Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /हमले भी, बातचीत भी! ट्रंप ने ईरान से बातचीत पर दी मंजूरी, सीजफायर को लेकर कह दी ये बात

हमले भी, बातचीत भी! ट्रंप ने ईरान से बातचीत पर दी मंजूरी, सीजफायर को लेकर कह दी ये बात

Donald Trump on Iran US War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत जारी रखने को तैयार है, लेकिन दोनों देशों के बीच सीजफायर खत्म हो चुका है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए, जिनमें ईरान के मुताबिक 14 लोगों की मौत और 78 लोग घायल हुए हैं.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 10, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:59 PM IST
हमले भी, बातचीत भी! ट्रंप ने ईरान से बातचीत पर दी मंजूरी, सीजफायर को लेकर कह दी ये बात
Image Credit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आमिर-गौरी की शादी से बौखलाए हिंदू संगठन, पुतला जलाकर लगाए 'लव जिहाद' का इल्जाम
Bihar News1 hr ago
2
mp news3 hrs ago
3
iran news1:03 PM IST
4
Pakistan News12:24 PM IST
5
madhya pradesh news11:20 AM IST