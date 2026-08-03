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PoJK में मीडिया और इंटरनेट पर सख्ती, पाकिस्तान में बढ़ा डिजिटल नियंत्रण

Pakistan Digital Censorship: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों और उनसे जुड़ी रिपोर्टिंग के बीच कई न्यूज वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाए जाने की खबरें सामने आई हैं. मीडिया और डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन कदमों से अभिव्यक्ति की आजादी प्रभावित हो सकती है, जबकि क्षेत्र में तनाव और राजनीतिक बहस लगातार बढ़ रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 03, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:25 AM IST
PoJK में मीडिया और इंटरनेट पर सख्ती, पाकिस्तान में बढ़ा डिजिटल नियंत्रण
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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