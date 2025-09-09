ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर ड्रोन से हुआ हमला, वीडियो आया सामने; गज़ा की मदद के लिए जा रहा था काफिला

Global Sumud Flotilla: गज़ा में पिछले दो सालों से इजरायली सेना भीषण बमबारी कर रही है. इस वक्त गज़ा की स्थिति नाजूक बनी हुई है. दुनिया इस जंग को रोकने में नाकाम दिख रही है. इन सब के बीच लगभ दुनया भर के 44 देशों से लगभग 300 लोग ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला अभियान के तहत नाव की मदद से समुद्र के रास्ते गज़ा तक मानवीय सहायता पहुचाने के लिए रवाना हो चुके हैं. इस अभियान में पत्रकार, बुद्धिजीवी, नेता, एक्टिविस्ट शामिल हैं. खबर है कि इस अभियान में शामिल एक नाव (बोट) पर ड्रोन से हमला हुआ है.

गज़ा के लिए ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला ने मंगलवार (9 सितंबर) यानी आज कहा कि उसकी एक मुख्य नाव पर ट्यूनीशियाई जलक्षेत्र में ड्रोन से हमला हुआ है. हालांकि उस नाव पर सवार सभी छह यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं.

ड्रोन अटैक का वीडियो आया सामने!

यह नाव फ्लोटिला अभियान के संचालन समिति के सदस्यों को ले जा रही थी. इस नाव पर ड्रोन हमले की वजह से नाव की मुख्य डेक और डेक के नीचे के भंडारण कक्ष में आग लग गई, जिससे नाव को नुकसान पहुंचा है. इस हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक ड्रोन नाव से टकराता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद आग लगने की तस्वीरें दिख रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking news; Here is the security camera footage from the Family vessel of the Sumud Flotilla, stationing just outside Tunis port. So:

1. Sound of something that the crew identified as a drone.

2. Crews sounds the alarm and calls for help.

3. Explosion.

Draw your conclusions. pic.twitter.com/HmkFG7yaEt — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) September 8, 2025

फिलिस्तीनियों की आजादी के लिए लगाए नारे

इस हमले के बाद दर्जनों लोग ट्यूनीशिया के सिदी बौ सईद बंदरगाह के बाहर इकट्ठा हुए, जहाँ फ्लोटिला की नावें खड़ी थीं. फिलिस्तीनियों के समर्थन में इकट्ठा हुए लोगों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए 'फिलिस्तीन को आजाद करो' के नारे लगाए.

ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला ने बयान जारी कर क्या कहा?

ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला ने इस हमले को लेकर एक बयान जारी किया और कहा कि नाव पर हुए ड्रोन अटैक की जांच चल रही है. उनके इस मिशन को डराने और पटरी से उतारने के उद्देश्य से इस हमले को अंजाम दिया गया है. बयान में कहा गया है कि ये हमले उनके अभियान को रोक नहीं पाएंगे. बयान में कहा गया है कि गज़ा पर इजरायली घेराबंदी तोड़ने और वहां के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का शांतिपूर्ण मिशन दृढ़ता और संकल्प के साथ जारी है.

इजरायली घराबंदी तोड़ मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश

गौरतलब है कि इजरायली सेना ने गज़ा को चारों तरफ से घेर रखा है और गज़ा के अंदर मानवीय सहायता जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. गज़ा में लोग भुखमरी की वजह से मर रहे हैं. इन सब चीजों को देखते हुए ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के तहत गज़ावासियों तक मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.