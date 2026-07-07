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PoJK को छोड़ जम्मू-कश्मीर पर आसिम मुनीर दे रहे बयान; भारत पर लगाए मानवाधिकार उल्लंघन

Pakistan News: पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है. वहीं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सरकार के खिलाफ एहतेजाज तेज़ हो गई है. मुजाहिरीनों राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की मांग कर रहे हैं, जबकि हालिया घटनाओं ने मानवाधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 07, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:32 PM IST
PoJK को छोड़ जम्मू-कश्मीर पर आसिम मुनीर दे रहे बयान; भारत पर लगाए मानवाधिकार उल्लंघन
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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