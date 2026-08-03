/PoJK में मीडिया और इंटरनेट पर सख्ती, पाकिस्तान में बढ़ा डिजिटल नियंत्रण

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Pakistan Digital Censorship: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) की अगवाई में जन आंदोलन चल रहा है और पाकिस्तान की फौज इस जन आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, जिसमें सैंकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है. प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी और उनकी मौत को लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने रिपोर्ट किया, जिसके बाद पाकिस्तान में डिजिटल सेंसरशिप के उपाय बढ़ा दिए गए हैं. पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में चल रही अशांति की व्यापक मीडिया रिपोर्टिंग और आलोचनात्मक कवरेज के बाद, पूरे पाकिस्तान में कई न्यूज़ वेबसाइट्स तक पहुँच को सीमित कर दिया गया है.
स्थानीय और क्षेत्रीय डिजिटल न्यूज़ डोमेन को ब्लॉक करने के साथ-साथ, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अल जज़ीरा इंग्लिश समेत बैनुल-अकवामी ब्रॉडकास्टर्स भी देश के कुछ हिस्सों में यूज़र्स के लिए उपलब्ध नहीं हैं. ये प्रतिबंध उन प्लेटफ़ॉर्म्स को निशाना बनाते हैं जो इस क्षेत्र में हालिया विरोध प्रदर्शनों, कथित सुरक्षा कार्रवाई और बढ़ती जन-शिकायतों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हालाँकि, पाकिस्तान की ओर से इन प्रतिबंधों के बारे में ऑफिसियल तौर पर कोई तस्दीक नहीं की गई है.
ये कदम PoJK में राजनीतिक माहौल और स्थानीय प्रतिरोध आंदोलनों से जुड़ी जानकारी के प्रवाह को लेकर बढ़ी हुई संवेदनशीलता के बीच उठाए गए हैं. इससे पहले अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया था कि इस्लामाबाद की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. यह मांग नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 2 जून की उस रिपोर्ट के बाद की गई थी, जिसमें एजेंसी ने कई YouTube चैनल्स की आलोचना की थी. एजेंसी ने इन पर "पाकिस्तान राज्य के इदारों और अधिकारियों के खिलाफ़ बेहद डरावनी, भड़काऊ और अपमानजनक सामग्री साझा करने" का आरोप लगाया था.
24 जून के कोर्ट ऑर्डर के अनुसार, पाकिस्तान में ब्लॉक होने के जोखिम वाले चैनल्स में मुख्य विपक्षी पार्टी, उसके नेता और जेल में बंद साबिक वजीर-ए-आजम इमरान खान के चैनल्स, साथ ही सरकार की आलोचना करने वाले कई पत्रकारों के चैनल्स शामिल हैं. खास बात यह है कि जुलाई की शुरुआत में अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया था कि इस्लामाबाद की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 2 जून की रिपोर्ट के बाद कई YouTube चैनल्स को ब्लॉक करने की मांग की थी. एजेंसी ने इन प्लेटफ़ॉर्म्स की आलोचना करते हुए कहा था कि वे कथित तौर पर राज्य के संस्थानों और अधिकारियों को निशाना बनाकर बेहद डरावनी, भड़काऊ और अपमानजनक सामग्री साझा कर रहे थे.
अल जज़ीरा के जरिए बताए गए 24 जून के कोर्ट ऑर्डर के अनुसार, जिन चैनल्स पर प्रतिबंध का खतरा है, उनमें मुख्य विपक्षी पार्टी, उसके नेतृत्व और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़े चैनल्स के साथ-साथ सरकार की आलोचना के लिए जाने जाने वाले कई पत्रकार भी शामिल हैं. अल जज़ीरा ने बताया कि डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि इन प्रतिबंधों से पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी और दबेगी। अधिकारियों द्वारा पारंपरिक टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया पर भारी रोक लगाने के कारण, सोशल मीडिया ही जनता के विरोध का एक ज़रिया बचा है.
इसके अलावा अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, YouTube ने 27 कंटेंट क्रिएटर्स को सूचित किया कि अगर वे कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके चैनल्स हटाए जा सकते हैं. इस बीच, जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर के मुज़फ़्फ़राबाद में हो रही हिंसा के बारे में ज़रूरी जानकारी और फुटेज जारी किए हैं. इन फुटेज में कथित तौर पर सुरक्षा बलों को सड़क पर एक निहत्थे नागरिक को घसीटते और उस पर हमला करते हुए दिखाया गया है.