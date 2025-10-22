दिल्ली दंगों की चार्जशीट पर कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- और ज्यादा उलझ गया मामला

Delhi Riots 2020 Case: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में 2020 में हुए दंगों के एक मामले की अदालत ने सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष की जांच और आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पर कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने कहा कि अभियोजन ने इस मामले में 'बड़ी गड़बड़ी' कर दी है और इसे सुधारात्मक कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजा जाएगा.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने दयालपुर पुलिस थाने के जरिये दर्ज मामले में आरोप तय करने पर दलीलें सुनते हुए यह टिप्पणी की. अदालत ने 16 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा, "ऐसा मालूम होता है कि अभियोजन ने इस मामले को बड़ी गड़बड़ी कर दी है."

अदालत ने बताया कि पूर्ववर्ती न्यायाधीश ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान दो अलग-अलग भीड़ के बीच हुई झड़प में आरोपपत्र के जरिये पैदा किए गए पूरी भ्रम पर स्पष्ट टिप्पणी की थी. न्यायाधीश ने कहा कि दोनों भीड़ में शामिल लोगों ने, जिनके मकसद अलग-अलग थे, को एक ही आरोप पत्र में कई अपराधों के लिए आरोपी बनाया गया है. इसके साथ ही भीड़ की भूमिका के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, जैसे कि किस भीड़ ने किस स्थान पर और किस संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, दंगा किया या आगजनी की.

Add Zee News as a Preferred Source

अदालत ने यह भी बताया कि पिछले न्यायाधीश ने कुछ शिकायतों की जांच के आदेश दिए थे, जिनमें तीन लोग आजाद, जैद और सरला देवी की शिकायतें शामिल थीं. इसके बाद अभियोजन पक्ष ने शुरुआत में आरोपपत्र से कुछ शिकायतों को वापस लेने का अनुरोध किया. हालांकि, अदालत के सवालों का सामना करने पर विशेष लोक अभियोजक ने तीसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का अनुरोध किया.

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने नई अतिरिक्त अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से आगे की जांच की जरूरत के आधार पर सात शिकायतों को वापस लेने की मंशा जताई और दो आरोपियों को बरी करने का भी अनुरोध किया. अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि इन शिकायतों के लिए अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की जाएंगी और जिन दो लोगों को आरोपमुक्त करने का अनुरोध किया गया है, उनके खिलाफ आरोपपत्र बाद में दाखिल किया जाएगा.

न्यायाधीश परवीन सिंह ने अभियोजन पक्ष को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने पिछले न्यायाधीश के आदेश का पालन नहीं किया. अदालत ने कहा, "साफ तौर पर निर्देशानुसार आगे की जांच करने और यह दिखाने के बजाय कि ये दोनों गिरोह कैसे एक ही मकसद से जुड़े हो सकते थे, अभियोजन पक्ष ने उस आदेश को दरकिनार करने की कोशिश की."

न्यायाधीश ने कहा कि इस पूरक आरोपपत्र से पूरा मामला, जो पहले ही अस्पष्ट था और अधिक भ्रमित हो गया है. उन्होंने निर्देश दिया कि आदेश की एक कॉपी दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजी जाए. पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाए और पिछले न्यायाधीश के आदेश का पालन किया गया हो. अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस आयुक्त यह सुनिश्चित करें कि उनके या क्षेत्र के विशेष आयुक्त के जरिये हस्ताक्षरित रिपोर्ट अगली सुनवाई की तारीख 14 नवंबर या उससे पहले अदालत में पेश की जाए.

यह भी पढ़ें: Bihar Election: VIP की सियासत में 'मुस्लिम मिसिंग'! सहनी बोले- 'नहीं मिला मुनासिब मुस्लिम चेहरा'