US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर चल रही बातचीत के बीच एक बार फिर होर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ गया है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के पास “चेतावनी” के तौर पर कई गोलियां चलाईं है. वहीं, अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया है. दोनों देशों ने एक-दूसरे पर आक्रामक कार्रवाई के आरोप लगाए हैं. वहीं, ईरान की अर्धसरकारी मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के पास “चेतावनी” के तौर पर कई गोलियां चलाईं. एजेंसी का दावा है कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की गतिविधियों में हलचल देखने के बाद यह कदम उठाया गया. ईरान ने कहा कि गोलीबारी समुद्र में लारक द्वीप के पास की गई, जो रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास के करीब स्थित है.