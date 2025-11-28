Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3021598
Zee SalaamMuslim World

Hijab में लिपटी रहती है, भाई से की शादी; इलहान उमर पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

Donald Trump on Ilhan Omar:  डोनाल्ड ट्रंप का इल्हान उमर पर बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा है कि वह हिजाब में लिपटी रहती है और उसने अपने भाई से ही शादी की है. हालांकि, इस दावे पर कोई फैक्चुअल जानकारी नहीं है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 28, 2025, 02:00 PM IST

Trending Photos

Hijab में लिपटी रहती है, भाई से की शादी; इलहान उमर पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

Donald Trump on Ilhan Omar: अमेरिका में इमिग्रेशन नीति को लेकर जारी सख्ती के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कांग्रेसवुमन इल्हान उमर पर धार्मिक और व्यक्तिगत टिप्पणियों से भरा हमला किया है. यह बयान उस समय आया जब व्हाइट हाउस शूटिंग मामले के संदिग्ध की पहचान अफगानिस्तान से आने वाले शख्स के तौर पर हुई है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया पोस्ट

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज और कांग्रेसवुमन इल्हान ओमर को निशाना बनाते हुए कहा कि गवर्नर डर, अक्षमता या दोनों के कारण कुछ नहीं करते. उन्होंने कहा कि वह हिजाह पहनती हैं और उन्होंने अपने भाई से शादी की है. इसके साथ ही उन्होंने इल्हान को 'देश की सबसे खराब सांसद' बताया.

उन्होंने ओमर की पृष्ठभूमि को लेकर भी कई आरोप लगाए और कहा कि वह हमारे देश, उसके संविधान और अपने साथ होने वाले व्यवहार को लेकर हमेशा शिकायत करती रहती हैं, जबकि उनका मूल स्थान एक पिछड़ा और अपराधग्रस्त क्षेत्र है. ट्रंप ने आगे घोषणा की कि वे सभी थर्ड वर्ल्ड देशों से आने वाले इमिग्रेशन पर स्थायी प्रतिबंध” लगाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

भाई का दावे का कोई नहीं है सबूत

इल्हान ओमर को लेकर वर्षों से एक दावा किया जाता रहा है कि उन्होंने कथित रूप से अपने भाई से शादी कर उसे इमिग्रेशन फ्रॉड में मदद की. यह दावा 2016 में एक सोमाली-अमेरिकी इंटरनेट फोरम पर पहली बार सामने आया था और बाद में कुछ रूढ़िवादी समूहों और मीडिया द्वारा इसे बढ़ावा दिया गया. हालांकि, कई जांचों और फैक्ट-चेक रिपोर्टों में इस आरोप का कोई प्रमाणित सबूत नहीं मिला है.

इससे पहले इल्हान दो बार शादी कर चुकी हैं. लेकिन उनका दोनों पतियों के साथ रिश्ता नहीं चल पाया. साल 2009 में उन्होंने इल्मी से शादी की थी. जिस पर आरोप लगा कि वह उनका भाई है, लेकिन उमर ने इससे इंकार किया. ये रिश्ता 2017 तक चला. इसके बाद 2020 में उन्होंने तिमोथी मायनेट से शादी की.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Donald Trumpmuslim newshindi news

Trending news

West Bengal news
आधार कार्ड वाला बाप बोला, मेरा नहीं है कोई रिश्ता; BDO के पास पहुंची अनोखी गुहार
siwan Crime Case
प्यार में बच्चे और पति छोड़ने को तैयार थी शाहनाज, प्रेमी सलमान ने उतारा मौत के घाट
Srinagar
Srinagar Police का बड़ा एक्शन, जमात-ए-इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी
Ziur Rahman barq
Ziur Rahman Barq को राहत बरकरार; संभल हिंसा मामले में कोर्ट का आदेश
Palestine news
Al Aqsa के कंपाउंड में यहूदियों के घुसने पर मचा बवाल; IDF की शह पर की धार्मिक रस्में
Brahmos
India से सुपरसोनिक मिसाइल लेगा ये मुस्लिम देश, Opt. सिंदूर में बटोरी थी सु्र्खियां
Pakistan News
इमरान खान की मौत की चर्चाएँ तेज, बेटे कासिम की सोशल मीडिया पोस्ट पर मचा बवाल
S Murlidhar
Israeli के ज़ुल्म को बेपर्दा करेंगे एस. मुरलीधर, UN ने सौंपी बड़ी ज़िम्मेदारी
MP police half encounter
रेप के आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर, पुलिस की थ्योरी जान, लोग हुए हैरान!
sanjauli masjid
शस्त्र पूजन और मस्जिद न आने की नसीहत, संजौली मस्जिद पर कमेटी की सीधी घमकी?