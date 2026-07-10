/हमले भी, बातचीत भी! ट्रंप ने ईरान से बातचीत पर दी मंजूरी, सीजफायर को लेकर कह दी ये बात

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Iran US War Update: अमेरिका ने बीते दिनों ईरान पर ताबड़तोड़ हमला कर कई बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया. मिडिल ईस्ट में जंग की तपिश बढ़ता देखकर दुनिया के कई मुल्क पर ऊर्जा संकट मंडराने लगा. हालांकि, जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक पोस्ट ने शांतिवार्ता की उम्मीदों को जिंदा कर दिया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत जारी रखने को तैयार है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच लागू सीजफायर खत्म हो चुका है. ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब दोनों मुल्कों के बीच फौजी कार्रवाई लगातार तेज हो रही है और हालात पहले से कहीं ज्यादा नाजुक दिखाई दे रहे हैं.
सोशल मीडिया पर ट्रंप ने क्या कहा?
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउं ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा. ट्रंप ने लिखा, "इस्लामी रिपब्लिक ईरान ने अमेरिका से बातचीत जारी रखने की दरख्वास्त की है और अमेरिका ने इसे मंजूर भी कर लिया है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि ईरान को बिना किसी शक-सुब्हे के बता दिया गया है कि अब सीजफायर खत्म हो चुका है." ट्रंप ने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा, "इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका शुक्रिया."
मौजूदा तनाव की शुरुआत इस हफ्ते उस वक्त हुई, जब मंगलवार (7 जुलाई) को दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तीन कारोबारी मालवाहक जहाजों पर हमला हुआ. यह समुद्री रास्ता दुनिया भर में तेल और दूसरे सामान की आवाजाही के लिए बेहद अहम माना जाता है.
इन हमलों के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले से लागू सीजफायर को खत्म घोषित कर दिया. इसके बाद अमेरिकी फौज ने ईरान के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए. इन हमलों में फौजी ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम और बहरिया के ठिकानों को निशाना बनाया.
US हमले में ईरान में कई लोगों की मौत
अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान में जान-माल के नुकसान की तस्वीर भी सामने आने लगी है. जुमेरात (9 जुलाई) को तेहरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अमेरिकी हवाई हमलों के पहले दो दिनों में पूरे देश में कम से कम 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि 78 लोग घायल हुए हैं. ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों से भी नुकसान की खबरें सामने आई हैं.
ईरानी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक, दक्षिणी प्रांत होर्मोजगान के छोटे मछली पकड़ने वाले बंदरगाह शहर सीरिक पर अमेरिकी मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया. होर्मोजगान प्रांत के डिप्टी गवर्नर अहमद नफीसी ने जुमेरात को तस्दीक की कि सिर्फ सीरिक पर हुए हमलों में ही तीन लोगों की जान गई, जबकि 15 लोग जख्मी हुए हैं.
इस बीच दोनों मुल्क अपनी-अपनी रणनीति पर डटे हुए हैं और फौजी कार्रवाई भी जारी है. ऐसे हालात में होने वाली बातचीत बेहद मुश्किल और तनावपूर्ण माहौल में होने जा रही है. माना जा रहा है कि यह बातचीत ऐसे दौर में होगी, जब पूरे इलाके में बड़े टकराव का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ चुका है.