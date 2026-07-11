'1000 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड'! ट्रंप का महा अल्टीमेटम, ईरान को दी सबसे बड़ी चेतावनी

ट्रंप ने किया बड़ा दावा

न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, "मैं लंबे समय से उनकी (ईरान की) लिस्ट में रहा हूं. यही सच्चाई है. मैंने निर्देश दिए हैं कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, तो ईरान पर ऐसे स्तर पर बमबारी की जाए जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा." ट्रंप का यह बयान एक ऐसी रिपोर्ट के बाद आया जिसमें कहा गया था कि इजरायल ने अमेरिकी प्रशासन के साथ उनके खिलाफ ईरान की साजिश के बारे में खुफिया जानकारी साझा की थी. लेकिन, ट्रंप ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा, "नहीं, नहीं. इजरायल के पास ऐसी कोई नई जानकारी नहीं थी. मैं काफी समय से ईरान की हिट लिस्ट में नंबर वन पर रहा हूं." मजाक-मजाक में अपने खास अंदाज में ट्रंप ने आगे कहा, "उम्मीद है, अगर मैं नहीं रहा, तो आप मुझे याद करेंगे."