ढाका में हाई कमीशन की ओर मार्च पर रोक, भारत ने बांग्लादेशी दूत को किया तलब

Bangladesh News Today: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बुधवार (17 दिसंबर) दोपहर पुलिस ने भारतीय उच्चायोग की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोक दिया. यह जानकारी बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के हवाले से सामने आई है. प्रदर्शनकारी अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान और उसके बाद देश छोड़कर भागे अन्य लोगों की वापसी की मांग कर रहे थे.

यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय हुआ है, जब भारतीय राजनयिकों के खिलाफ धमकियों के मामले सामने आए थे. इसी को लेकर भारत ने बांग्लादेश के दूत को तलब किया था. भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा है कि वह अंतरिम बांग्लादेश सरकार से उम्मीद करता है कि वह अपने कूटनीतिक दायित्वों के तहत बांग्लादेश में स्थित भारतीय मिशनों और दूतावासों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.

रिपोर्ट के मुताबिक, 'जुलाई ओइक्या' के बैनर तले सैकड़ों प्रदर्शनकारी बुधवार दोपहर करीब 3:15 बजे ढाका के रामपुरा ब्रिज के पास इकट्ठा हुए और वहां से मार्च शुरू किया. जैसे ही जुलूस उत्तर बद्दा की ओर बढ़ा, पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया.

हालांकि, प्रदर्शनकारी शुरुआती बैरिकेड को पार करने में सफल रहे, लेकिन आगे जाकर पुलिस की एक और मजबूत घेराबंदी ने उन्हें फिर से रोक दिया. आगे बढ़ने में असमर्थ होने के बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए, नारे लगाए और लाउडस्पीकर के जरिए सभा को संबोधित किया. मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों को 'दिल्ली नहीं, ढाका; ढाका, ढाका' जैसे नारे लगाते हुए भी सुना गया. कानून-व्यवस्था बनाए रखने और हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए जुलूस के पूरे मार्ग पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था.

यह प्रदर्शन ऐसे समय पर हुआ है, जब नई दिल्ली में बांग्लादेश की सुरक्षा स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं. बुधवार सुबह भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को तलब किया और उन्हें भारत की कड़ी चिंताओं से अवगत कराया. खास तौर पर उन चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों को लेकर चिंता जताई गई, जिन्होंने ढाका स्थित भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा स्थिति बिगाड़ने की योजनाओं की घोषणा की है.

MEA ने अपने बयान में कहा, "भारत बांग्लादेश में हाल की कुछ घटनाओं को लेकर चरमपंथी तत्वों के जरिये गढ़े जा रहे झूठे नैरेटिव को पूरी तरह खारिज करता है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरिम सरकार ने न तो इन घटनाओं की गहन जांच की है और न ही भारत के साथ कोई ठोस सबूत शेयर किए हैं."

द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक संदर्भ में विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, "भारत के बांग्लादेश की जनता के साथ घनिष्ठ और मित्रतापूर्ण संबंध हैं, जो मुक्ति संग्राम की विरासत से जुड़े हैं और विकास तथा लोगों के बीच संपर्क से और मजबूत हुए हैं. भारत बांग्लादेश में शांति और स्थिरता का समर्थक है और लगातार स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनावों की मांग करता रहा है, जो शांतिपूर्ण माहौल में कराए जाएं."

भारत के जरिये बांग्लादेशी उच्चायुक्त को तलब किए जाने की पृष्ठभूमि में हालिया घटनाएं भी शामिल हैं. इनमें नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेता हसनत अब्दुल्ला का बयान भी है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर भारत विरोधी बयान देते हुए 'सेवन सिस्टर्स' को अलग-थलग करने और बांग्लादेश के अस्थिर होने की स्थिति में पूर्वोत्तर भारत के अलगाववादियों को शरण देने की धमकी दी थी. हसनत अब्दुल्ला को भारत विरोधी रुख के लिए जाना जाता है.

