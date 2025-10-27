Advertisement
ढाका में थूकने के विवाद पर मचा बवाल, दो यूनिवर्सिटी के छात्रों में खूनी संघर्ष, 50 घायल!

Student Clash in Dhaka: ढाका में छात्रों के बीच आज तड़के सुबह खूनी संघर्ष देखने को मिला. डैफोडिल और सिटी यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच मामूली बात को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दोनों पक्षों में हुई झड़प, आगजनी और तोड़फोड़ में करीब 50 छात्र घायल हो गए हैं. फिलहाल पुलिस ने हालात काबू में कर लिया हैं, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Oct 27, 2025, 06:51 PM IST

ढाका में थूकने की बात पर मचा बवाल
Bangladesh News Today: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सोमवार तड़के सुबह छात्रों में खूनी संघर्ष देखने को मिला. ढाका की डैफोडिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प में कम से कम 50 छात्र घायल हो गए. यह झड़प अशुलिया इलाके में हुई, जहां दोनों यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भारी तोड़फोड़, आगजनी और पथराव किया. 

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सिटी यूनिवर्सिटी को इस हिंसा में सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा. छात्रों ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों ने मदद नहीं की. ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि झड़प की शुरुआत इतवार (26 अक्टूबर) शाम उस वक्त हुई जब सिटी यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने बाइक पर जाते समय थूक दिया, जो गलती से डैफोडिल यूनिवर्सिटी के एक छात्र पर जा गिरा. इस बात पर दोनों यूनिवर्सिटी के छात्रों में बहस शुरू हो गई.

इसके बाद लगभग 40 से 50 सिटी यूनिवर्सिटी के छात्र खतरनाक हथियारों और ईंटों से लैस होकर डैफोडिल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पर हमला कर दिया और वहां भारी तोड़फोड़ की. इस हमले के वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए, डैफोडिल यूनिवर्सिटी के एक हजार से अधिक छात्र इकट्ठा हो गए और सिटी यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ने लगे. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसक टकराव शुरू हो गया.

सोमवार तड़के हालात और बिगड़ गए जब डैफोडिल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सिटी यूनिवर्सिटी परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की. छात्रों को अंदर ही बंद कर दिया और प्रशासनिक भवन में रखे कंप्यूटर और अन्य कीमती सामान लूट लिया. आरोप है कि उन्होंने तीन बसों और एक निजी कार में आग लगा दी, जबकि पांच और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मौके पर कुछ कच्चे बम (क्रूड बम) भी फोड़े गए, जिससे दहशत फैल गई और करीब 50 छात्र घायल हो गए.

सिटी यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने बताया कि सोमवार सुबह तक भी परिसर के कई हिस्से जल रहे थे. प्रशासन के हस्तक्षेप के बावजूद दोनों यूनिवर्सिटी के छात्र एक-दूसरे पर हमला करते रहे, जिससे स्थिति और बिगड़ती गई. सिटी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अख्तर हुसैन ने मीडिया को बताया कहा, "डैफोडिल यूनिवर्सिटी के छात्र, जिनका कैंपस हमारे बगल में बिरुलिया क्षेत्र में है, हमारे छात्रों से भिड़ गए. उन्होंने हमारे कैंपस में आगजनी की और कई गाड़ियों को जला दिया."

अशुलिया पुलिस स्टेशन के ड्यूटी ऑफिसर एसआई हबीबुर रहमान ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि अब हालात नियंत्रण में हैं और मौके पर पुलिस तैनात है. गौरतलब है कि पिछले साल हिंसक प्रदर्शनों के दौरान बांग्लादेश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका गया था, जिसके बाद से देश में लगातार विरोध प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है.

Zee Salaam Web Desk

