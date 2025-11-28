Hijab में लिपटी रहती है, भाई से की शादी; इलहान उमर पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

Donald Trump on Ilhan Omar: अमेरिका में इमिग्रेशन नीति को लेकर जारी सख्ती के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कांग्रेसवुमन इल्हान उमर पर धार्मिक और व्यक्तिगत टिप्पणियों से भरा हमला किया है. यह बयान उस समय आया जब व्हाइट हाउस शूटिंग मामले के संदिग्ध की पहचान अफगानिस्तान से आने वाले शख्स के तौर पर हुई है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया पोस्ट

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज और कांग्रेसवुमन इल्हान ओमर को निशाना बनाते हुए कहा कि गवर्नर डर, अक्षमता या दोनों के कारण कुछ नहीं करते. उन्होंने कहा कि वह हिजाह पहनती हैं और उन्होंने अपने भाई से शादी की है. इसके साथ ही उन्होंने इल्हान को 'देश की सबसे खराब सांसद' बताया.

उन्होंने ओमर की पृष्ठभूमि को लेकर भी कई आरोप लगाए और कहा कि वह हमारे देश, उसके संविधान और अपने साथ होने वाले व्यवहार को लेकर हमेशा शिकायत करती रहती हैं, जबकि उनका मूल स्थान एक पिछड़ा और अपराधग्रस्त क्षेत्र है. ट्रंप ने आगे घोषणा की कि वे सभी थर्ड वर्ल्ड देशों से आने वाले इमिग्रेशन पर स्थायी प्रतिबंध” लगाएंगे.

भाई का दावे का कोई नहीं है सबूत

इल्हान ओमर को लेकर वर्षों से एक दावा किया जाता रहा है कि उन्होंने कथित रूप से अपने भाई से शादी कर उसे इमिग्रेशन फ्रॉड में मदद की. यह दावा 2016 में एक सोमाली-अमेरिकी इंटरनेट फोरम पर पहली बार सामने आया था और बाद में कुछ रूढ़िवादी समूहों और मीडिया द्वारा इसे बढ़ावा दिया गया. हालांकि, कई जांचों और फैक्ट-चेक रिपोर्टों में इस आरोप का कोई प्रमाणित सबूत नहीं मिला है.

इससे पहले इल्हान दो बार शादी कर चुकी हैं. लेकिन उनका दोनों पतियों के साथ रिश्ता नहीं चल पाया. साल 2009 में उन्होंने इल्मी से शादी की थी. जिस पर आरोप लगा कि वह उनका भाई है, लेकिन उमर ने इससे इंकार किया. ये रिश्ता 2017 तक चला. इसके बाद 2020 में उन्होंने तिमोथी मायनेट से शादी की.