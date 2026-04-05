ईरान से दोनों अमेरिकी पायलट सुरक्षित रेस्क्यू; ट्रंप ने किया बड़ा दावा

Iran War Update: ईरान में मार गिराए गए F-15E स्ट्राइक ईगल जेट के दोनों पायलटों को अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया है. ये दोनों पायलट हमले के बाद अपने जेट से इजेक्ट कर गए थे, जिसके बाद ईरान ने संबंधित पायलट को पकड़ने पर इनाम घोषित किया था. अमेरिका ने पहले ही एक पायलेट को रेस्क्यू कर लिया था. लेकिन दूसरा पायलट लापता था. अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार (5 अप्रैल) को एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की पुष्टि की है कि ईरान में फंसे दूसरे पायलट को भी रेस्क्यू कर लिया गया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा "यह बहादुर योद्धा ईरान के खतरनाक पहाड़ों में दुश्मन की सीमा के पीछे फंसा हुआ था. हमारे दुश्मन उसका लगातार पीछा कर रहे थे और हर घंटे उसके और करीब पहुँचते जा रहे थे." ट्रंप ने बताया कि यह पायलट घायल है, लेकिन "पूरी तरह ठीक हो जाएगा." उन्होंने आगे कहा कि इस बचाव अभियान में "दर्जनों विमानों" का इस्तेमाल किया गया और अमेरिका "दिन-रात 24 घंटे" उस पायलट की लोकेशन पर नज़र रखे हुए था और "पूरी लगन से उसके बचाव की योजना बना रहा था."

बता दें कि ईरान ने शुक्रवार (3 अप्रैल) को अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल जेट को समफलतापूर्वक मार गिराया. मार गिराए गए F-15E स्ट्राइक ईगल जेट के दोनों पायलटों को ढूंढने और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका ने हेलीकॉप्टर और अन्य विमान भेजे. इस दौरान ईरान ने अमेरिका के एक A-10 हमलावर विमान और UH-60 Black Hawk हेलीकॉप्टर को मार गिराया.

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डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध की शुरुआत से ही यह साबित करने में लगे हैं कि अमेरिका इस युद्ध को जीत चुका है और ईरान की मिसाइल ताकत, नेवी, आर्मी और उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर, टॉप मिलिट्री और सैन्य कमांडर को मार गिराया गया है. इसके बावजूद ईरान फाइट बैक कर रहा है और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन इंट्रस्ट पर हमला कर रहा है. साथ ही इजरायल पर भी हमला कर रहा है. वहीं, बीते शुक्रवार (3 अप्रैल) को अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल जेट, A-10 हमलावर विमान और UH-60 Black Hawk हेलीकॉप्टर को मार गिराने की घटना के बाद यह साबित हो गया कि ईरान की सैन्य क्षमता अभी बाकी है.