'समझौता करो या सरेंडर', ईरान को ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम, बातचीत के बीच बढ़ाया दबाव

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर भी ईरान को लेकर बयान जारी किया. उन्होंने दावा किया कि ईरानी नेतृत्व निजी तौर पर अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहता है लेकिन सार्वजनिक रूप से अलग तस्वीर पेश करता है, जिसे उन्होंने ईरान की दोहरी रणनीति बताया. इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने रणनीतिक रूप से अहम 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को लेकर भी बड़ा दावा किया. ट्रंप के मुताबिक, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब अमेरिकी नौसेना के पूरी तरह नियंत्रण में है और उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी इजाजत के बिना ईरान तक कुछ भी नहीं पहुंच सकता. ट्रंप ने कहा कि यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हो जाता या ईरान घुटने नहीं टेक देता.