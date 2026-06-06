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सीजफायर की उम्मीद खत्म? होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान के बीच खतरनाक भिड़ंत

US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के बावजूद होर्मुज स्ट्रेट में तनाव फिर बढ़ गया है. ईरान ने चेतावनी के तौर पर गोलीबारी का दावा किया, जबकि अमेरिका ने ईरानी ड्रोन मार गिराने और रडार साइट्स पर हमला करने की बात कही है. ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास अब बहुत कम मिसाइलें बची हैं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 06, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:03 AM IST
सीजफायर की उम्मीद खत्म? होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान के बीच खतरनाक भिड़ंत

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मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

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