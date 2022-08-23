Advertisement
Opinion: ढाका सुलग रहा है; छात्र आंदोलन से कट्टरपंथी हिंसा तक, बांग्लादेश किस ओर जा रहा?

Bangladesh Crisis: बीते साल अगस्त 2024 से शुरू हुए छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते गए हैं. उस्मान हादी की मौत और दीपू दास की बर्बर हत्या ने कट्टरपंथी हिंसा को उजागर किया है, जहां मजहब के नाम पर इंसानियत कुचली जा रही है और लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

 

Written By  Shabnam Hasan|Last Updated: Dec 25, 2025, 12:03 AM IST

Trending Photos

ढाका की सड़कों पर एक बार फिर आग और नफरत का साया है. अगस्त 2024 में छात्रों के असंतोष से शुरू हुआ आंदोलन, शेख हसीना सरकार के पतन से लेकर मोहम्मद यूनूस की अंतरिम सरकार तक थमता नजर नहीं आ रहा. जिस बांग्लादेश को एक लोकतांत्रिक देश माना जाता था, वह आज कट्टरपंथी हिंसा की गिरफ्त में जाता दिख रहा है. 

इंकलाब मंच के छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हालात और भड़क गए हैं, जहां मजहब के नाम पर बर्बरता खुलकर खेली जा रही है और इस्लाम की आड़ में इंसानियत को कुचला जा रहा है. इसी माहौल में दीपू दास की पीट-पीटकर हत्या और उसके बाद शव को जलाने की दिल दहला देने वाली घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है. यह कहानी सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि उस सोच की है, जो धर्म के नाम पर हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश कर रही है और यही सवाल आज सबसे बड़ा बनकर खड़ा है.

अगस्त 2024 में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ छात्रों की नाराजगी से शुरू हुए विरोध-प्रदर्शन अब शेख हसीना सरकार के तख्तापलट से लेकर मौजूदा मोहम्मद यूनूस की अंतरिम सरकार तक पर हावी नजर आ रहे हैं. यह घटनाक्रम इस बात का जीता-जागता उदाहरण बनता जा रहा है कि एक लोकतांत्रिक मुल्क किस तरह धीरे-धीरे कट्टरपंथी ताकतों के हाथों में फिसलता जा रहा है. हालात एक बार फिर बिगड़ते दिख रहे हैं और बांग्लादेश सुलग रहा है.

इंकलाब मंच के छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से ढाका की सड़कों पर बर्बरता का नंगा नाच देखने को मिल रहा है. मजहब-ए-इस्लाम का गलत इस्तेमाल करते हुए कट्टरपंथी मासूम लोगों की जान ले रहे हैं. दीपू दास को पीट-पीटकर मार डालना और फिर उसके शव को सूली पर लटकाकर जला देना ऐसी घटना है, जो जहन में सिहरन पैदा कर देती है. दीपू दास पर आरोप लगाया गया कि उसने पैगम्बर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी और इसी आधार पर उसे यह सजा दी गई.

इस घटना के बाद सवाल उठता है कि पैगम्बर मोहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर किसी की जान लेने वाले क्या वाकई उनके बताए रास्ते को मानते और समझते हैं? इतिहास और इस्लामी परंपराएं बताती हैं कि नबी-ए-पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इंसानियत के कत्ल को जायज नहीं ठहराया. किसी व्यक्ति को कथित तौहीन के नाम पर मौत के घाट उतारना उनकी शिक्षाओं का हिस्सा नहीं रहा है. अगर ऐसा होता, तो उन तमाम लोगों को भी जिंदा न छोड़ा जाता, जिन्होंने उनके जीवनकाल में उन पर जुल्म किए थे.

इसके बावजूद आज के तथाकथित कट्टरपंथी, जो खुद को मुसलमान बताते हैं, पैगम्बर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून या तौहीन के आरोप भर पर लोगों की गर्दनें रेतने और पीट-पीटकर हत्या करने से नहीं हिचकते. इस संदर्भ में रसूल की सीरत, उनके अखलाक और उनकी तालीम को जानना जरूरी माना जाता है. इतिहास में यह भी दर्ज है कि रसूल पर रोज कूड़ा फेंकने वाली एक बुज़ुर्ग महिला के खिलाफ भी उनके सहाबा ने कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि जब वही महिला बीमार पड़ी, तो पैगम्बर-ए-इस्लाम और उनके सहाबा ने उसके इलाज का इंतजाम किया.

हजरत मोहम्मद मुस्तफा के जमाने में न तो संयुक्त राष्ट्र संघ था और न ही आधुनिक मानवाधिकार क़ानून. तलवारें आम थीं और जंगें रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा थीं. फिर भी ऐसे माहौल में भी रसूल ने बदले और हिंसा की जगह रहम और इंसानियत को तरजीह दी. यही वजह है कि रसूल की तालीम में मानवता को सर्वोपरि रखा गया.

इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जहां नबी-ए-पाक ने अपने कट्टर दुश्मनों को भी माफ़ किया. इनमें सफ़वान बिन-उमैयह का नाम भी शामिल है, जो पैग़म्बर की हत्या की साजिश में शामिल था और कई बार मुसलमानों के खिलाफ लड़ चुका था. लेकिन मक्का की फ़तह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी माफ कर दिया. ऐसे बेशुमार किस्से हैं, जो नबी-ए-पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली और इंसानियत को बयान करते हैं.

बताया जाता है कि पैग़म्बर मोहम्मद साहब सिर्फ धर्म के प्रचारक नहीं थे, बल्कि एक बड़े सामाजिक सुधारक भी थे. महात्मा गांधी से लगभग चौदह सौ साल पहले उन्होंने प्रतिशोध और विरोध को एक सकारात्मक दिशा दी थी. बाद में महात्मा गांधी ने भी इसी सोच को अपने जीवन में उतारा और भारतीय समाज ने इसे 'गांधीगीरी' के नाम से दुनिया के सामने पेश किया. माना जाता है कि अरब की धरती पर फैली हिंसा, नफरत, कबीलों के बीच दुश्मनी, गुटबाजी और कट्टरता को खत्म करने के लिए ही अल्लाह ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बर बनाकर भेजा था.

यह भी पढ़ें: Opinion: सांसों पर संकट, संसद में प्रतीक; बीजेपी राज में Clean Air Goal 200 साल दूर!

Shabnam Hasan

Bangladesh newsDhaka ViolenceBangladesh crisismuslim news

