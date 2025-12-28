Advertisement
'उस्मान हादी के हत्यारे भारत भाग गए', बांग्लादेश पुलिस का बड़ा दावा

Usman Hadi Murder Case: बांग्लादेश पुलिस ने दावा किया है कि छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी के हत्यारे बॉर्डर पार करके भारत में घुस गए हैं. शक है कि शूटर मेघालय में घुसे हैं और उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है.

Dec 28, 2025, 02:25 PM IST

Bangladesh News: बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद पूरे देश में हिंसा फैल गई. ढाका की सड़कों पर भड़की विरोध की आग सीमा पार करके भारत तक फैल गई है. इस बीच ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दावा किया है कि इस सनसनीखेज हत्या के दो मुख्य संदिग्ध बांग्लादेश से भागकर भारत में घुस गए हैं और मेघालय पहुंच गए हैं.

स्थानीय दैनिक द डेली स्टार के मुताबिक, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के हवाले से बताया गया है कि हत्या के दो मुख्य संदिग्ध फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख मैमनसिंह जिले में हलुआघाट सीमा के रास्ते देश से भाग गए और भारत के मेघालय में घुस गए. DMP मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त आयुक्त एस.एन. नज़रुल इस्लाम ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि सीमा पार करने के बाद दोनों संदिग्धों को एक स्थानीय नेटवर्क से मदद मिली.

अधिकारियों ने क्या कहा?
अधिकारियों के मुताबिक, भारत में एंट्री करने के बाद उन्हें पहले पूर्ति नाम के एक व्यक्ति ने रिसीव किया और फिर सामी नाम के एक टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें मेघालय के तुरा शहर पहुंचाया. पुलिस ने यह भी दावा किया कि भारत में संदिग्धों को पनाह और परिवहन में मदद करने वाले दोनों व्यक्तियों को भारतीय एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया है. नजरुल इस्लाम ने कहा, "हम संदिग्धों की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों चैनलों के माध्यम से भारतीय अधिकारियों के संपर्क में हैं."

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि 12 दिसंबर को ढाका के बिजोयनगर इलाके में एक चुनावी अभियान के दौरान उस्मान हादी को सिर में गोली मार दी गई थी. उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, लेकिन 18 दिसंबर को चोटों के कारण उनकी मौत हो गई. हादी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क गई. उस्मान हादी शेख हसीना विरोधी मंच इंकलाब मंच से जुड़े थे और आगामी फरवरी चुनावों में ढाका-8 सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव प्रचार कर रहे थे. उनकी हत्या के बाद इंकलाब मंच ने अंतरिम सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर दोषियों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया तो आंदोलन और तेज होगा.

