Delhi: अधिकारियों ने पकड़ा माथा! प्लेन में ऐसे छिपकर भारत पहुंचा अफगानी बच्चा

Delhi News: दिल्ली एयरपोर्ट पर हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने सब को हैरान कर दिया है. दरअसल अफगानिस्तान का 13 साल का एक लड़का रविवार, 21 सितंबर को विमान के लैंडिंग गियर में छिपकर भारत आ गया. यह लड़का अफगानिस्तान के कुंदुज़ शहर का रहने वाला है.

अफगानिस्तान की एयरलाइंस के साथ आया भारत

जानकारी के अनुसार, अफगानिस्तान की काम एयरलाइंस की फ्लाइट RQ-4401 सुबह 8:46 बजे (भारतीय समयानुसार) काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट से रवाना हुई और 10:20 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर उतरी. लैंडिंग के बाद एयरलाइन स्टाफ ने एक लड़के को विमान के पास घूमते हुए देखा और तुरंत अधिकारियों को इस बात की जानकी दी.

लड़के ने बताया कि उसने इसलिए उठाया कदम

इसके बाद सीआईएसएफ ने लड़के को हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया. पूछताछ में लड़के ने बताया कि उसने यह कदम जिज्ञासा के कारण उठाया. वह सिर्फ यह देखना चाहता था कि एक्सपीरियंस कैसा होगा.

सोमवार को अधिकारियों ने बताया कि लड़का काबुल एयरपोर्ट में घुसा और किसी तरह विमान के रियर लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में पहुंच गया. विमान की पूरी जांच के बाद उसे सुरक्षित घोषित किया गया और उसी दिन लड़के को उसी फ्लाइट से वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया.

ज़िंदा बचना एक चमत्कार

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का जिंदा बचना काफी हैरानी भरा है. विमान का लैंडिंग गियर हिस्सा सबसे निचले भाग में होता है, जिसमें सुरक्षा उपकरण, ब्रेक सिस्टम और हाइड्रोलिक पाइप लगे होते हैं. लगभग 30,000 फीट (करीब 9 किलोमीटर) की ऊंचाई पर तापमान शून्य से काफी नीचे होता है और ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम.

ऐसे हालात में किसी भी व्यक्ति का जीवित रह पाना कठिन होता है. अत्यधिक ठंड, ऑक्सीजन की कमी और तेज हवाओं के कारण शरीर के जमने, हाइपोक्सिया (ऑक्सीजन की कमी) और गंभीर चोट का खतरा बना रहता है.