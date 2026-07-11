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'1000 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड'! ट्रंप का महा अल्टीमेटम, ईरान को दी सबसे बड़ी चेतावनी

Trump Warning Iran: ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद ट्रंप तेहरान की 'हिट लिस्ट' में हैं. इस बीच, ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान उनकी हत्या कर सकता है. इसके बाद उन्होंने तेहरान के नेताओं को कड़ी चेतावनी दी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 11, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:37 AM IST
'1000 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड'! ट्रंप का महा अल्टीमेटम, ईरान को दी सबसे बड़ी चेतावनी
Image Credit: अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेईSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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