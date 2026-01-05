Watch: मुस्लिम ने सैलून का नाम ‘सागर’ रखा तो मचा हंगामा, देहरादून में नाम पर बवाल

Dehradun News: देश में हिंदू संगठन से जुड़े लोग बवाल काटे हुए हैं. वे मुस्लिम व्यापारियों और दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं. रोजाना ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें साफ दिख रहा है कि लोग दुकानदारों और व्यापारियों को उनके धर्म की वजह से परेशान कर रहे हैं. इसी बीच देहरादून का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक आदमी एक नाई की दुकान में घुसता है और दुकानदार से उसका नाम पूछता है. फिर वह दुकानदार से अपनी दुकान का नाम बदलने के लिए कहता है.

दरअसल, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक सैलून एक मुस्लिम दुकानदार चलाता है. दुकानदार का दावा है कि वह 26 साल से ज़्यादा समय से अपनी दुकान सागर नाम से चला रहा है. उसने अपनी दुकान का नाम अपने बेटे के नाम पर रखा है. एक हिंदू संगठन से जुड़े एक व्यक्ति ने इस पर आपत्ति जताई और कहा, "आप अपनी दुकान चला सकते हैं, लेकिन इसका नाम बदल दें."

वायरल वीडियो में क्या?

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक आदमी दुकानदार के पास आता है और उसका नाम पूछता है. दुकानदार जवाब देता है कि उसका नाम साजिद है. फिर वह आदमी पूछता है, "तुम मुसलमान हो, तुमने अपनी दुकान का नाम सागर क्यों रखा है?" दुकानदार बताता है कि उसने दुकान का नाम अपने बेटे के नाम पर रखा है, लेकिन वह आदमी उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है, "तुम्हारे बेटे का नाम सागर नहीं है, कुछ और है." साजिद जवाब देता है, "नहीं, सागर ही मेरे बेटे का नाम है." फिर वह आदमी कहता है, "मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं. अपनी दुकान का नाम बदल लो. तुम अपनी दुकान का नाम साजिद, दिल्ली, या देहरादून रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है."

किसी मुस्लिम ने अपने सलून का नाम ‘सागर’ रख लिया, अब कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया, जबकि साजिद कह रहे हैं कि ये नाम बचपन से है, फिर भी उन्हें दुकान का नाम बदलकर अपने नाम पर रखने को कहा जा रहा है। वीडियो देहरादून कि बताई जा रही है। बाक़ी आप सोचिये…

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि ऐसी घटनाएं तेजी से आम होती जा रही हैं. कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों और दुकानदारों के नामों को लेकर विवाद खड़ा हो गया. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रशासन ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानदारों को भ्रम से बचने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अपने नाम और दुकान के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आदेश दिया था. हालांकि, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसने इस आदेश पर रोक लगा दी. इसके बावजूद हिंदू संगठनों से जुड़े लोग कथित तौर पर मुस्लिम दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं.