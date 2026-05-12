'लाइफ सपोर्ट पर है सीजफायर', ईरान के प्रस्ताव पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

Trump on US Iran Ceasefire: डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्धविराम को बेहद कमजोर बताते हुए कहा है कि यह अब “लाइफ सपोर्ट” पर है. ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया, जिसमें युद्ध खत्म करने और होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने की मांग की गई थी.
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US Iran Tension: ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है. दोनों देशों के बीच संघर्ष-विराम को लेकर बातचीत चल रही है. इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच पिछले एक महीने से चल रहा युद्धविराम अब “लाइफ़ सपोर्ट” पर है और इसकी स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी है.
व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि फिलहाल युद्धविराम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसकी हालत बहुत नाजुक है. उन्होंने संकेत दिए कि हालात कभी भी फिर से बिगड़ सकते हैं. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब रविवार को ईरान ने अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा था. इस प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने की शर्तें शामिल थीं.
ट्रंप ने क्या कहा?
हालांकि ट्रंप ने ईरान के इस प्रस्ताव को “पूरी तरह अस्वीकार्य” करार दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें यह प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसमें ऐसी कई बातें हैं जिन्हें अमेरिका स्वीकार नहीं कर सकता. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने अपने प्रस्ताव में सभी मोर्चों पर तुरंत युद्ध खत्म करने की मांग की थी. इसके साथ ही लेबनान में जारी इसराइली सैन्य कार्रवाई रोकने की भी बात कही गई थी. ईरान ने अमेरिका से यह मांग भी की कि अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी समाप्त की जाए और भविष्य में ईरान पर किसी तरह का हमला न करने की गारंटी दी जाए. माना जा रहा है कि होर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोलना भी इसी समझौते का बड़ा हिस्सा था.
ईरान ने किया पलटवार
दरअसल, होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है. दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है. ऐसे में इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल बाज़ार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ सकता है. ट्रंप के बयान के बाद ईरान की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई. मोहम्मद ग़ालिबाफ़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरानी सेना किसी भी हमले का जवाब देने और “सबक सिखाने” के लिए पूरी तरह तैयार है. इस बयान के बाद मध्य-पूर्व में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.