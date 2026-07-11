'1000 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड'! ट्रंप का महा अल्टीमेटम, ईरान को दी सबसे बड़ी चेतावनी

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Iran US Conflict: मिडिल ईस्ट में चल रहे टकराव के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए. उनकी शहादत के बाद तेहरान की सड़कों पर ट्रंप की हत्या की मांग गूंज रही है. सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के दौरान "खून का बदला खून" और बदले में ट्रंप की हत्या की मांग वाले नारे लगाए गए. इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि वे ईरान की 'हिट लिस्ट' में सबसे ऊपर हैं और ईरान उनकी हत्या करवा सकता है. उन्होंने तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान उन्हें मारने में कामयाब हो जाता है, तो उन्होंने ऐसी सैन्य कार्रवाई के आदेश पहले ही दे दिए हैं, जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी.
उन्होंने कहा कि ईरान को इतिहास की सबसे विनाशकारी बमबारी का सामना करना पड़ेगा. ट्रंप ने कहा कि ईरान कई सालों से उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी उनकी हत्या के किसी नए खतरे के बारे में कोई ताज़ा खुफिया जानकारी नहीं है. इस बीच, ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है. उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने उनकी हत्या करने की कोशिश की, तो 1000 अमेरिकी मिसाइलें तुरंत हमला करेंगी और ईरान का हर हिस्सा तबाह हो जाएगा.
ट्रंप ने किया बड़ा दावा
न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, "मैं लंबे समय से उनकी (ईरान की) लिस्ट में रहा हूं. यही सच्चाई है. मैंने निर्देश दिए हैं कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, तो ईरान पर ऐसे स्तर पर बमबारी की जाए जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा." ट्रंप का यह बयान एक ऐसी रिपोर्ट के बाद आया जिसमें कहा गया था कि इजरायल ने अमेरिकी प्रशासन के साथ उनके खिलाफ ईरान की साजिश के बारे में खुफिया जानकारी साझा की थी. लेकिन, ट्रंप ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा, "नहीं, नहीं. इजरायल के पास ऐसी कोई नई जानकारी नहीं थी. मैं काफी समय से ईरान की हिट लिस्ट में नंबर वन पर रहा हूं." मजाक-मजाक में अपने खास अंदाज में ट्रंप ने आगे कहा, "उम्मीद है, अगर मैं नहीं रहा, तो आप मुझे याद करेंगे."
इससे पहले भी ट्रंप ने किया था ये दावा
इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है. न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा था, "उनके पुराने नेता (सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई) चले गए हैं. एक नए नेता (मोजतबा खामेनेई) आ गए हैं. वे भी जा सकते हैं और मैं भी जा सकता हूं, क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा टारगेट हूं." डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. उन्होंने यह भी कहा कि अगर भविष्य में ईरान के साथ कोई टकराव होता है, तो वह कोई लंबी लड़ाई नहीं होगी, बल्कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी.
साल 2020 में इस घटना का बदला लेना चाहता है ईरान
गौरतलब है कि 2020 में ईरान के बड़े मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी को बगदाद के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में मार दिया गया था. यह हमला डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर किया गया था. उनकी मौत के बाद से ही ईरान बार-बार अमेरिका से बदला लेने की बात कहता रहा है. हाल के सालों में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा था. जुलाई 2024 में चुनाव प्रचार रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चलाई गई थी, लेकिन वे बाल-बाल बच गए. इस घटना के बाद ईरान पर गंभीर आरोप लगाए गए, हालांकि ईरान ने लगातार और साफ तौर पर इन आरोपों से इनकार किया है.