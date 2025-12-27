BPL मैच की दर्दनाक शुरुआत, मैच से पहले ढाका कैपिटल्स के कोच की मौत से पसरा मातम

Bangladesh Premier League 2025-25 News: मैदान पर मुकाबले की तैयारी चल रही थी. खिलाड़ी वार्म-अप में जुटे थे और नया सीजन शुरू होने ही वाला था, लेकिन उसी पल बांग्लादेश प्रीमियर लीग के पहले मैच से ठीक पहले ऐसा हादसा हुआ, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया. इस घटना के बाद क्रिकेट प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई.

बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) 2025-26 में शनिवार (27 दिसंबर) को राजधानी वॉरियर्स के खिलाफ मुकाबले से ठीक पहले ढाका कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच महबूब अली जकी का निधन हो गया. इस दुखद घटना की पुष्टि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सोशल मीडिया के जरिए की. मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों ने मौन धारण कर शोक जताया.

The Bangladesh Cricket Board deeply mourns the passing of Mahbub Ali Zaki (59), Specialist Pace Bowling Coach of the BCB Game Development Department and Assistant Coach of Dhaka Capitals in the Bangladesh Premier League (BPL) T20 2026. Add Zee News as a Preferred Source He passed away today, 27 December 2025, in… pic.twitter.com/p1ImtCNX0G — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) December 27, 2025

ढाका कैपिटल्स इस सीजन में अपना पहला मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरने ही वाली थी. मुकाबला शुरू होने से कुछ ही मिनट पहले महबूब अली जकी अचानक मैदान पर गिर पड़े. घटना के तुरंत बाद टीम स्टाफ और मौजूद मेडिकल कर्मियों ने उन्हें कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) दिया. हालात की गंभीरता को देखते हुए जकी को एम्बुलेंस से अल हरमैन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

BCB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बयान जारी करते हुए कहा, "बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड गेम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ तेज गेंदबाजी कोच और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ढाका कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच महबूब अली जकी (59) के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता हैय उनका निधन शनिवार (27 दिसंबर) को सिलहट में दोपहर करीब 1 बजे हुआ."

बीसीबी ने आगे लिखा कि तेज गेंदबाजी और बांग्लादेश क्रिकेट की तरक्की में महबूब अली जकी का योगदान अमूल्य रहा है. उनके समर्पण, मेहनत और क्रिकेट के प्रति प्रतिबद्धता को हमेशा गहरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा. बोर्ड ने इस कठिन समय में जकी के परिवार, दोस्तों, सहयोगियों और पूरे क्रिकेट समुदाय के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की.

अधिकारियों के मुताबिक, घटना से पहले महबूब अली जकी ने किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की शिकायत नहीं की थी. उनके अचानक निधन ने खिलाड़ियों, टीम स्टाफ और आयोजकों को भी हैरानी में डाल दिया. महबूब अली जकी का क्रिकेट सफर खिलाड़ी के तौर पर शुरू हुआ था. वह एक पूर्व तेज गेंदबाज रहे और उन्होंने नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप में कोमिला जिले का प्रतिनिधित्व किया था. इसके अलावा वह ढाका प्रीमियर डिवीजन क्रिकेट लीग में भी सक्रिय रहे और अबाहानी, धनमंडी जैसे प्रमुख क्लबों की ओर से खेल चुके थे.

खिलाड़ी के रूप में संन्यास लेने के बाद जकी ने कोचिंग के जरिए बांग्लादेश क्रिकेट को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई. वह साल 2008 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जुड़े और हाई परफॉर्मेंस कोच के रूप में काम करते हुए कई युवा तेज गेंदबाजों को निखारने में योगदान दिया. मैच से ठीक पहले हुई इस दुखद घटना ने न सिर्फ ढाका कैपिटल्स बल्कि पूरे बांग्लादेशी क्रिकेट को शोक में डुबो दिया. मैदान, जो उत्साह और प्रतिस्पर्धा का गवाह बनने वाला था, कुछ ही पलों में खामोशी और गम का केंद्र बन गया.