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ईरान पर ट्रंप का दांव और तेल की लालच, US फौजियों के लिए कब्रगाह बनेगा खार्ग द्वीप!

US Plan to Deploy Ground Troops in Iran: बीते 28 फरवरी से अमेरिका-इजरायल ने ईरान पर परमाणु हथियार, लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने का हवाला देते हुए हमला कर दिया था. एक महीने बाद इस जंग का असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा और अमेरिकी मंसूबे भी जाहिर होने लगे हैं. इसका अंदाजा ट्रंप के बयानों लगाया जा सकता है और वह ईरान में जमीन पर फ़ौज उतारने की तैयारी कर रहे हैं. आइये समझते हैं अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो क्या होगा?

Written By  Abbas Mehdi Rizvi|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:57 PM IST

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प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

US Iran War: तेल की सियासत में "लोकतंत्र बचाने" का पुराना नारा एक बार फिर गूंज रहा है और इस बार निशाने पर ईरान है. भेड़िये की शकल में अमेरिकी सरकार सालों से दौलत और दबदबे की चाह में भेड़ की खाल पर पहनकर कई देशों में हमले कर चुकी है.  बीते 25 सालों में अफगानिस्तान, इराक, यमन, पाकिस्तान, सोमालिया, लीबिया, सीरिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया और ईरान पर अमेरिकी सरकार बम बरसा कर बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रही है, और इस हमले के पीछे परमाणु हथियार, लोकतंत्र की स्थापना का हवाल दे रहा है. 

बीते एक महीने से जारी जंग का असर अब खतरनाक रूख ले चुका है. अमेरिका अब ईरान में जमीन पर उतरकर हमले की तैयारी कर रहा है. जमीन पर अपनी फ़ौज उतारने के लिए अमेरिका दलील दे रहा है कि उसे होर्मुज स्ट्रेट खुलवाना है. न्यूक्लियर साइंटस्ट, मिसाइल और ड्रोन्स को इनएक्टिव करके नए लोगों के हाथों में ईरान की बागडोर देनी है, लेकिन दरअसल अमेरिका की नजर ईरान के खार्ग आईलैंड पर है. खार्ग आईलैंड ईरान की लाइफलाइन है. इसे ईरान की "शाह-रग-ए-हयात" यानी ज़िंदगी की सबसे अहम कड़ी कहा जाता है. 

खार्ग के बिना ईरान की पूरी इकॉनमी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है क्योंकि, ईरान अपना करीब 90 फीसदी कच्चा तेल इसी छोटे से आईलैंड के जरिए पूरी दुनिया को बेचता है और यही वो जगह है जहां उसके सबसे बड़े ऑयल टर्मिनल और स्टोरेज टैंक बने हुए हैं. अमेरिका की नजर इस आईलैंड पर गिद्ध की तरह इसलिए जमी है क्योंकि अगर उसने खार्ग को अपने कब्जे में ले लिया तो ईरान की सरकार आर्थिक तंगी का सामना कर सकती है जिसके नतीजे में सरकार गिर सकती और ईरानी तेल पर अमेरिका का कब्ज़ा हो सकता है. जैसा कि अमेरिका इससे पहले इराक और लीबिया में कर चुका है.

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हालांकि, एक्सपर्ट्स की मानें तो अमेरिका के लिए खार्ग आईलैंड पर कब्जा करना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं है क्योंकि ईरान ने इस छोटे से टुकड़े को एक अभेद्य समंदरी किले में तब्दील कर रखा है, और वहां अपनी सबसे बहादुर मरीन यूनिट्स और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को तैनात किया है. खार्ग पर धावा बोलने का मतलब है सीधे तौर पर शेर की मांद में हाथ डालना. यहां उतरने के लिए अमेरिकी जंगी जहाज़ों को ईरान की कोस्टल मिसाइलों और सुसाईड ड्रोन्स का सामना करना पड़ेगा, जो हर वक्त आसमान से आग बरसाने के लिए तैयार रहते हैं और एक छोटी सी चूक अमेरिका के किसी भी बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर की गहराइयों में दफन कर सकती है. 

यह भी पढ़ें: Iran US Israel War: ईरान में उतर रही US मिलिट्री; 5 मिनट में जाने ईरान की ताक़त और कमजोरी के बिंदु

खार्ग के चारों तरफ ईरान ने समंदर की लहरों के नीचे हजारों की तादाद में ऐसी स्मार्ट माइन्स बिछा रखी हैं जो किसी भी अमेरिकी सबमरीन या डिस्ट्रॉयर के टकराते ही उसे उड़ा देंगी. इसके अलावा ईरान की गदीर हाईस्पीड बोट्स हज़ारों की तादाद में हर वक्त गश्त लगाती रहती हैं, जो स्वार्म अटैक यानी झुंड बनाकर हमला करने की तकनीक पर काम करती हैं ताकि अमेरिका की बड़ी तोपों और मिसाइलों को कन्फ्यूज करके उन पर सीधा हमला बोला जा सके और किसी भी घुसपैठ को नाकाम किया जा सके. अमेरिका के लिए ईरान के खार्ग की राह इतनी आसान नहीं होगी.

ऐसे में अब अमेरिका को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ईरान की सरजमीं पर कदम रखना उसके लिए वियतनाम और अफगानिस्तान से भी बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि ईरान की धरती पर पैर रखते ही अमेरिकी फौज एक ऐसे खूनी दलदल में फंस जाएगी जहां हर घर एक बंकर और हर शहरी एक फौजी बनकर सामने खड़ा होगा. इसकी वजह यह है कि ईरान ने अपनी सिक्योरिटी के लिए जो सुरंगों का मायाजाल और जमीन के नीचे छिपी मिसाइल सिटी बनाई है, उसे दुनिया की कोई भी सैटेलाइट पूरी तरह देख नहीं सकती है. अमेरिका की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि वह अपनी हवाई ताकत से जंग जीत लेगा लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जैसे ही उसके फौजी मैदान में उतरेंगे वैसे ही उन पर चारों तरफ से ड्रोन्स और एंटी टैंक मिसाइलों की ऐसी बौछार हो सकती है कि पेंटागन को अपने फ़ौजियों को बचाना मुश्किल हो जाएगा.

गल्फ के हर मुल्क पर हुकूमत और तेल पर कब्ज़े की हवस की थोपी गई इस जंग में जीत किसी की नहीं होगी, लेकिन अमेरिका की साख पूरी दुनिया के सामने मिट्टी में मिल जाएगी क्योंकि वह एक ऐसे जंग में उलझ गया जिसे खत्म करने की ताकत अब उसके हाथ से निकल चुकी है. ईरान अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा. यह ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका के लिए एक ऐसा खुदकुश कदम होगा जो न सिर्फ़ उसके हजारों फ़ौजियों की जान खतरे में डालेगा बल्कि सुपरपावर के तौर पर उसके तख्त के चरमराने की आवाज पूरी दुनिया सुनेगी.

यह भी पढ़ें: हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के गुरूर को किया चकनाचूर, मारे गए इतने इजरायली सैनिक

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Abbas Mehdi Rizvi

आउटपुट एडिटर

सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जिले आजमगढ़ के लाल हैं. वो एक सधे हुए रिपोर्टर, एंकर, VO आर्टिस्ट और पत्रकार हैं. सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी ने अ...और पढ़ें

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