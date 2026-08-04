'समझौता करो या सरेंडर', ईरान को ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम, बातचीत के बीच बढ़ाया दबाव

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Trump Iran Deal: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है और तेहरान के पास "एक अच्छी डील साइन करने का यह आखिरी मौका" है. उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा बातचीत ईरान के कहने पर शुरू हुई थी. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अभी भी समझौते के लिए दरवाजे खुले रखना चाहता है. हालांकि, उन्होंने ईरानी नेतृत्व पर विरोधाभासी रुख अपनाने का आरोप लगाया. ट्रंप के मुताबिक, एक तरफ तो ईरान बातचीत और मुलाकातों के लिए आगे आता है, लेकिन दूसरी तरफ सार्वजनिक रूप से इस बात से इनकार करता है कि दोनों देशों के बीच कोई बातचीत हो रही है.
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर भी ईरान को लेकर बयान जारी किया. उन्होंने दावा किया कि ईरानी नेतृत्व निजी तौर पर अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहता है लेकिन सार्वजनिक रूप से अलग तस्वीर पेश करता है, जिसे उन्होंने ईरान की दोहरी रणनीति बताया. इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने रणनीतिक रूप से अहम 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को लेकर भी बड़ा दावा किया. ट्रंप के मुताबिक, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब अमेरिकी नौसेना के पूरी तरह नियंत्रण में है और उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी इजाजत के बिना ईरान तक कुछ भी नहीं पहुंच सकता. ट्रंप ने कहा कि यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हो जाता या ईरान घुटने नहीं टेक देता.
ईंधन की बढ़ती कीमतें बढ़ा रही हैं चिंता
ईरान के साथ तनाव के बीच, अमेरिका में ईंधन की बढ़ती कीमतें भी ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं. सोमवार को ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों से ईंधन की कीमतें तुरंत कम करने की अपील की. मध्य पूर्व में जारी तनाव और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता के कारण तेल और गैस की कीमतें दबाव में हैं. अब चिंता जताई जा रही है कि बढ़ती महंगाई का असर अमेरिका की घरेलू राजनीति पर भी पड़ सकता है. नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले, ईंधन और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतें रिपब्लिकन पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं.
28 फरवरी को ईरान पर हुआ था हमला
गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था. इस हमले में ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे. उनकी मौत के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया. इस युद्ध में हजारों लोगों की जान चली गई है, जबकि लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं. मिडिल ईस्ट में भारी तनाव पैदा हो गया है.