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US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर चल रही बातचीत के बीच एक बार फिर होर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ गया है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के पास “चेतावनी” के तौर पर कई गोलियां चलाईं है. वहीं, अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया है. दोनों देशों ने एक-दूसरे पर आक्रामक कार्रवाई के आरोप लगाए हैं. वहीं, ईरान की अर्धसरकारी मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के पास “चेतावनी” के तौर पर कई गोलियां चलाईं. एजेंसी का दावा है कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की गतिविधियों में हलचल देखने के बाद यह कदम उठाया गया. ईरान ने कहा कि गोलीबारी समुद्र में लारक द्वीप के पास की गई, जो रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास के करीब स्थित है.
दूसरी तरफ, अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट की तरफ कई ड्रोन भेजे थे, जिन्हें अमेरिकी सेना ने मार गिराया. अमेरिकी सेंट्रल कमान ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी सेना ने चार ईरानी हमलावर ड्रोन को नष्ट करने के बाद ईरान के “तटीय निगरानी रडार स्थलों” पर जवाबी हमला किया. अमेरिकी सेना के मुताबिक, ये ड्रोन क्षेत्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे थे. इसके जवाब में गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी रडार ठिकानों को निशाना बनाया गया.
ट्रंप ने हाल में किया था बड़ा दावा
अमेरिकी सेना ने कहा कि वह आत्मरक्षा में ईरानी आक्रामकता का जवाब देना जारी रखेगी. लेकिन, ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास में किसी हमले के दावे को खारिज करते हुए उसे “निराधार” बताया है. इस तनावपूर्ण घटनाक्रम से कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि ईरान के पास अब सिर्फ 21 से 22 फीसद मिसाइलें ही बची हैं. ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन किसी न किसी तरीके से इस संघर्ष को खत्म करने में सफल होगा.
मिडिल ईस्ट में बवाल
गौरतलब है कि हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर बातचीत चल रही थी. लेकिन ताजा सैन्य गतिविधियों ने युद्धविराम की उम्मीदों को झटका दिया है. इसी सप्ताह ईरानी ड्रोन हमले में कुवैत के मुख्य हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और कई लोग घायल हुए थे. वहीं, मध्य पूर्व में इजरायल और लेबनान के बीच भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. ट्रंप प्रशासन ने दावा किया था कि लेबनान और इजरायल के बीच युद्धविराम समझौता हो गया है, लेकिन ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह ने इसे खारिज कर दिया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच फिर से हमले शुरू हो गए.