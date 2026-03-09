Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldईरान युद्ध कब होगा खत्म? ट्रंप बोले- नेतन्याहू के साथ मिलकर लेंगे फैसला

ईरान युद्ध कब होगा खत्म? ट्रंप बोले- 'नेतन्याहू के साथ मिलकर लेंगे फैसला'

Donald Trump on Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर तय करेंगे कि ईरान के साथ जंग कब खत्म होगी. उन्होंने कहा कि यह फैसला सही समय पर लिया जाएगा और दोनों लीडर लगातार बातचीत कर रहे हैं.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 09, 2026, 03:57 PM IST

ईरान युद्ध कब होगा खत्म? ट्रंप बोले- 'नेतन्याहू के साथ मिलकर लेंगे फैसला'

Donald Trump on Iran War: ईरान और इजरायल के बीच पिछले 10 दिनों से युद्ध जारी है.  इस बीच US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जंग कब खत्म करनी है, इस पर आखिरी फैसला लेने के लिए बातचीत करेंगे. यह बयान ऐसे समय में आया है जब वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ रहा है, और कई देश इस झगड़े के होने वाले नतीजों को लेकर परेशान हैं.

टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने एक फोन इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने और नेतन्याहू ने इस मुद्दे पर कई बार बात की है. उन्होंने कहा कि दोनों लीडर लगातार कॉन्टैक्ट में हैं और हालात पर नज़र रख रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि जंग से जुड़े ज़रूरी फैसले जल्दबाज़ी में नहीं लिए जाएंगे और सही समय पर ही लिए जाएंगे.

क्या ईरान पर बंद हो जाएगा हमला
इंटरव्यू के दौरान ट्रंप से यह भी पूछा गया कि अगर US अपने मिलिट्री हमले बंद कर दे तो क्या इजरायल ईरान के खिलाफ जंग जारी रख सकता है. ट्रंप ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया और इस पॉसिबिलिटी के बारे में डिटेल में बताने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां US और इजरायल की स्ट्रैटेजी अलग-अलग होंगी. उन्होंने यह भी इशारा किया कि US और इजरायल इस पूरे झगड़े में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि दोनों देश लगातार बातचीत कर रहे हैं और बदलते हालात के आधार पर आगे की स्ट्रैटेजी तय की जाएगी.

सुप्रीम लीडर को लेकर ट्रंप ने क्या कहा?
उनसे ईरान की अंदरूनी पॉलिटिक्स के बारे में भी सवाल किए गए. उनसे पूछा गया कि क्या मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर माना जा सकता है. ट्रंप ने खास तौर पर कमेंट करने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि यह देखना बाकी है कि आगे क्या होता है. हालांकि, ट्रंप पहले भी मोजतबा खामेनेई के बारे में अपनी आलोचनात्मक राय दे चुके हैं. उन्होंने पहले कहा था कि उन्हें अयातुल्ला खामेनेई के बेटे के ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनने का आइडिया पसंद नहीं है. ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते मिलिट्री झगड़े ने वेस्ट एशिया के ज़्यादातर हिस्से को अस्थिर कर दिया है. 

