/PoJK में मीडिया और इंटरनेट पर सख्ती, पाकिस्तान में बढ़ा डिजिटल नियंत्रण

24 जून के कोर्ट ऑर्डर के अनुसार, पाकिस्तान में ब्लॉक होने के जोखिम वाले चैनल्स में मुख्य विपक्षी पार्टी, उसके नेता और जेल में बंद साबिक वजीर-ए-आजम इमरान खान के चैनल्स, साथ ही सरकार की आलोचना करने वाले कई पत्रकारों के चैनल्स शामिल हैं. खास बात यह है कि जुलाई की शुरुआत में अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया था कि इस्लामाबाद की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 2 जून की रिपोर्ट के बाद कई YouTube चैनल्स को ब्लॉक करने की मांग की थी. एजेंसी ने इन प्लेटफ़ॉर्म्स की आलोचना करते हुए कहा था कि वे कथित तौर पर राज्य के संस्थानों और अधिकारियों को निशाना बनाकर बेहद डरावनी, भड़काऊ और अपमानजनक सामग्री साझा कर रहे थे.