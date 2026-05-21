ट्रंप और नेतन्याहू में तीखी बहस! इजरायली PM ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दे दी बड़ी चेतावनी

Trump Netanyahu Clash: ईरान और मिडिल ईस्ट संकट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कथित तौर पर एक घंटे तक तीखी बहस हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए अपनी चिंता और नाराजगी खुलकर जाहिर की.
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Israel US Relations: अमेरिका और इज़रायल के बीच ईरान जंग को लेकर टेंशन अब खुलकर सामने आते दिख रहे हैं. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इज़रायल के वज़ीरे आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान के खिलाफ आगे की स्ट्रेटजी को लेकर तनाव भरा टेलिफ़ोनिक राब्ता हुआ. बताया जा रहा है कि जहां इज़रायल ईरान पर दोबारा फ़ौजी हमले चाहता है, वहीं अमेरिका फिलहाल समझौते और डिप्लोमेटिक हल की तरफ़ आगे बढ़ना चाहता है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रम्प ने इज़रायली वज़ीरे आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को बताया था कि अमेरिका ईरान पर नए टारगेटेड हमले की तैयारी कर रहा है. इस ऑपरेशन को ‘ऑपरेशन स्लेजहैमर’ नाम दिया जाना था. लेकिन करीब 24 घंटे बाद ट्रम्प ने ऐलान कर दिया कि तय हमलों को फिलहाल रोक दिया गया है. ट्रम्प ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और UAE जैसे ख़लीजी ममालिक की अपील पर ये फैसला लिया गया.
ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू बना रहा था दबाव
बताया जा रहा है कि नेतन्याहू इन बातचीत को लेकर काफी पशोपेश में हैं. उनका मानना है कि बातचीत के जरिए ईरान पर अपने मुताबिक़ दबाव नहीं बनाया जा सकता. इसी वजह से इज़रायली हुकूमत के अंदर फिर से फ़ौजी कार्रवाई शुरू करने की मांग तेज हो रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, इज़रायली हुकूमत के हाई लेवल पर दोबारा हमले को लेकर मजबूत हिमायत मौजूद है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नरम स्ट्रेटजी को लेकर नाराजगी भी बढ़ रही है.
ट्रंप को है ये उम्मीद
वहीं दूसरी जानिब ट्रंप लगातार यह कहते रहे हैं कि ईरान के साथ समझौता मुमकिन है. हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर बातचीत कामियाब नहीं हुई तो फ़ौजी कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है. ट्रंप ने कहा कि अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम इस जंग को पूरी तरह खत्म करेंगे या फिर कोई समझौता होगा. बाद में उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच वाक़ेय बॉर्डरलाइन पर है, यानी दोनों मुल्कों के बीच समझौता भी हो सकता है और जंग भी दोबारा शुरू हो सकती है.
ट्रंप ने किया बड़ा दावा
ट्रंप ने ये भी दावा किया कि नेतन्याहू ईरान के मुद्दे पर वही करेंगे जो अमेरिका चाहेगा. हालांकि उन्होंने दोनों लीडरान के बीच रिश्तों को अच्छा बताया. दिलचस्प ये है कि, ट्रंप कह चुके हैं कि इजराइल में उनकी मक़बूलियत 99% है और वो अमेरिका के बाद इज़रायल के वज़ीरे आज़म का चुनाव भी लड़ सकते हैं. सहाफ़ियों से बातचीत में ट्रम्प ने कहा कि उन्हें इज़रायल में काफ़ी हिमायत मिलती है. अगर जरूरत पड़ी तो इजराइली पीएम नेतन्याहू वही करेंगे जो वो चाहेंगे.
जंग से ट्रंप क्यों भाग रहे हैं पीछे
नेतन्याहू का जंग में बने रहना और ट्रंप का जंग से पीछे छुड़ाने के कई मक़सद हैं. हाल ही में यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ चले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका को बड़ा हवाई नुकसान हुआ है. इस ऑपरेशन में अमेरिकी आर्मी के 42 एयरक्राफ्ट-ड्रोन तबाह या बुरी तरह से डैमेज हुए हैं. इनमें 6 फाइटर और अटैक जेट हैं. तबाह हुए जेट में 1 एफ-35, 4 F-15E स्ट्राइक ईगल और 1 A-10 थंडरबोल्ट-II शामिल है.
अमेरिका को हुआ है भारी नुकसान
अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री पहले ही बता चुका है कि जंग पर उसके कुल 2.81 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं. सबसे बड़ा नुकसान ड्रोन कैटेगरी में हुआ है. कुल 25 ड्रोन तबाह हुए हैं. इनमें 24 MQ-9 रीपर और 1 MQ-4C ट्राइटन है. इनके अलावा 11 दीगर प्लेन भी तबाह या डैमेज हुए हैं. इसके अलावा, अमेरिका में ईरान जंग के खिलाफ मुख़ालिफत फिर तेज हो गई है. वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कैपिटल के बाहर साबिक़ फ़ौजियों और उनके हामियों और जंग मुख़ालिफ़ एक्टिविस्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की फौजी कार्रवाई के खिलाफ एहतेजाज किया. डेमोक्रेट सांसद टैमी डकवर्थ और टिम केन भी एहतेजाज में पहुंचे. हाल के दिनों में अमेरिकी कांग्रेस और साबिक़ फ़ौजियों के ग्रुपों में ट्रम्प की ईरान पॉलिसी की मुख़ालिफत बढ़ गई है.