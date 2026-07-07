/PoJK को छोड़ जम्मू-कश्मीर पर आसिम मुनीर दे रहे बयान; भारत पर लगाए मानवाधिकार उल्लंघन

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Pakistan News: पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जम्मू-कश्मीर को 'जुगुलर वेन' यानी सबसे अहम नस बताया है. साथ ही उन्होंने भारत पर जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन और डेमोग्राफिक बदलाव के इल्जाम लगाए हैं. वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जोरदार एहतेजाज जारी है. PoJK में चल रहे एहतेजाज के बीच पाक फौज ने मुहाजिरीनों पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों की मौत भी हई, जिसको लेकर पाकिस्तान पर मानवाधिकार के उल्लंघनों के इल्जाम लग रहे हैं.
दरअसल, रावलपिंडी के जीएचक्यू में हुई 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाक फौज के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया. पाकिस्तानी आर्मी की मीडिया ब्रांच (ISPR) ने भारत पर हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठी जानकारी फैलाने का इल्जाम लगाया. साथ ही सिंधु जलसंधि को लेकर चल रहे विवाद पर अपने पुराने स्टैंड को दोहराया. ISPR ने इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तान समर्थित दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान में हमले करवा रहे हैं. ISPR ने अफगानिस्तान में बैठे कथित भारत समर्थित दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही. पाक फौज ने ऑपरेशन गज़ब-लिल-हक़ के तहत अफगानिस्तान स्थित दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ हमले जारी रखने की बात कही.
दूसरी ओर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार और कश्मीर की सरकार को 8 जुलाई तक की डेडलाइन दी है. कमेटी ने 8 जुलाई तक की डेडलाइन देते हुए चेतावनी दी है कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उसी दिन आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे. साथ ही कमेटी ने मुजाहिरीनों से पुरअमन तरीके से एहतेजाज जारी रखने की अपील की है. गौरतलब है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की मांग है कि सरकार POK विधानसभा में पाकिस्तान-आधारित शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को समाप्त करे. दूसरी मांग, अक्टूबर 2025 में हुए मुजफ्फराबाद समझौते की शर्तों को पूरी तरह से लागू किया जाए, जिसमें 38 सूत्रीय एजेंडा शामिल था. तीसरी मांग, शासकों, नौकरशाही और कोर्ट के नामुनासिब भत्तों और विशेषाधिकारों को खत्म करना. चौथी मांग, सस्ती बिजली और सब्सिडी. पांचवीं मांग, आटे पर सब्सिडी. छठी मांग, टैक्स में राहत.