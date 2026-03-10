क्या तानाशाह हो सकता है ईरान का सुप्रीम लीडर; क्या होती है उनकी योग्यता और चयन प्रक्रिया ?

आयतुल्लाह सैय्यद अली ख़ामेनेई की शाहदत के बाद एक बड़ा सवाल था कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, क्योंकि जब भी ईरान के सुप्रीम लीडर की बात होती है, तो बात सिर्फ एक लीडर की नहीं होती. बात एक ऐसे शख्स की होती है जिसके हाथ में पूरे मुल्क की किस्मत होती है. सुप्रीम लीडर को लेकर तरह तरह की बातें होती रहती हैं. कोई कहता है कि ईरान का सुप्रीम लीडर तानाशाह होता है. कोई कहता है कि बेलगाम होता है. कोई कहता कि मनमानी करता है. कोई कहता है कि किसी एक शख़्स की सनक से मुल्क चलता है, और न जाने क्या-क्या कहा जाता रहा है.

लेकिन क्या वाक़ई ऐसा है ? सुप्रीम लीडर को दुनिया तानाशाह कह रही है लेकिन वो तानाशाह नहीं होता बल्कि ईरान की मजलिसे ख़ुबरगान यानी असेंबली ऑफ़ एक्सपर्ट के ज़रिए चुना जाता है. तो सबसे पहले समझते हैं कि मजलिसे ख़ुबरगान क्या है, और इसके मेंबर कितने होते हैं और कैसे चुने जाते हैं.

मजलिसे ख़ुबरगान और गार्जियन काउंसिल क्या है ?

मजलिसे ख़ुबरगान ईरान की एक स्पेशल असेंबली है. इस असेंबली में 88 मेंबर्स होते हैं. इन मेंबर्स का चुनाव हर 8 साल में जनता करती है, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले हर उम्मीदवार को गार्जियन काउंसिल की मंज़ूरी लेना ज़रूरी होता है. अब गार्जियन काउंसिल क्या होती है ये भी सवाल पैदा होता है ? गार्जियन काउंसिल यानी शूरा-ए-निगहबान को ईरान का इलेक्शन कमीशन समझिए. गार्जियन काउंसिल ही उम्मीदवार की अहलियत यानी योग्याता देखती है.उम्मीदवार के पर्चे की चांज करती हैं. गार्जियन काउंसिल में नॉमिनेशन के बाद मेंबर्स का इलेक्शन होता है. जनता उम्मीदवारों को चुन कर भेजती है.उम्मीदवार के टर्म 8 साल का होता है.यही 88 मेंबर सुप्रीम लीडर को चुनते हैं.

सुप्रीम लीडर के लिए योग्यता ?

सुप्रीम लीडर के लिए भी नॉमिनेशन गार्जियन काउंसिल में ही किया जाता है, गार्जियन काउंसिल देखती है कि सुप्रीम लीडर की उम्मीदवारी पेश करने वाली की अहलियत क्या है ? ईरान के कॉन्स्टीट्यूशन के मुताबिक़ सुप्रीम लीडर का उम्मीदवार वही हो सकता है, जिसे शिया इस्लाम की गहरी समझ हो. मज़हबी और सियासी मामलों में मज़बूती से रहनुमाई कर सके. किरदार पाक हो, कोई इल्ज़ाम कभी न लगा हो सादिक़, अमीन, आदिल,ईमानदार और परहेज़गार हो. जब ये सारी शर्ते पूरी हो रही हों तभी गार्जियन काउंसिल सुप्रीम लीडर की उम्मीदवारी को क़ुबूल करती है. गार्जियन काउंसिल में नॉमिनेशन हो जाने के बाद मजलिसे ख़ुबरगान यानी असेंबली ऑफ़ एक्सपर्ट के 88 मेंबर्स उसके लिए वोट करते हैं. और नया सुप्रीम लीडर चुनते हैं. सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद अगर लीडर करप्शन कर रहा हो, मुल्क नहीं संभाल पा रहा है, या कोई बड़ा इल्ज़ाम लीडर पर लग रहा हो तो मजलिसे ख़ुबरगान यानी एसेंबली ऑफ़ एक्सपर्ट उसे हटा भी सकती है.

असेंबली ऑफ़ एक्सपर्ट के तईं जवाबदेह होता है सुप्रीम लीडर

सैय्यद मुज्तबा हुसैनी ख़ामेनेई ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर होंगे. 1979 के इंक़ेलाब के बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी पहले सुप्रीम लीडर थे.तक़रीबन 10 साल बाद 1989 में उनके इंतेक़ाल के बाद आयतुल्लाह सैय्यद अली ख़ामेनेई सुप्रीम लीडर चुने गए थे. तो ईरान का सुप्रीम लीडर जो चुन के आता है. वह तानाशाह नहीं होता बल्कि वो असेंबली ऑफ़ एक्सपर्ट के तईं जवाबदेह होता है.मुल्क की अदलिया, इंतेज़ामिया, मीडिया, फ़ौज और तमाम internal matters और फॉरेन पॉलिसी में आख़िरी फ़ैसला सुप्रीम लीडर का ही माना जाता है, इसलिए ईरान के कॉन्सटीट्यूशन में सुप्रीम लीडर का ओहदा सबसे बड़ा होता है.



ईरान ही नहीं, दुनिया भर के शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक लीडर होते हैं सुप्रीम लीडर

ईरान में मुज्तबा ख़ामनेई की ताजपोशी के बाद हालात बिलकुल बदल गए हैं. जैसे ही ख़बर फैली कि मुजतबा ख़ामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर चुने गए वैसे ही तेहरान, क़ुम, मशहद, इस्फ़हान, शीराज, किरमान, तबरेज़,अहवाज़ और करज जैसे बड़े शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए. ईरान से बाहर भी भारत, इराक़,बहरीन, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में बैठे आयतुल्ला अली ख़ामेनेई के चाहने वालों ने मुजतेबा ख़ामनेई से अपनी बैय्यत का एलान किया.आपको बता दें कि सुप्रीम लीडर शिया इस्लाम में मरजा भी होता है और मरजा को शिया बड़ी तादाद में follow करते हैं. अब देखना ये कि मुजतबा ख़ामेनई का जंग को लेकर क्या रूख़ होगा ? मुल्क की इंटरनल पॉलिसी के बारे में वो क्या सोचते हैं ? फॉरेन पॉलिसी में क्या तब्दीली लाएंगे?

नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई के सामने बड़े चैलेंजेज़ हैं. जंग रूकने का नाम नहीं ले रही है. हर गुज़रते दिन के साथ जंग की तस्वीरें और ज़्यादा ख़ौफ़नाक होती जा रही है. अमेरिका-इज़रायल और ईरान की जंग की आग अब 15 देशों तक फैल चुकी है. जंग के बढ़ते दायरे के बीच ये बात दुनिया भर में हो रही है कि क्या ये जंग अमेरिका को महंगी पड़ेगी ? क्या ये जंग अमेरिका की हेजिमनी यानी दादागिरी को ख़त्म कर देगी? क्या ये जंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तय करेगी ?



