड़ जम्मू-कश्मीर पर आसिम मुनीर दे रहे बयान; भारत पर लगाए मानवाधिकार उल्लंघन

दूसरी ओर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार और कश्मीर की सरकार को 8 जुलाई तक की डेडलाइन दी है. कमेटी ने 8 जुलाई तक की डेडलाइन देते हुए चेतावनी दी है कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उसी दिन आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे. साथ ही कमेटी ने मुजाहिरीनों से पुरअमन तरीके से एहतेजाज जारी रखने की अपील की है. गौरतलब है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की मांग है कि सरकार POK विधानसभा में पाकिस्तान-आधारित शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को समाप्त करे. दूसरी मांग, अक्टूबर 2025 में हुए मुजफ्फराबाद समझौते की शर्तों को पूरी तरह से लागू किया जाए, जिसमें 38 सूत्रीय एजेंडा शामिल था. तीसरी मांग, शासकों, नौकरशाही और कोर्ट के नामुनासिब भत्तों और विशेषाधिकारों को खत्म करना. चौथी मांग, सस्ती बिजली और सब्सिडी. पांचवीं मांग, आटे पर सब्सिडी. छठी मांग, टैक्स में राहत.