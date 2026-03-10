'तेल सप्लाई रोकी तो तबाही मचा देंगे', ईरान जंग पर ट्रंप की बड़ी चेतावनी

Trump on Iran War: ईरान और इजरायल के बीच युद्ध पिछले 11 दिनों से जारी है. इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया है कि यह लड़ाई ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में लड़ाई और तेज़ हो सकती है. ट्रंप ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि US और उसके साथी इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं.

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान ने मोजतबा खामेनेई को अपना नया सुप्रीम लीडर चुना है. कई एनालिस्ट उनके इस चुनाव को इस बात का इशारा मान रहे हैं कि ईरान लड़ाई में पीछे हटने के बजाय और कड़ा रुख अपना सकता है. ट्रंप ने कहा कि US का मकसद ईरान की मिलिट्री काबिलियत, खासकर उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरान ग्लोबल तेल सप्लाई में रुकावट डालने की कोशिश करता है, तो US का जवाब और भी कड़ा हो सकता है.

तेल के भाव बढ़ें

इस लड़ाई का ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भी काफी असर पड़ा है. तेल की कीमतें शुरू में लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं, हालांकि बाद में वे लगभग 90 डॉलर तक गिर गईं. इस अनिश्चितता की वजह से स्टॉक मार्केट में भी उतार-चढ़ाव आया. लड़ाई के दौरान ईरान की राजधानी तेहरान में कई जबरदस्त धमाके हुए. रिपोर्ट्स बताती हैं कि लड़ाई शुरू होने के बाद से यह राजधानी पर हुए सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक था. इज़राइल ने दावा किया है कि उसने तेहरान और दक्षिणी ईरान में कई मिलिट्री बेस और ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है.

दोनों तरफ से हमले जारी

इस बीच, ईरान की तरफ से इज़राइल और खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं. फारस की खाड़ी में एक ज़रूरी ट्रेड रूट, होर्मुज स्ट्रेट में भी तनाव बढ़ गया है. ईरानी हमलों ने वहां तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग रोक दी है, जबकि कई व्यापारी जहाजों को भी निशाना बनाया गया है. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक, इस इलाके में हुए हमलों में कई नाविकों की भी मौत हो गई है. कई विदेशी कंपनियों ने युद्ध प्रभावित इलाकों से अपने कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है. इस लड़ाई का असर सिर्फ ईरान और इज़राइल तक ही सीमित नहीं है. सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे देशों में भी सिक्योरिटी अलर्ट जारी किए गए हैं. कई जगहों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें आई हैं.

