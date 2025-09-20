गज़ा के बाद यमन पर कब्जा करेगा इजरायल! काट्ज की धमकी पर हूतियों ने दिया करारा जवाब

Yemen Houthi slams Israel: इजरायल गज़ा के साथ-साथ यमन पर भी हमले जारी रखा हुआ है. पिछले दिनों इजरायल ने यमन की राजधानी सना पर भीषण बमबारी करके यमन के प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी समेत कई मंत्रियों की हत्या कर दी थी. अब इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने यमन पर कब्जा करने की धमकी दी है. वहीं, इस धमकी पर हूती ग्रुप के एक सीनियर लीडर ने करारा जवाब दिया है.

हूती ग्रुप के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद अल-फराह ने इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज की धमकियों पर बीते शुक्रवार (19 सितंबर) जवाब देते हुए कहा कि आप सना पर कब्जे की बात करते हैं, जबकि आप अपनी एक भी जहाज वापस नहीं ले सकते.

मोहम्मद अल-फराह ने आगे कहा कि सना के बारे में बात करने से पहले, बेहतर होगा कि इजरायल अपना ऐलात बंदरगाह को चालू करे. बता दें कि हूती लड़ाकों द्वारा लगातार निशाना बनाए जाने की वजह से इजरायल ने अपना ऐलात बंदरगाह बंद कर दिया है.

दरअसल, इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने शुक्रवार (19 सितंबर) को एक सोशल मीडिया पोस्ट में यमन के नए प्रधानमंत्री धमकी देते हुए कहा कि अब्दुल-मलिक अल-हौथी, तुम्हारा समय आएगा. तुम और तुम्हारी सरकार के सभी सदस्य, जो नर्क में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं. यानी इजरायली रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर यमन के प्रधानमंत्री की हत्या करने की धमकी दी. इजरायल काट्ज ने यह भी कहा कि यमन में हौथी झंडे को इजरायल के नीले और सफेद झंडे से बदल दिया जाएगा.

गौरतलब है कि गज़ा पर इजरायली हमले के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के समर्थन में यमन के हूती लगातार इजरायल पर हमले कर रहे हैं. इसके बदले इजरायल भी यमन पर बमबारी कर रहा है. इन सब के बावजूद यमन के हूती इजरायल के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं हैं और इजरायल के खिलाफ तब तक लड़ने की बात कर रहे हैं, जब तक कि इजरायल, गज़ा पर हमला बंद न कर दे.