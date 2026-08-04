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'समझौता करो या सरेंडर', ईरान को ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम, बातचीत के बीच बढ़ाया दबाव

Trump Iran Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है और तेहरान के पास एक अच्छी डील के लिए "आखिरी मौका" है. होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिकी नियंत्रण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता या ईरान हार नहीं मान लेता, तब तक दबाव बना रहेगा.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 04, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:00 AM IST
'समझौता करो या सरेंडर', ईरान को ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम, बातचीत के बीच बढ़ाया दबाव

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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