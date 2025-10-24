कई सालों बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट में होगा बड़ा बदलाव; गृह मंत्रालय से मिली मंज़ूरी

Pakistan News: पाकिस्तान ने अपने देश के पासपोर्ट में बड़ा बदलाव किया है. इस नए बदलाव के बाद पाकिस्तान के पासपोर्ट में कल्चरल लैंडमार्क और मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स भी होंगे. पाकिस्तान की मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई में पाकिस्तान के नेशनल पासपोर्ट को फिर से डिजाइन करने की मंजूरी दे दी है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट में लंबे समय के बाद यह बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है. पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स (DGIP) को इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है.

पाकिस्तान के नए पासपोर्ट में पाकिस्तान के चारों प्रांत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तुनख्वा और बलूचिस्तान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक लैंडमार्क की तस्वीरें होंगी. पाकिस्तानी पासपोर्ट में इस चीज को जोड़ने का मकसद पाकिस्तान की विशाल विरासत और एकता को दिखाना है. इस पर पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि नए पासपोर्ट के डिजाइन में मॉडर्न एस्थेटिक्स के साथ आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन का मेल है. नए पासपोर्ट का डिजाइन ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से है.

पाकिस्तान के नए पासपोर्ट में विजुअल रीवैंप के अलावा, डॉक्यूमेंट्स में फॉरगेरी को रोकने और इंटरनेशनल वेरिफिकेशन को बेहतर बनाने के लिए उन्नत सुरक्षा उपाय शामिल किए जाएंगे. पाकिस्तान के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को आधुनिक बनाने के लिए चल रहे सुधारों के हिस्से के तौर पर, टेक्निकल तैयारियां पूरी होने के बाद प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी.

यह डेवलपमेंट इस साल की शुरुआत में एक और बड़े सुधार के बाद हुआ है, जब शहबाज शरीफ की सरकार ने सभी नए और रिन्यू किए गए पासपोर्ट पर पिता के साथ-साथ मां का नाम भी शामिल करना शुरू किया था. इस कदम की सबको साथ लेकर चलने और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से चलने के लिए बहुत तारीफ़ हुई थी.