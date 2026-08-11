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पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद को मौत की सजा, सीरियाई अदालत का ऐतिहासिक फैसला

Bashar Assad Death Sentence: सीरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद और कई पूर्व अधिकारियों को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है. उन पर गैरकानूनी हिरासत, यातना और हत्याओं के इल्जाम हैं. फिलहाल असद रूस में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं और अदालत में मौजूद नहीं थे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 11, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:52 PM IST
पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद को मौत की सजा, सीरियाई अदालत का ऐतिहासिक फैसला

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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